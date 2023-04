Actor din serialul Clanul, pe scena Românii au talent: ”Doi ani am fost dat în urmărire cu Interpolul”

Unul dintre actorii care au atras atenția în serialul Clanul a urcat pe scena de la Românii au Talent. Fratele Infinit, pentru că așa își spune Paul Alex, are o poveste de viață demnă de un film. Un film care, deși a pornit ca un horror, pare să aibă un final fericit.

Actor din Clanul, pe scena Românii au Talent: ”Muzica mi-a dat un scop, o direcție”

Show-ul Românii au talent, ajuns la cel de-al 13-lea sezon, a pornit la drum, în luna ianuarie, sub egida unui hastag special: magic. În fiecare vineri seară, pe scenă au urcat concurenți cu povești de viață incredibile, dar și cu o putere anume – aceea de a face ca talentul lor să strălucească sub lumina reflectoarelor.

Zece dintre concurenți au primit Golden Buzz, iar ceilalți care au convins juriul au primit 3 sau 4 de DA și s-au calificat în următoarea etapă. Iar printre cei care au șansa să continue și în următoarea etapă este și un .

În această seară își va face apariția un personaj cunoscut telespectatorilor PRO TV după ce aceștia l-au văzut încă din primul sezon al serialului clanul, difuzat de postul TV în fiecare duminică, de la 20:00. Este vorba despre Fratele Infinit, după cum are el numele de scenă. Iar el a dezvăluit, după show, ce îl face să învingă toate greutățile: ”Muzica mi-a dat un scop, o direcție”.

Cine e actorul din Clanul de pe scena Românii au Talent! Înfățișarea lui poate șoca

”Mă numesc Paul Alex, am 28 de ani. Visul meu a început pe la 9 – 10 ani, am știut de mic copil ce vreau să fac. La 15 ani am scris primul caiet de versuri, muzica mi-a dat o direcție”, cam așa va începe prezentarea bărbatului decis să facă un pas important în cariera lui.

Povestea sa de viață pare desprinsă chiar din serialul în care joacă. ”Mama s-a despărțit de omul care am crezut că e tatăl meu și a luat-o cu relații cu alți bărbați. O dată la o săptămână vedeam altul. Fiind micuț, îl credeam și simțeam tată, îmi doream un model.

La un moment dat, o nouă relație, bătăi, abuzuri am început să fug de acasă. Am ajuns pe stradă, șapte ani adunați. Doi ani am fost dat în urmărire cu Interpolul. Caz social, ajung între delicvenți – am fost un fel de carne de tun, de la abuzuri psihice, violuri, bătăi. O vreme au fost traume, dar acum la 28 de ani, le iau ca și lecții”, povestește Fratele Infinit.

Un gest mărunt i-a schimbat viața actorului ajuns la Românii au talent

O amintire specială de care nu poate uita începe cu el pe un bloc, la minus 25 de grade, unde a stat o noapte întreagă. La acea vreme, era speriat că va ajunge din nou la orfelinat. ”Strigam la Dumnezeu – dacă ești acolo, fă ceva! Dă-mi putere să nu îngheț.

Când am coborât, o femeie m-a dus la ea, m-a cazat, mi-a dat să mânânc. Mi-a dat o Biblie și din ziua aia, spiritualitatea m-a ținut în viață. M-a ajutat să fiu ceea ce sunt astăzi și să mă duc după visul meu”, povestește Fratele Infinit.

Acum lucrează în două locuri. Atunci când e la filmări pentru rolul din Clanul. ”Șantiere, amenajări. Vineri și sâmbătă, full la restaurant. Investesc în visul meu cât pot de mult și o să trag de el până închid ochii”, spune tânărul.

Puternic din fire, a trecut peste toate, dar nu a uitat deoarece știe că fiecare pas pe care l-a făcut a fost înspre mai bine, înspre dezvoltarea lui și acum vrea să le arate tuturor telespectatorilor ce talent are. Iar succesul lui e incontestabil. Aplaudat la scenă deschisă, i-a convins și pe că merită DA-urile care să-l ducă mai departe.