Actorul Alin Panc, regizorul cu cele mai multe filme românești pe Netflix: “Făceam karate în cimitir”. Exclusiv

Actorul Alin Panc, cunoscut ca Mircea din Inimă de țigan, este regizorul care are toate filmele preluate de Netflix. Alături de Văru’ Săndel, Puya și Cornel Palade, Alin Panc pregătește o nouă comedie românească, Transilvanian Ninja.

Alin Panc, dezvăluiri exclusive despre soția și gemenele lui

Actorul Alin Panc a devenit cunoscut odată cu rolul Mircea din telenovela Inimă de țigan. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, simpaticul actor ne povestește despre prietenia lui cu Sandu Pop, despre colaborarea cu Puya și filmele preluate de platforma Netflix. Aflăm cum și-a cunoscut soția și ce fel de tată este pentru gemenele lui.

Alin Panc, un regizor preluat de Netflix

Spune-mi totul despre Transilvanian Ninja. Cum ți-a venit ideea, care este echipa pe care ai ales-o?

-Echipa s-a ales singură iar ideea mi-a venit de foarte mult timp. Eu, pe vremea lui Ceaușescu, am făcut karate. Fiind interzis acest sport făceam antrenamentele în cimitir, nu aveam voie în sală, iar chestia asta mi s-a părut o idee faină. Cum exista Hotel Transilvania să existe și Transilvanian Ninja. Îi mulțumesc că a crezut în mine și că a lăsat ideea să iasă la lumină.

Actorii i-am ales din toate păturile artistice și interpretative. Avem influenceri care să-i aducă pe oameni în sălile de cinema. Îl am pe Puya, pe care îl admir foarte tare, pe Snik, un cunoscut influencer. Sebastian Lupu este un actor minunat, Diana Matei o actriță excepțională. Le mai am pe , Ozana Barabancea, Cornel Palade care mi se pare un actor desăvârșit. Am o gașcă tare frumoasă.

Când au început filmările și când se vor termina?

-Filmările au început deja și se vor termina pe data de 9 august. Filmul va intra în cinematografe din 6 decembrie, atunci am stabilit premiera.

Alin Panc, regizorul cu toate producțiile preluate de Netflix: “Mă simt împlinit, cineva mi-a susținut visurile”

Filmele făcute de tine au fost preluate de Netlflix și nu numai. Cum te simți văzând că au asemenea succes?

-Nu mă simt nicicum chiar dacă este o chestie fulminantă. Platforma Netflix ne-a dat speranță, curaj iar eu mă simt împlinit pentru că cineva mi-a susținut visurile. Și SkyShowtime la fel, suntem singurii care avem filme peste tot.

Puya, la prima întâlnire cu un rol de film: “Este deschis, face totul cu bucurie și seriozitate”

În producția Transilvanian Ninja, Puya este la prima întâlnire cu actoria. Cât de greu a fost să-i explici cum să joace, să se poarte, să simtă rolul?

-Puya este un artist desăvârșit și seamănă cu mine la stil. Nu i-a fost greu pentru că fiecare actor ales de mine s-a simțit bine. M-a completat și Sandu Pop foarte bine iar eu, fiind și regizor, am devenit un fel de Sergiu Nicolaescu mai mic. , face totul cu bucurie și seriozitate. Filmul o să fie beton, mai ales că e și comedie.

Cum era Alin Panc, Mircea din Inimă de țigan și cum este cel de astăzi, producător de filme de succes?

-Sunt exact cum a crezut Mircea din telenovelă. De atunci voiam să-mi produc propriile filme. Azi sunt un pic mai gras cu 20 de kilograme, dar am rămas același. Am devenit mai vehement, producția te transformă. Meseria mea de bază este cea de actor, cu regia am cochetat acum.

Alin Panc nu a pierdut nimic: “Cu cât înaintezi în viață vorbim doar despre câștig”

Ce crezi că ai câștigat în toți acești ani și ce simți că ai pierdut?

-Nu am pierdut nimic, consider că doar am câștigat. Cu cât înaintezi în viață vorbim doar despre câștig. Sunt sigur că mi-am câștigat dreptul în istoria cinematografiei românești și eu și Văru’ Săndel.

Alin Panc vorbește despre soția lui

Îți mai aduci aminte cum ai cunoscut-o pe Brândușa? Care a fost primul gând atunci când ai văzut-o?

-Eram la o paradă de modă, la Romanian Fashion Week, la Casa Poporului. Eu “păstoream” mai multe tinere, aveam grijă de ele în backstage. Brândușa era singura fată care citea o carte. M-am dus la ea, am intrat în vorbă și așa ne-am împrietenit. De atunci au trecut 25 de ani.

Care este secretul unei relații de durată, după părerea și experiența ta?

-“Da, mamă”, ăsta este secretul. Îi lași celuilalt spațiu ca să te poată certa. În curând nu vor mai exista relații de lungă durată, se duc vremurile acelea. Eu zic că merită să încerci, totuși.

Dacă vă mai certați, cine cedează primul?

-Mai nou ea, pare că este mai înțeleaptă ca mine.

Cum este soțul Alin? Speli, gătești, faci și tu piața?

-Sunt un om normal, nu fac nimic în plus. Știu să gătesc, să fac curat, împreună reușim să le facem pe toate.

Alin Panc vorbește despre cea mai frumoasă provocare

De 8 ani ești tătic de gemene. Cât este de mare provocarea?

-Enormă și frumoasă. Este cea mai importantă provocare din viața mea. Îmi place să cresc alături de ele și tare curios sunt cum o să fie peste 20 de ani.

“Eu sunt la minte la fel ca ele”

Reușești să te impui sau fac fetele din tine ce vor?

-Depinde de situație și de momentul întâmplărilor. În general eu sunt la minte la fel ca ele și așa reușim să coordonăm împreună faptele vieții.

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mic?

-Minunată, a fost cea mai frumoasă copilărie. M-am curentat, spărgeam geamurile cu capul, cu mingea, furam prune și cireșe. Am trăit la țară așa că am pierdut vaca și calul, era să mă înec de câteva ori.

Alin Panc recunoaște: “Am fost clovnul liceului, tolomacul școlii”

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-Eu am fost clovnul liceului, tolomacul școlii. A fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. Am avut o generație minunată și abia aștept întâlnirile cu colegii de generație. Am prins perioada aia amestecată, între comunism și revoluție. Eram pus pe șotii și atunci, de aia m-am făcut actor și eu și Sandu.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Cred că pe la vreo 13 ani de o fată care era născută în aceeași zi cu mine. Blondă, superbă. După care, în clasa a 8-a, m-am îndrăgostit de altă colegă și i-am zis acum, la bătrânețe. După care a urmat un periplu îndelung de îndrăgosteli, iar la final a fost îndrăgosteala de Dumnezeu, cea mai importantă.

Alin Panc a câștigat primii bani pe un șantier arheologic

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Eram în clasa a 8-a și eram pasionat de istorie. M-a angajat pe un șantier arheologic, ca săpător. Am mai vopsit și gardul de la Muzeul din Zalău și așa am câștigat 800 de lei. I-am luat mamei un feon și nu mai știu ce am făcut cu restul de bani.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

-Cel mai greu moment a fost atunci când m-am născut și iată că am reușit să merg mai departe. Nu am avut momente foarte grele în viață și îi mulțumesc lui Dumnezeu din suflet pentru asta.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Lumea nu știe despre mine că am fost karatist și că acum cresc găini.

Alin Panc, mai sincer că niciodată

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

-Atunci când făceam Inimă de țigan am avut un “puseu de creștere’, dar m-a adus Dumnezeu cu picioarele pe pământ. Cred cu ardoare în Dumnezeu și nu m-a lăsat niciodată s-o “iau prin păpușoi”.

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

-Nu aș renunța la absolut nimic. A fost exact ce a trebuit să fie, așa a vrut Dumnezeu. Cu cât conștientizezi că vei muri cu atât mai fericit ești că ai trăit.