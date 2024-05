Actorul britanic Bernard Hill a murit la 79 de ani. A avut roluri memorabile în Titanic și Stăpânul Inelelor

Bernard Hill a murit duminică dimineața devreme, a confirmat agentul său Lou Coulson. Actorul l-a interpretat pe căpitanul Edward Smith în filmul premiat cu Oscar în 1997 și pe regele Théoden în Stăpânul inelelor.

Actorul britanic Bernard Hill a murit la 79 de ani

a fost în serialul BBC Boys from the Blackstuff, unde l-a interpretat pe Yosser Hughes, un personaj care se chinuia – și adesea nu reușea – să facă față șomajului din Liverpool, relatează .

Richard Hill, originar din Manchester, urma să revină pe ecranele televizoarelor în seria a doua a serialului The Responder, o dramă BBC cu Martin Freeman în rolul principal.

Lindsay Salt, directorul BBC Drama, i-a adus un omagiu, actorului: „Bernard Hill a deschis un drum pe ecran, iar cariera sa de lungă durată, plină de roluri iconice și remarcabile, este o dovadă a talentului său incredibil.

De la Boys from the Blackstuff, la Wolf Hall, The Responder și multe altele, ne simțim cu adevărat onorați că am lucrat cu Bernard la BBC. Gândurile noastre sunt alături de cei dragi lui în aceste momente triste”.

În Boys from the Blackstuff, Hill a atras laude pentru portretizarea sa curajoasă a lui Yosser Hughes, un personaj intens și memorabil care pleda „Gizza job” în timp ce căuta de lucru.

Roluri memorabile în Titanic și Stăpânul Inelelor

Serialul a câștigat un pentru cel mai bun serial dramatic în 1983, iar în 2000 a fost clasat pe locul al șaptelea pe o listă a Institutului Britanic de Film cu cele mai bune emisiuni TV realizate vreodată.

O altă prestație memorabilă a lui Hill la BBC TV a fost cea din 2015 în serialul dramatic Wolf Hall, adaptat după cartea lui Hilary Mantel despre curtea lui Henric al VIII-lea. Hill l-a portretizat pe Ducele de Norfolk, unchi al lui Anne Boleyn și dușman al Cardinalului Wolsey.

Hill a fost, de asemenea, foarte apreciat pentru interpretările sale din trilogia epică a lui Peter Jackson, Stăpânul inelelor. S-a alăturat distribuției pentru cel de-al doilea film, “Cele două turnuri” din 2002, și a revenit în franciză pentru “Întoarcerea regelui” din 2003, peliculă care a primit 11 premii Oscar.

Alte roluri din cariera sa îndelungată au inclus serialul TV BBC I, Claudius din 1976, o apariție în filmul Gandhi din 1982, Shirley Valentine din 1989, The Scorpion King din 2002 și filmul Valkyrie din 2008 al lui Tom Cruise.

Hill trebuia să fie prezent sâmbătă la Comic Con Liverpool, dar a fost nevoit să anuleze în ultimul moment, au informat organizatorii într-o postare pe X. La aflarea veștii morții sale, aceștia au declarat pe platformă că au „inima frântă” de moartea lui Hill și au urat familiei sale „multă putere”.