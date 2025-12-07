News

Actorul care a călătorit 700 de kilometri pentru a vota la alegerile la Primăria Capitalei București

A străbătut 700 de kilometri pentru a ajunge la secția de vot din București. Cine este actorul care nu a vrut să rateze alegerile pentru Primăria Capitalei?
Oana Bocskor
07.12.2025 | 16:06
Actorul care a calatorit 700 de kilometri pentru a vota la alegerile la Primaria Capitalei Bucuresti
Actorul care a călătorit 700 de kilometri pentru a vota la alegerile la Primăria Capitalei București. Sursa foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Actorul a făcut un gest cu adevărat impresionant pentru a-și exercita opțiunea electorală: a parcurs 700 de kilometri dus-întors, doar pentru a ajunge la secția de vot la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Actorul care a călătorit de la Bacău la București doar pentru a vota

Actorul Marius Manole, căci despre el este vorba, a atras atenția printr-un gest cu adevărat impresionant. A parcurs 700 de kilometri dus-întors doar pentru a vota la alegerile pentru Primăria Capitalei. Hotărât să-și exercite dreptul la vot, Marius a făcut în aceeași zi drumul de la Bacău la București și înapoi.

ADVERTISEMENT

Pe rețelele sociale, acesta a împărtășit experiența și a transmis un mesaj pentru cei care încă nu s-au prezentat la vot.

„Am venit de la Bacău, am votat, sunt pe drum spre Bacău! În această seară cel de al doilea concert al Andrei! Ieșiți la vot, fiecare vot contează iar sondajele care ni s-au prezentat pare că nu sunt reale!”, este mesajul atașat la poza pe care a postat-o Marius Manole pe social media.

ADVERTISEMENT
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung...
Digi24.ro
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din istoria SUA au ieșit din izolare
actor Marius Manole 700 de kilometri
Marius Manole, actorul care a călătorit 700 de kilometri. Sursa foto: Colaj FANATIK/ Facebook

Cine s-a prezentat la vot printre candidați și personalități politice?

La urne s-au prezentat duminică dimineață și mai mulți candidați ori figuri politice cunoscute. Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a votat la Școala 279 din București, declarând că „a votat cu inima împăcată pentru integritate” și făcând apel la bucureșteni să iasă la vot.

ADVERTISEMENT
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”:...
Digisport.ro
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”: ”Am făcut un pas înapoi”

De asemenea, printre cei care și-au exprimat opțiunea s-au numărat și Ana Maria Ciceală (candidată la Primăria Capitalei din partea partidului SENS), care a ieșit din secția de votare spunând simplu: „Am votat într-un minut” și îndemnând oamenii să nu amâne ieșirea la urne.

Alți candidați importanți, printre care George Burcea (POT), Anca Alexandrescu (independent, susținută de AUR) și Cătălin Drulă (USR), au votat de asemenea devreme, spre finalul dimineţii.

ADVERTISEMENT
Video. Incident la alegerile din Buzău. Doi jurnaliști spun că au fost agresați...
Fanatik
Video. Incident la alegerile din Buzău. Doi jurnaliști spun că au fost agresați de membrii AUR
Cum arăta prezența la vot în 2024, când a fost reales Nicușor Dan...
Fanatik
Cum arăta prezența la vot în 2024, când a fost reales Nicușor Dan primar al Capitalei, comparativ cu 2025. Datele sunt clare
LIVE UPDATE Alegeri București 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate...
Fanatik
LIVE UPDATE Alegeri București 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll, incidente. Dosare penale pentru fraudă la vot, în Bucureşti
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Românul contemporan cu Hagi 'avea ceva din Dobrin', însă nu i-a putut face...
iamsport.ro
Românul contemporan cu Hagi 'avea ceva din Dobrin', însă nu i-a putut face față 'Regelui': 'O măiestrie senzațională, era foarte talentat, dar ce să facă?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!