Actorul care a călătorit 700 de kilometri pentru a vota la alegerile la Primăria Capitalei București

Actorul a făcut un gest cu adevărat impresionant pentru a-și exercita opțiunea electorală: a parcurs 700 de kilometri dus-întors, doar pentru a ajunge la secția de vot la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Actorul Marius Manole, căci despre el este vorba, a atras atenția printr-un gest cu adevărat impresionant. A parcurs 700 de kilometri dus-întors doar pentru a vota la alegerile pentru Primăria Capitalei. Hotărât să-și exercite dreptul la vot, Marius a făcut în aceeași zi drumul de la Bacău la București și înapoi.

pentru cei care încă nu s-au prezentat la vot.

„Am venit de la Bacău, am votat, sunt pe drum spre Bacău! În această seară cel de al doilea concert al Andrei! Ieșiți la vot, fiecare vot contează iar sondajele care ni s-au prezentat pare că nu sunt reale!”, este mesajul atașat la poza pe care a postat-o Marius Manole pe social media.

Cine s-a prezentat la vot printre candidați și personalități politice?

La urne s-au prezentat duminică dimineață și mai mulți candidați ori figuri politice cunoscute. , a votat la Școala 279 din București, declarând că „a votat cu inima împăcată pentru integritate” și făcând apel la bucureșteni să iasă la vot.

De asemenea, printre cei care și-au exprimat opțiunea s-au numărat și Ana Maria Ciceală (candidată la Primăria Capitalei din partea partidului SENS), care a ieșit din secția de votare spunând simplu: „Am votat într-un minut” și îndemnând oamenii să nu amâne ieșirea la urne.

Alți candidați importanți, printre care George Burcea (POT), și Cătălin Drulă (USR), au votat de asemenea devreme, spre finalul dimineţii.