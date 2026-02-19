El este actorul care nu vrea să aibă piesă de teatru sau filmare în ziua derby-ului FCSB – Dinamo: “E o agitaţie care îmi place!”

ADVERTISEMENT

Ziua marelui meci FCSB – Dinamo este una specială pentru orice fan al roș-albaștrilor sau al ”câinilor”. Un actor cunoscut din România spune că nu vrea să aibă piesă de teatru sau filmare în ziua derby-ului bucureștean.

Cum se pregătește actorul Alex Conovarul înainte de meciurile lui Dinamo: “Spun la teatru să nu-mi programeze spectacolul”

Cea mai recentă ediție a emisiunii ”FANATIK Dinamo” l-a avut ca oaspete pe Alexandru Conovaru, un cunoscut actor de teatru și film, dar și unul dintre cei mai înfocați suporteri ai echipei din Ștefan cel Mare. Discuțiile sale cu moderatorul Cristi Coste au ajuns la un moment dat la subiectul legat de timpul pe care actorul și-l face pentru a ”pregăti” vizionarea meciurilor echipei sale de suflet.

”Au fost situații când filmările te-au împiedicat să pierzi meciuri ale lui Dinamo?”, a fost întrebarea primită de Conovaru. . ”Eu îmi notez când sunt meciuri importante, mi le trec în calendar, când văd că le-au programat deja și încerc să spun la teatru să nu-mi programeze spectacolul. (n.r. deci prioritatea e fotbalul) Da”, recunoaște artistul.

Actorul Alex Conovaru nu vrea să aibă piesă de teatru sau filmare în ziua derby-ului FCSB – Dinamo: “E o agitație care îmi place!”

În ciuda talentului său, Alex Conovarul recunoaște că îl năpădesc și nu se mai poat concentra pe meseria sa. ”Nu mai sunt cum eram”, spune actorul, care nu vrea să aibă nici piesă de teatru și nici vreo altă filmare într-o astfel de zi.

”Într-o zi de meci Dinamo – Steaua (n.r. FCSB), eu nu vreau să am nici filmare, nici piesă de teatru. (n.r. Ești agitat într-o zi de derby?) Da, dar îmi place. E o agitație care îmi place. Nu mai sunt cum eram. Dar mă pregătesc de dimineață, abia aștept momentul ăla, îmi place emoția.

Plus că la un meci ca ăsta urmăresc fiecare minge. Fiecare minge, de unde s-a dus… și rețin cam tot ce s-a întâmplat în meciul ăla. Atenția este maximă. Este maximă. Orice detaliu, orice fază, orice… Și îmi place”, spune Conovaru.

Cum a întârziat Alex Conovaru la o piesă de teatru din cauza unui meci Dinamo – Steaua

În urmă cu aproape două decenii, Alex Conovaru a întârziat intrarea la un spectacol în care juca. Motivul: un derby Steaua – Dinamo jucat pe arena din Ștefan cel Mare.

”Mi s-a întâmplat să fiu la teatru și să joace Dinamo – Steaua și să întârzii o intrare în scenă. La un 1-1, în Ștefan cel Mare, gol Claudiu Niculescu, lovitură liberă și egalare… Era Babicu (n.r. Cristi Munteanu) în poartă la Dinamo. În 2008, cam așa. Claudiu Niculescu execută lovitura liberă și tot întârzia. Eu eram la intrarea în scenă la comedie”, povestește actorul.

După ce Niculescu a marcat, actorul spune că a intrat în cele din urmă pe scenă, total schimbat și liniștit. ”Bate Claudiu direct în vinclu. M-am bucurat fără sunet, așa. Am intrat într-o cu totul altă stare pe scenă. Sobru și liniștit”, mai povestește actorul.