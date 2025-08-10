Actorul celebru care a ajuns să locuiască în propria mașină. A fost dat afară de pe proprietatea unde locuia, iar cum trăiește pe străzi

Yahoo Serious, un actor apreciat cu decenii în urmă, a ajuns să locuiască în propria mașină. Acesta a fost dat afară de pe proprietatea aflată pe malul mării, unde s-ar părea că acesta locuia în mod ilegal.

Cum a ajuns actorul celebru să locuiască în propria mașină

Disputa acerbă privind ocuparea ilegală de către Yahoo Serious a unei proprietăți de pe malul mării în una dintre cele mai luxoase suburbii ale Australiei s-a încheiat în cele din urmă. Astfel, a ajuns să fie dat afară, în stradă.

Serious a refuzat să părăsească proprietatea din Palm Beach, situată pe plajele din nordul Sydney-ului, după ce proprietarul său în vârstă, care suferea de demență, a fost internat într-un azil de bătrâni anul trecut.

După lungi negocieri și tensiuni însă, actorul a părăsit într-un final locația, iar acum a ajuns să locuiască în propria mașină. Acolo bărbatul și-a adunat și toate lucrurile pe care le mai avea.

Când au început problemele pentru Yahoo Serious

„A plecat!. L-am dat afară.”, a declarat miercuri pentru Margie Charlton, proprietara care deține procura pentru proprietarul Charles Phillip Porter. Și totuși când au început problemele?

Yahoo Serious a primit ordinul judecătoresc de a elibera proprietatea de pe Barrenjoey Road până pe 4 august. Acesta nu a vrut să plece însă până când a stat față în față cu proprietara. Mai mult de atât, lucrurile au escaladat.

Actorul a chemat poliția, însă autoritățile i-au dat în final dreptate proprietarei. Astfel, acesta a fost nevoit să plece, alături de câinele său. „A chemat poliția și a spus că eu sunt violentă. Polițiștii au venit și i-au spus: «Nu, amice, ai plecat. Trebuie să pleci».”, a spus Margie.

Actorul ar fi lăsat un haos în urma lui

Actorul celebru a ajuns, deci, să locuiască în mașină. Vorbim despre un BMW destul de vechi, care de abia se poate deplasa, scrie presa străină. Mai mult de atât, .

„A lăsat casa într-o stare mizerabilă. Sunt alimente putrezite, e dezgustător”, a completat un martor. Astfel, în 24 de ore de când casa a fost eliberată, mai multe persoane au venit la fața locului pentru curățenie și a fost nevoie de șase camioane pentru ca operațiunea să fie dusă la bun sfârșit.

Ce se va întâmpla cu proprietatea

De ce a fost nevoie însă de o astfel de intervenție? Proprietara spune că era nevoită să vândă locuința pentru a ajuta la plata taxelor de îngrijire medicală ale domnului Porter.

Se pare că acestea au ajuns să depășească 70.000 de dolari, iar suma tot creștea. Acum, odată curățată locuința, aceasta urmează să fie scoasă la vânzare. „Acum, putem să o curățăm și să o scoatem la vânzare. Ar fi trebuit să fie scoasă pe piață în iunie anul trecut”, a completat proprietara.

Cine este Yahoo Serious

Și totuși cine este cu adevărat Yahoo Serious și cum de actorul celebru a ajuns să locuiască în propria mașină? Menționăm faptul că numele lui real este Greg Pead. Acesta a fost pentru scurt timp, într-adevăr, o mare vedetă de comedie la Hollywood.

Yahoo Serious s-a născut în 1953 și este un actor, regizor, dar și producător și compozitor australian. El a devenit faimos grație filmului Young Einstein din 1988. Acesta a avut un succes uriaș în Australia și l-a propulsat pe coperta revistei Time.

Ulterior, actorul a mai jucat și în producții precum Reckless Kelly, din 1993 și Mr. Accident din 2000. Pe de altă parte, cele două nu au reușit să repete succesul internațional. Astfel, după anul 2000, acesta s-a retras din lumina reflectoarelor.

Ulterior, problemele sale au apărut în pandemie, în 2020, când a fost evacuat din locuința sa din Sydney. Acesta acumulase restanțe la chirie de zeci de mii de dolari, iar deși a spus că veniturile sale au fost afectate de pandemie, el nu a venit cu dovezi concrete. Ulterior a urmat și scandalul despre ca vorbim astăzi.