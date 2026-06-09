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Actorul celebru care a jucat rolul lui Erling Haaland într-o reclamă filmată înainte de Cupa Mondală. Cum apar cei doi

Starul lui Manchester City, Erling Haaland, a muncit înainte de Cupa Mondială. Actorul celebru de la Hollywood cu care a filmat o reclamă atacantul norvegian.
Adrian Baciu
09.06.2026 | 12:00
Actorul celebru care a jucat rolul lui Erling Haaland intro reclama filmata inainte de Cupa Mondala Cum apar cei doi
Erling Haaland, starul norvegian de la Cupa Mondială, alături de un celebru actor. Sursa foto: colaj Fanatik / X
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Erling Haaland, 25 de ani, promite să-și arate calitățile de marcator și la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic. Norvegianul va avea în față, în grupa I în care a fost plasată Norvegia, pe Franța, Senegal și Irak. Cu câteva zile înainte de turneul final, atacantul lui Manchester City a jucat un rol într-o reclamă. Celebrul actor alături de care a fost pe scenă.

Surpriză uriașă pe platourile de filmare ale unei reclame: Erling Haaland, starul norvegian de la Cupa Mondială, alături de un celebru actor

Marile companii se pregătesc și ele intens de Cupa Mondială de fotbal. Nike a ajuns în urmă cu câteva zile la Hollywood pentru campania sa de brand pentru turneul final al CM 2026. Firma de articole sportive a lansat un scurtmetraj plin de vedete. Unele dintre cele mai mari nume din muzică și divertisment au făcut echipă cu unii dintre cei mai mari jucători de fotbal din lume.

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Imaginile au făcut senzație pe internet. Fără îndoială, printre capetele de afiș a producției a stat momentul în care celebrul actor de la Hollywood, Channing Tatum, 46 de ani, apare în reclamă interpretându-l pe Erling Haaland, ca o dublură. Intitulată ”Rip the Script”, reclama de șase minute este produsă pe un platou de filmare uriaș. Aici, cele mai mari staruri ale fotbalului mondial ignoră complet un regizor frustrat și joacă fotbal instinctiv.

În una dintre cele mai memorabile secvențe ale reclamei, camera trece pe un platou hollywoodian unde ”mașina de goluri” a lui Manchester City, Erling Haaland, stă relaxat pe margine. Lângă el este Channing Tatum, îmbrăcat într-un echipament identic, cu perucă blondă și cu elasticul caracteristic în păr al lui Haaland.

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Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe și legendele Eric Cantona, Ronaldinho și Zlatan Ibrahimovic, alte vedete care apar în reclamă

Despre această producție de marketing, Helena Thornton, vicepreședintele departamentului de management al mărcii de echipament sportiv, a spus că este un veritabil ”blockbuster”, nu doar datorită efortului depus, ci și datorită distribuției. Aceasta îi include, în afară de Haaland și pe Tatum, și pe LeBron James, Travis Scott, Kim Kardashian, Jason Sudeikis, Kate Scott, Young Miko și LISA, precum și pe vedetele Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Vini Jr., Eric Cantona, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba și Jorge Campos.

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Am vrut să ne inspirăm cumva din filmele de succes de la Hollywood și din toate celelalte producții, recunoscând în același timp că oamenii de astăzi au un acces mult mai mare la sportivi, cântăreți și artiști decât poate au avut vreodată și se așteaptă acum să vadă o imagine mult mai reală și brută a acestora, pentru că s-au obișnuit cu asta”, spune Thornton.

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O altă secvență interesantă a clipului îi prezintă pe LeBron James și Cristiano Ronaldo stând împreună într-o sală de conferințe, discutând despre un film fictiv centrat pe retragere. Chiar și marele Zlatan Ibrahimovic, distribuit ca prezentator sportiv în cadrul producției fictive, se implică. Vedeta fotbalului suedez își abandonează în cele din urmă rolul de la birou și se alătură el însuși haosului de pe platourile de filmare.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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