Actorul celebru de pe Netflix care va concura la Jocurile Olimpice de la Milano. A câștigat o medalie olimpică în urmă cu 12 ani

Cine este starul de pe Netflix care va lua parte la Jocurile Olimpice de iarnă, la 12 ani după ce a fost premiat cu o medalie olimpică. E încântat de noua experiență.
Alexa Serdan
24.01.2026 | 21:00
Actorul care va fi prezent la Jocurile Olimpice de iarnă. Sursa foto. Instagram.com
Jocurile Olimpice de la Milano din perioada 6-22 februarie 2026 îl aduc în prim-plan pe un actor celebru. Gus Kenworthy revine în atenția publicului datorită unei producții de pe Netflix, dar și sportului care l-a consacrat.

Starul de pe Netflix, participant la Jocurile Olimpice de iarnă

Gus Kenworthy este un schior care a reprezentat Statele Unite ale Americii la 2 ediții ale Jocurilor Olimpice, în 2014 și 2018. Sportivul născut în Marea Britanie, dar crescut peste Ocean, a câștigat o medalie de argint în urmă cu 12 ani.

În 2022 a concurat pentru țara sa natală, ulterior luând decizia să se retragă. S-a concentrat pe o altă activitate, fiind un star renumit într-o producție care se difuzează în momentul de față pe platforma de streaming Netflix.

Joacă în documentarul Coming Out Colton, unde este văzut ca un fel de ghid pentru Colton Underwood. Schiorul olimpic care va concura la Jocurile Olimpice de iarnă este văzut ca un frate mai mare pentru fosta vedetă a emisiunii Burlacul.

Cunoscutul sportiv vine cu sfaturi înțelepte și încurajări pentru Colton Underwood, care și-a dezvăluit public orientarea sexuală în urmă cu câțiva ani. Britanicul care este un actor foarte bun la Hollywood este încântat de felul în care decurge viața sa profesională.

Plănuia să se concentreze pe actorie, mai ales că l-a interpretat pe Chet Clancy în sezonul 9 din American Horror Story. Cu toate acestea, acum este din nou pe pârtii. Starul născut în Essex revine pe ski, la 4 ani de la Jocurile Olimpice de la Beijing.

De la actorie, la Jocurile Olimpice de iarnă

Gus Kenworthy a trecut de la actorie la sport într-o perioadă scurtă. Actorul de pe Netflix a anunțat în urmă cu o lună că se întoarce la prima sa pasiune. În prezent, este pe locul 9 în lume, înainte de Jocurile Olimpice de la Milano.

Vestea că va participa la competiția desfășurată în luna februarie i-a fost oferită de către antrenorul principal al echipei GB Snow Sport, Pat Sharples. Acesta i-a confirmat că se va deplasa în nordul Italiei, unde se va focusa pe ski.

„Am făcut selecție toată ziua în toate disciplinele. Vei primi scrisoarea oficială. Dar am vrut să fiu primul care te felicită pentru că ai fost selectat în echipa Marii Britanii pentru Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina din 2026.

Freeplay, omule. Ai reușit. Am spus că singura persoană pe care o cunoșteam care putea face asta în tot acest timp erai tu – și ai reușit. Nici măcar nu m-am îndoit de asta. Ai reușit.

Felicitări enorme. Mult succes la Jocuri. Fă ce faci – menține-te sănătos”, este mesajul primit de medaliatul olimpic, Gus Kenworthy, conform Daily Mail. Schiorul a mărturisit că este uimit de felul în care au decurs lucrurile.

Pe social media, sportivul a publicat filmarea în care i se confirmă participarea la Jocurile Olimpice de iarnă. De asemenea, a recunoscut că este onorat de oportunitatea primită. Fanii abia așteaptă să-l vadă în competiție.

Alexa Serdan
