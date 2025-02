Actorul din Las Fierbinți care anunță un secret al României. „Hidrocentralele din România pot alimenta toată Europa”

Unul dintre cei mai cunoscuți actori din Las Fierbinți a făcut declarații uimitoare. Invitat recent în cadrul unui podcast, acesta a vorbit despre potențialul României de a alimenta întreaga Europă cu energie electrică.

Actorul din Las Fierbinți care știe un detaliu mai puțin cunoscut despre România

Las Fierbinți este unul dintre cele mai urmărite seriale românești. Publicul îndrăgește umorul din fiecare episod, dar și pe actorii care dau naștere unor personaje spumoase.

Recent, , a fost invitat în podcastul lui Damian Drăghici. Pe lângă multele amintiri și întâmplări, cunoscutul actor a divulgat și unul dintre cele mai mari secrete ale României.

În podcastul menționat, Toma Cuzin a precizat că Totul se datorează potențialului hidroelectric pe care îl are țara noastră.

”Cerna-Motru-Tismana e un lanț de hidrocentrale, care lucrează la un sfert din capacitate, dar dacă se dă drumul la Cerna-Motru-Tismana și Porțile de Fier, România asigură energie Europei 100 de ani.”, a spus Toma Cuzin.

Cine este Toma Cuzin

Toma Cuzin s-a născut pe 1 iunie 1977, în județul Olt. În prezent, se numără printre cei mai cunoscuți și apreciați actori din România, însă, în copilărie, traiectoria sa profesională părea alta.

Toma Cuzin a povestit că la vârsta de 11 ani s-a mutat de acasă. Actorul, care pe vremea aceea era doar un puști, și-a dorit să aibă o viață separată de cea a părinților.

De la vârsta de două săptămâni până la 20 de ani, Toma Cuzin a locuit în colonie. La 18 ani, chiar în timp ce dădea Bacalaureatul, se făceau angajări pentru mină, loc în care a ajuns și el.

”Erau mulți oameni. Mulți, mulți. Pentru că erau două autobuze din alea, mari, mari, pline de copii dimineața, numai copii care mergeau la școală.”, a povestit actorul despre copilăria sa petrecută în colonie.

La un moment dat, Toma Cuzin s-a transferat la Ansamblul Doina Gorjului. Aici, acesta a fost dansator, iar după luni întregi de muncă, a ajuns profesionist.

”Din miner, m-am transferat la Doina Gorjului ca dansator. Miner am devenit a 18 de ani, în timpul Bacului (…) Îmi plăcea să dansez. Mi-era ciudă că toți dansau la horă înainte și cu mine nu dansa nimeni. Cred că din frustrarea asta m-am dus și am învățat să dansez și am devenit profesionist.”, i-a mai spus Toma Cuzin lui Damian Drăghici.

Cât timp îl va mai interpreta Toma Cuzin pe Firicel în Las Fierbinți

Toma Cuzin este unul dintre cei mai cunoscuți actori din România. Publicul îl cunoaște datorită lui Firicel, personaj pe care îl interpretează de mai bine de un deceniu.

Întrebat de multe ori când are de gând să se retragă din acest proiect, marele actor a răspuns mereu sincer. Toma Cuzin a susținut că publicul este cel care îl ține în viață pe Firicel, așa că decizia nu este la el.

”Am îmbătrânit cu el, ne scoate la pensie. Are 14 ani și 27 sezoane. Mai putem. Atâta timp cât se uită publicul, cumva ne încarcă. Dacă nu s-ar mai uita, n-am mai putea nici noi.”, a spus actorul, potrivit