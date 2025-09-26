Sport

Actorul din „Las Fierbinți”, replică tăioasă pentru echipele din București: „Dinamo nu înseamnă nimic. Nici FCSB sau Rapid”

Mihai Bobonete, celebrul Bobiță din „Las Fierbinți”, a stârnit valuri cu declarația sa. Află reacțiile și contextul pentru care nici nu vrea să audă de echipele bucureștene.
Alex Bodnariu, Tibi Cocora
26.09.2025 | 20:38
SPECIAL FANATIK
Universitatea Craiova, liderul Superligii României, primește în această seară vizita rivalei Dinamo București. Bobonete, marele fan al echipei din Bănie, nu avea cum să lipsească de la meci. Actorul a ajuns devreme la stadion și speră ca favoriții săi să facă o figură frumoasă.

Mihai Bobonete, spectator de lux la Craiova – Dinamo

Duelul dintre Universitatea Craiova și Dinamo este unul de mare interes. Se întâlnesc două echipe cu un start foarte bun de sezon și e greu de spus cine pleacă cu prima șansă. Atmosfera din Bănie e una de vis. Peste 20 de mii de suporteri sunt prezenți pe stadion.

Printre ei se numără și actorul român Mihai Bobonete. Acesta nu ratează aproape niciun meci al Universității Craiova și speră ca, în această seară, să le poarte noroc băieților lui Mirel Rădoi.

Bobonete, fan universitatea Craiova

„Ultima oară v-am dezamăgit? La Galați nu am putut să vin, eram plecat din țară. Nu știu dacă sunt eu norocul Craiovei, nu mă luați de totem. Norocul Craiovei este seriozitatea pe care o are în momentul de față echipa, omogenitatea, jocul. Deja mi-am făcut programul pentru Craiova.

O să-mi fac programul după meci. Se vede titlul, e anul în care se vede. Nu îmi mai e frică să zic. În momentul de față suntem cea mai bună echipă din campionat, avem cel mai bun lot”, a declarat Mihai Bobonete cu câteva minute înainte de lovitura de start a meciului Universitatea Craiova – Dinamo.

Cine este Mihai Bobonete și ce rol are în „Las Fierbinți”

Mihai Bobonete este unul dintre cei mai cunoscuți actori români de comedie. În ultimii ani, a cunoscut un succes uriaș. Joacă în celebrul serial „Las Fierbinți”. Originar din Craiova, acesta susține și spectacole de stand-up comedy, iar pe YouTube realizează podcasturi cu nume importante din România.

”Am început filmările pentru un nou sezon Las Fierbinţi. Se simte al naibii de bine, iar atmosfera pe set e tare faină! Vă mulțumim că ne priviți și că vă place! Vă asigur că se filmează un sezon excelent, care are mult umor și situații noi pe care le puteți întâlni doar în acest univers Las Fierbinți”, explica actorul în urmă cu doar câteva luni.

Declarația controversată despre Dinamo: „Nu înseamnă nimic pentru mine”

Bobonete a vorbit despre derby-ul de pe „Ion Oblemenco” și a ținut să le ironizeze pe rivalele Universității Craiova, FCSB, Dinamo și Rapid. În timp ce acorda declarații, pe lângă el a trecut nimeni altul decât Sorin Cârțu, președintele clubului din Bănie.

(n.r. Ai da titlul pentru o finală de Conference League?) Nu, nu aș da titlul pentru nimic. Dacă luăm titlul putem să jucăm la anul în Champions League. Pentru mine Dinamo nu înseamnă mare lucru. Nu am ținut niciodată cu Dinamo. Culmea, cei mai buni prieteni ai mei sunt dinamoviști, în galerie. O să-mi dea dedicații în seara asta”, a adăugat actorul român.

De ce Bobonete refuză să țină cu FCSB sau Rapid

Ba mai mult, Mihai Bobonete a dat de înțeles că nu poate ține cu rivalele Universității Craiova nici măcar atunci când acestea reprezintă România în cupele europene. Actorul are o singură mare iubire în fotbal, iar aceea este Universitatea.

„Niciodată nu am ținut cu ei. Nu înseamnă nimic pentru mine. Și nici nu o să țin vreodată la un meci în cupele europene cu ei, cu Dinamo, Rapid, FCSB. Gigi Dumbravă, primarul din Las Fierbinți, e dinamovist, Mihai Rait e dinamovist. Trebuia să vină și Mihai Rait în seara asta, era momentul cel mai bun.

Cred că vom bate cu 3-1 în seara asta. E greu. Mie îmi place mult Nsimba, este omul și golul. Cicâldău poate iar să dea gol, are o revenire spectaculoasă. De ce nu, Tudor Băluță să mai încerce o ‘foarfecă’”, a declarat Mihai Bobonete, înainte de Universitatea Craiova – Dinamo.

Ce a spus Bobonete și în trecut despre fotbal și echipele din România

Nu e însă prima oară când Mihai Bobonete vorbește fără nicio dificultate despre fotbalul românesc. Actorul este la curent cu tot ce mișcă în Superliga României, iar în luna ianuarie îi cerea în direct lui Mihai Rotaru un om de gol la echipa din Bănie. Se pare că patronul Craiovei l-a ascultat. În lotul oltenilor a ajuns noul favorit al lui Bobonete, Nsimba.

„Aștept atacantul. Cred că e important dacă vrem să câștigăm titlul să avem pe cineva care să dea goluri. Cred că avem scouteri destul de buni. Se dovedește că jucătorii din străinătate sunt buni și promit. Uite, copiii ăștia care au venit sunt titulari în naționala lor.

Pe Haaland l-aș dorit, dacă se poate (n.r. râde). Din Liga 1 nu am, nu știu pe unul care să fie așa… . Nu vreau pe niciunul de la noi din ligă, nu există unul. Pe Sorin Cârțu mi l-aș dori, dar când era mai tânăr”, glumea Bobonete la începutul anului.

Mihai Bobonete, replică tăioasă pentru rivalele din București înainte de Craiova - Dinamo: „Nu înseamnă nimic. Nici FCSB sau Rapid”

