Actorul din Las Fierbinți, testat pozitiv la DrugTest, putea ajunge antrenor! Povestea puțin cunoscută a lui „Firicel”. Cine este omul care i-a schimbat viața

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Toma Cuzin, unul dintre cei mai cunoscuți actori din România, se află în centrul unui scandal de proporții. Interpretul personajului Firicel din serialul „Las Fierbinți” a fost reținut de polițiști după ce a fost implicat într-un accident rutier în județul Teleorman. Actorul în vârstă de 49 de ani conducea deși avea permisul suspendat, iar testarea preliminară cu aparatul DrugTest ar fi indicat prezența unor substanțe interzise.

Toma Cuzin, reținut după un accident în Teleorman. Ce au descoperit polițiștii

Incidentul în care a fost implicat actorul s-a produs luni, 12 octombrie, în jurul orei 18:45, în comuna Peretu din județul Teleorman. Toma Cuzin se deplasa cu autoturismul din direcția Alexandria către Roșiori de Vede. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, acesta nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de mașina din fața sa și a intrat în coliziune cu aceasta.

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Actorul figura în bazele de date cu dreptul de a conduce suspendat. Potrivit surselor judiciare citate de , măsura era în vigoare încă din 22 mai 2025. Toma Cuzin a fost testat și pentru consumul de alcool, iar rezultatul etilotestului a fost zero. În schimb, potrivit acelorași surse judiciare, aparatul DrugTest a indicat prezența unor substanțe interzise. Actorul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Polițiștii au dispus reținerea acestuia și au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat.

Puțini știu că „Firicel” voia să devină antrenor de box. A studiat trei ani la Facultatea de Sport

și a avut mai multe meserii înainte să ajungă pe platourile de filmare. A lucrat inclusiv ca miner, electrician și dansator. După efectuarea stagiului militar, Cuzin s-a mutat la București și s-a înscris la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport.

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A urmat cursurile timp de trei ani, iar planul său era să devină antrenor. Nu își imagina că va ajunge actor și nici nu avea legături importante în lumea cinematografiei. „Voiam să fiu antrenor de box sau de atletism, dacă se putea”, a povestit acesta. Până la urmă, însă, viața l-a purtat într-o altă direcție, iar Toma Cuzin a devenit unul dintre cei mai cunoscuți actori din România.

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Andi Vasluianu, omul care i-a schimbat viața lui Toma Cuzin. Cum a renunțat la sport pentru actorie

În perioada în care era student la Facultatea de Sport, . A urmărit spectacole în care juca Andi Vasluianu și a fost atras de ceea ce se întâmpla pe scenă. După una dintre reprezentații, a decis să îl abordeze pe actor și să îi mărturisească faptul că ar vrea să încerce admiterea la Actorie.

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„Din pasiune și cu bucurie m-am apucat de actorie. A fost un pariu cu mine, în primul rând. Eram în Facultatea de Sport. Trecerea a fost simplă. Mi-am pus ambiția să văd dacă pot să îmi depășesc condiția, dacă pot să fac lucruri aproape imposibile și am reușit să intru la facultate. Am intrat din prima, m-a pregătit Andi Vasluianu, prietenul și mentorul meu, aș putea spune. Andi Vasluianu a pariat pe mine și îi mulțumesc, lui i se datorează, într-un fel, mare parte din cariera mea de actor.

Am fost la un spectacol, iar după spectacol l-am așteptat și i-am mărturisit dorința mea de a încerca să intru la actorie. De acolo, a început un demers foarte frumos. Când am dat la facultate, nu voiam neapărat să fac facultatea, m-a bucurat foarte mult și m-a intrigat foarte mult parcursul de a mă pregăti pentru admitere și am rămas așa, virusat”, a spus Cuzin, conform .