Actorul din ”Scara B”, relație neștiută cu Ilona Brezoianu de la Neața. Vedeta de la ProTV: „Ne-am apropiat mai tare în ultimii ani”

Actorul din ”Scara B” vorbește, în premieră, despre relația ”secretă” cu simpatica actriță Ilona Brezoianu. Recunoaște că, la început, i-a fost total antipatic prezentatoarei de la Neața cu Răzvan și Dani de weekend. Mâna destinului sau nu, pandemia a fost cea care i-a adus împreună.

Vedeta de la ProTV, relație neștiută cu Ilona Brezoianu de la Neața.

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, vedeta din cel mai nou serial de la ProTV recunoaște relația cu Ilona Brezoianu. O relație pe care cei doi au dezvoltat-o în timpul filmărilor pentru Familia Fălci, dar și în pandemie, când toată lumea a trebuit să ”blocată” în casă.

Dan Rădulescu, căci despre el este vorba, ne spune cum a ajuns din actor scenarist și cum se descurcă cu această nouă provocare – serialul “Scara B”.

Cum era Dan Rădulescu în ”Biloxi Blues” și cum este cel de azi, în ”O noapte furtunoasă”? Mai ai inocența, emoțiile de atunci?

– Dan Rădulescu: Nu știu cât de tare m-am schimbat, sau nu, în acești douăzeci de ani. Țin minte că Dan Rădulescu din ”Biloxi Blues” era foarte emoționat în seara premierei. A fost de-a dreptul uluit când a auzit prima dată râsetele a aproape o mie de oameni, spectatori ai sălii Teatrului Național din Cluj.

Cât despre mine, cel de astăzi, nu știu cât mi-am pierdut din inocență. Ce știu, cu siguranță, este că am emoții în continuare în fiecare seară în care am spectacol. Ceea ce înainte se putea manifesta ca frică sau trac a căpătat acum expresia unei bucurii de a fi și de a exista pe scenă.

Așadar, consider că am câștigat o siguranță și o relaxare în acești ani, ceea ce cred că ajută la procesul de creație. Care, după umila mea părere, nu se poate naște decât dintr-o stare de relaxare. Ceea ce sper că nu am pierdut pe partea cealaltă este prospețimea tânărului absolvent care se aruncă cu capul înainte într-un rol. Capabil să se investească cu totul, trup și suflet, în orice partitură, fie ea cât de mică.

Scenaristul din cea mai nouă producție de la ProTV, silit să iasă din zona de confort

Îți mai aduci aminte o întâmplare, mai mult sau mai puțin plăcută, de pe scenă?

– Sunt multe întâmplări care s-au adunat în toți anii ăștia. Plăcute sau amuzante sunt foarte multe, de la bâlbe ale colegilor, până la răgușeli cronice care transformau un rol grav în cel mai amuzant personaj de pe scenă.

În ceea ce privește partea mai neplăcută a relației mele cu scena, un episod marcant pentru mine a fost când l-am pierdut pe tata și am avut spectacol seara, un spectacol de comedie. Am jucat, lumea a râs, dar numai eu știam ce era în sufletul meu.

Am învățat o lecție importantă în ziua aceea. Deși poate suna dur, pe oamenii din sală nu îi interesează ce probleme ai sau n-ai acasă, ei vor să vadă spectacolul pentru care au plătit. Și e normal să fie așa.

Cum a fost, pentru tine, să scrii pentru Scara B?

– În primul rând, a fost un debut pentru că nu am mai făcut-o niciodată. În al doilea rând a fost o mare provocare. Nefiind meseria pe care am studiat-o, am fost silit să ies din zona de confort și să încerc ceva cu totul și cu totul nou. E un meșteșug pe care încă îl descopăr și pe care încerc să îl perfecționez.

Prietenul Ilonei Brezoianu: „Totul e să nu fie gratuit sau contrar principiilor mele de viață”

Îți place mai tare postura de scenarist?

– Este puțin devreme să trag o concluzie. Această nouă postură vine la pachet cu satisfacții de cu totul altă natură, dar și cu un volum de stres ridicat. Pe de-o parte, satisfacția de a scrie un episod, care se bucură de aprecierea publicului și care devine ceea ce noi numim ”lider de audiență”, este uriașă.

Pe de cealaltă parte, stresul de a imagina, în capul tau, scrie și preda la un termen fix niște episoade care țin, până la urmă, de inspirație, poate duce la niște nopți nedormite (n.r. râde).

Cum te înțelegi cu partenerul tău de scris, dar și de apartament, din Scara B? Ești prieten de mult cu Bogdan Cotleț?

– de aproximativ 20 de ani și am debutat pe scena Teatrului de Comedie alături de el, în Biloxi Blues. Ne înțelegem foarte bine ca prieteni. În calitate de co-scenariști avem și disensiuni, dar încercăm să transformăm asta în ceva productiv, privind astfel scenariul din mai multe unghiuri.

Care crezi că este cel mai important lucru pe care l-ai învățat de la profesorul tău, maestrul Adrian Pintea?

– Să rămân, așa cum spunea el, ”a child at heart”.

Cât de departe ai fi in stare să mergi pentru un rol?

– Cred că, dacă partitura ar fi suficient de convingătoare, aș fi dispus să fac orice ține de această latură a meseriei mele. Totul e să nu fie gratuit sau contrar principiilor mele de viață.

Dan Rădulescu spune adevărul despre relația cu Ilona Brezoianu

Tatăl tău și-a dorit să devii chirurg. Cum ai deviat spre actorie? Ce părere au avut ai tăi când le-ai spus ce cale ai ales?

– Părinții m-au susținut pe acest drum cu un singur amendament. Știind că se intră greu la facultatea de teatru m-au rugat să mai dau la cel puțin încă o facultate, ceea ce am și făcut. Am dat admitere la UNATC și la facultatea de litere, comunicare și relații publice. Am intrat la amândouă, dar am abandonat-o pe cea din urmă după primul an de facultate.

Tata și-ar fi dorit, poate, undeva în adâncul lui ca unul din băieții lui să devină medic. Până la urmă tot el a fost cel care m-a deturnat cu cele mai multe argumente contra: îți pierzi mulți ani pe băncile școlilor, aprecierea vine târziu, cea financiară și mai târziu. Culmea ironiei este că mi-am ales un domeniu unde, în esență, lucrurile se întâmplă cam la fel. Atât doar că nu operezi pe cord deschis, ci pe suflet deschis.

Ai o relație specială, o prietenie foarte frumoasă cu Ilona Brezoianu. Când a început?

– acum mulți ani, dar nu am fost neapărat prieteni la prima strigare (n.r. râde). Ba chiar am impresia că i-am fost destul de antipatic. Am talentul ăsta, mi se spune destul de des.

– Ne-am apropiat mai tare în ultimii ani, mai ales în pandemie când am fost siliți să ne baricadăm în case și să dăm astfel naștere cuplului din Familia Fălci, familia fălci official, pe instagram. Este, practic, o parodie a cuplului clasic românesc, care a avut și mai are în continuare o mare tracțiune la public. Ne gândim la o revenire.

Dan Rădulescu a câștigat primii bani la 13 ani

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

– Pe la 13 ani, am aspirat interiorul mașinii unchiului meu. Ca răsplată, mi-a dat tot mărunțișul strâns din scrumiera mașinii. Am mers la taco bell de banii ăia.

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

– Cred că toate experiențele noastre din trecut ne definesc ca oameni așa cum suntem noi acum. Important este să nu repeți aceleași greșeli. Știți cum se spune: deșteptul învață din greșelile altora, prostul nici din ale lui.

Unde te putem vedea în perioada următoare?

– Păi în afară de Scara B, pe care îl puteți vedea în fiecare seară de joi, de la 21:30, pe PRO TV, vă dau întâlnire în fiecare săptămână la teatru. Joc atât la teatrul de comedie, cât și la alte teatre din București. Teatrul Metropolis, Teatrul Act, Teatrul Dramaturgilor Români.

De asemenea, din 6 decembrie vă aștept cu drag în cinematografe, la premiera filmului ”Căsătoria”, unde am avut și eu un rol.