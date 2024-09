Actorul Florin Zamfirescu își lansează cartea autobiografică. Cine l-a turnat la Securitate: ”A întrerupt filmările să-i recite o poezie Elenei Ceaușescu”

Florin Zamfirescu este considerat unul dintre cei mai mari actori români în viață, care a spus mereu lucrurilor pe nume. Este, în același timp, una dintre cele mai vocale personalități ale cinematografiei autohtone, care a ripostat de fiecare dată când avea ceva de zis. Florin Zamfirescu vrea acum săși lanseze cartea autobiografică.

Florin Zamfirescu își lansează cartea autobiografică „Am fost actor”

în exclusivitate pentru FANATIK, că va lansa, în curând, cartea „Am fost actor”, în care va povesti întâmplări ce fac parte din viața sa. Acesta are însă și un mesaj la adresa tuturor celor cu care frumurile i s-au intersectat.

„Nu voi menaja pe nimeni. Așa am fost dintotdeauna. În carte vor apărea multe personaje, toți cei pe care i-am întâlnit, la un moment dat, în viață. Titlul cărții mi l-a inspirat o casieriță de la un ghișeu. Trebuia să completez un document, iar la meserie am trecut actor.

Mi s-a atras atenția că n-am completat corect, că sunt pensionar. Adică toți cei care am ieșit la pensie acum sunem la fel, pensionari. N-am avut o meserie”, ne-a spus acesta.

Florin Zamfirescu: „Am fost turnat la Securitate de apropiați”

Florin Zamfirescu nu ne-a ascuns nici faptul că a fost la arhiva Securității să-și consulte dosarul. Știe că a fost turnat de apropiați, ne spune acesta, doar că nu i s-au dat numele lor, întrucât mulți sunt în viață.

„Am fost să-mi văd dosarul de la securitate. Mi-au spus că nu am dosar de turnător. Asta știam, n-am turnat pe nimeni, niciodată. Eu mă dusesem însă să aflu cine m-a turnat. Știu că au fost și persoane apropiate. Am avut de tras în comunism, pentru că eu mereu spuneam lucrurilor pe nume.

Mi s-a spus că da, e consemnat la dosar că am fost turnat. Doar că nu mi se pot da numele persoanelor, întrucât multe sunt în viață”, a declarat Florin Zamfirescu pentru FANATIK.



Motivul pentru care a fost interzis în TVR

și câteva întâmplări din perioada comunistă, care cu siguranță vor fi consemnate și-n cartea sa. Florin Zamfirescu a fost interzis un an la TVR, dar a aflat abia după perioada „suspendării” de ce nu a mai fost chemat la postul public de televiziune.

„Eu am refuzat să recit o poezie despre Elena Ceaușescu, cu ocazia zilei de 8 Martie. De atunci, un an nu am mai fost chemat la TVR. Am aflat abia după că mi s-a dat interdicție”, ne-a mai spus acesta.

Actorul își amintește, în același timp, și o întâmplare cu regretatul Mircea Albulescu, din timpul unei filmări:

„Eram în toiul unei filmări și vine Mircea Albulescu și zice: am făcut o poezie, trebuie să o recit. Era despre Elena Ceaușescu. Atunci s-au întrerupt filmările, iar el a recitat-o cap-coadă”, a mai explicat actorul.



Înainte să-și lanseze cartea, Florin Zamfirescu ne-a povestit și cum a fost oprit la graniță, în perioada comunistă. Actorul încerca să ajungă în Elveția:

„Aveam de jucat o piesă de teatru în Elveția, eram și cu colegii mei. Mie mi se oprește pașaportul și vine vameșul și-mi spune că eu trebuie să mă întorc acasă, că nu am voie să ies din țară. Bine, bine, am spus. Dar fără mine nu se poate juca piesa. În cele din urmă, vameșul m-a lăsat să trec. Și tot el mi-a spus că mi-a dat voie să plec pe propria răspundere”.

Florin Zamfirescu își lansează cartea: „Aranjasem să fug în Canada”

Dată fiind situația sa în perioada comunistă, actorul a decis să plece din țară. Aranjase totul, cu două luni înaintea Revoluției:

„În vara dinaintea Revoluției aranjasem totul. Unde să stau acolo, ce să fac să nu sufere famila care rămânea în țară, cum să-i aduc apoi și pe ei. La începutul anului următor, adică în 1990, urma să fug în Canada. Dar a venit apoi Revoluția”, ne-a mai spus acesta.

Florin Zamfirescu își lansează cartea autobiografică, în care va face o serie de dezvăluiri necunoscute publicului larg. În anul 2022, a mai lansat un volum intitulat ”Actorie sau magie. Drumul spre tine insuti”.În prezent, el se numără, în prezent, printre actorii cu cele mai mari pensii, dat fiind faptul că aceasta are stabilitate și a avut mai multe locuri de muncă în același timp.