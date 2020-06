Actorul Florin Zamfirescu, jefuit de fosta nevastă. Dezvăluiri cutremurătoare despre Cătălina Mustață

Florin Zamfirescu a făcut declarații tranșate la adresa fostei soții, Cătălina Mustață, alături de care a mărturisit că a avut o viață grea. Cei doi au divorțat în 2012, cu scandal, după mai multe certuri în familie.

Actorul a făcut mărturisiri neașteptate despre cea alături de care a fost împreună 21 de ani.

Florin Zamfirescu susține că fosta nevastă i-a furat mașina

Într-o intervenție televizată, actorul a făcut dezvăluiri despre viața privată, în special despre relația cu fosta soție, Cătălina Mustață. Acesta a declarat că nu a avut un mariaj fericit, însă i-a fost greu să divorțeze de teamă ca oamenii să nu-l judece, fiind deja la a treia despărțire oficială.

Până la urmă, Florin Zamfirescu a divorțat de Cătălina Mustață, în 2012, după 21 de ani de relație, iar acum susține că femeia i-a furat mașina și i-a vândut-o.

” Noi când ne-am despărțit… Noi am avut mari probleme cam 15 ani din existența noastră în comun mari probleme. 5 ani ne-am înțeles perfect, după care au început problemele, dar mie îmi era deja rușine, ar fi al 3-lea divorț. Dar după mi-am dat seama că eu sunt de vină, că eu am procedat ca maimuțele: am ales mărgica, am ales ciobul care lucește, am ales așa zisa frumusețe imediată.

Eu sunt prieten cu fostele mele neveste, cu ea nu pot să fiu prieten. Am încercat, nu răspunde la salut, nu de când ne-am despărțit, de când mi-a furat și mi-a vândut mașina. Cred că a făcut un schimb. Ea în final a declarat că toată casa aia e făcută din banii ei. Și i-am spus: da, dar tu ai făcut casa din banii tăi pe terenul meu și știi că terenul înghite casa.

M-am săturat de pământul ăsta. Nu mai am curiozități prea mari. Curiozitatea mea va fi ce va fi pe aici peste 100 de ani, dar eu cred în viața de dincolo și cred că o să aflu.”, a declarat Florin Zamfirescu.

A renunțat la actorie

Din cauza problemelor de sănătate, Florin Zamfirescu a renunțat la teatru. ” Eu nu am voie să fac efort din cauza problemelor de sănătate și ăsta e și motivul pentru care multă lume mă întreabă de ce m-am retras. În primul rând, am un motiv pe care nu l-am spus niciodată: e rândul celor tineri.

Am de toate: tensiune oscilantă – cea care mi-a făcut fisura de aortă și care m-a pus în pericol grav. Trebuia atunci… puteam să mor. Era așa… pe muchie! Deci, tensiunea oscilantă pe care trebuie să o țin în frâu pentru că nu se mai poate vindeca.

Am diabet gradul II, am avut cândva, când eram rector, un atac de panică foarte grav care m-a adus în situația de a lua zilnic, pe viață, o anume pastilă ca să mă simt normal, să fiu normal, pentru că, și aici, odată înaintat, acolo rămâi, nu mai dai înapoi. ”, a mărturisit actorul, într-o emisiune de la Antena Stars.

Și-au refăcut viețile separat

În timp ce fosta soție s-a recăsătorit cu cel care i-a fost profesor și diriginte în liceu, Florin Zamfirescu și-a refăcut viața alături de un medic pe nume Daciana.

” M-am măritat pe 14 martie în Texas. E acea iubire matură şi sunt foarte fericită”, declara Cătălina Mustaţă.

Florin Zamfirescu l-a cunoscut pe actualul soț al Cătălinei Mustață la o reuniune de liceu de-a actriței cu foștii colegi, la Brașov, după 20 de ani, unde a fost prezent și fostul dascăl și diriginte. “Am mers şi eu la acea reuniune de 20 de ani, de la Poiana Braşov, unde l-am cunoscut pe fostul ei diriginte. Am stat foarte mult de vorbă, atunci, cu el, având în vedere că eram de vârste apropiate. Mi s-a părut un om minunat.

E normal să se mărite, chiar era şi păcat să rămână necăsătorită. Dacă s-a măritat chiar cu fostul diriginte, cu atât mai frumos, pentru că el mi s-a părut un om de ispravă”, a declarat Zamfirescu, după ce Cătălina Mustață și-a refăcut viața cu fostul ei diriginte de liceu, pentru click.ro, la patru ani de la divorț.

Artistul și-a refăcut viața alături de altă femeie, cum și fosta nevastă s-a recăsătorit, însă chiar și acum, după 8 ani de la divorț, Florin Zamfirescu privește cu gust amar relația cu actrița.

După divorț, actorul și Cătălina Mustață au împărțit terenul în două, iar actrița a rămas cu jumătatea de pământ pe care era construită casa, iar actorul și-a construit o altă casă, gard în gard cu fosta nevastă.