Actorul Marius Manole vrea să returneze decorația primită de la Klaus Iohannis: „Președintele este pentru mine un trădător”

Marius Manole îl acuză pe Klaus Iohannis că i-a readus la putere pe social-democrați ignorând astfel voturile celor care l-au făcut președinte în 2014 și ale celor au protestat în 2017 împotriva OUG 13.

Mai mult, actorul îi reproșează șefului statului că, sub oblăduirea sa, PSD ar putea prelua șefia Comisiei juridice din Camera Deputaților revenindu-se astfel la perioada când această comisie era condusă de către Florin Iordache.

Din aceste considerente, Manole a decis să returneze decorația primită de la Klaus Iohannis în 2016, Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler.

ADVERTISEMENT

„Ghinion, propriul președinte ne-a făcut cel mai mare rău”

„L-am votat pe președinte și țin minte noaptea în care a fost ales. Ce mare bucurie era pe străzi că în sfârșit PSD-ul nu mai putea face rău acestei tări. Urma să avem un președinte care ține cu țara. Ghinion. Nu l-am avut.

Am stat în Piața Victoriei în frig, în ploaie pentru a apăra justiția și democrația. Când a plecat Dragnea iarăși am crezut că am învins. Ghinion, propriul nostru președinte urma să ne facă cel mai mare rău. Omul în care am crezut, pentru care am luptat”, a scris Marius Manole pe .

ADVERTISEMENT

După toate acestea, președintele acceptă revenirea PSD la putere într-o coaliție cu liberalii.

„Acum PSD intră în Guvern pe ușa din față, pe covorul roșu. De asemenea, vrea să preia și șefia Comisiei juridice din Camera Deputaților, cu alte cuvinte să refacă comisia Nicolicea&Iordache, de această dată chiar cu PNL. Totul sub oblăduirea președintelui Iohannis. Halucinant, nu?”, spune actorul.

El a precizat că, mâine, la ora 10.00, va merge la Palatul Cotroceni ca să înapoieze decorația primită de la Klaus Iohannis.

ADVERTISEMENT

„Nu aș fi crezut că într-o zi va trebui să protestez din nou, chiar dacă datele sunt acum altele. Președintele României pentru mine este un trădător (…) Sunt mândru de realizările mele și publicul nu poate fi mințit cu decorații venite din partea celor care nu iubesc țara. Oricum, în ultimii ani, Cultura nu a reprezentat o prioritate pentru administrația țării”, a conchis .

PSD, PNL și UDMR au ajuns, sâmbătă seara, la un acord asupra modului în care va arata și structura cabinetului.

ADVERTISEMENT

Guvernul va fi format din premier PNL, 10 miniștri PSD, 8 miniștri PNL, 3 miniștri UDMR.