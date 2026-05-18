Actorul român condamnat pentru viol în serie are probleme financiare uriașe. A fost dat în judecată pentru recuperarea datoriilor

Actorul Alexander Zudor (52 de ani), care a devenit cunoscut datorită faptului că a apărut în zeci de reclame comerciale, a fost arestat în decembrie 2020, după ce mai multe femei au reclamat că le-a agresat sexual în stradă, de două ori folosind un cuțit pentru a-și amenința victimele. În 2021, el a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru viol.

Alexander Zudor nu și-a plătit facturile la o companie de telecomunicații

De asemenea, el trebuie să plătească daune morale în valoare de 60.000 lei. Zudor a formulat o cerere de eliberare condiționată din penitenciar în 2025, dar judecătorii au refuzat-o. Apoi a mai formulat una, dar și aceasta a fost respinsă, pe 4 februarie 2026. Instanța a fixat termen de reiterare la 8 luni, care va curge de la rămânerea definitivă a sentinţei, după expirarea căruia propunerea sau cererea va putea fi reînnoită.

Alexander Zudor are și probleme de natură financiară. El a fost dat în judecată de Digi Romania SA, iar dosarul al cărui obiect este „cerere de valoare redusă” a fost înregistrat pe 11 decembrie 2024 la Judecătoria Sectorului 5, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Compania a solicitat să se dispună obligarea lui Alexander Zudor la plata sumei de 1.462,58 lei reprezentând contravaloare facturi neachitate restante și a sumei de 544,83 lei reprezentând penalități.

În dosar se arată că, prin contractul de furnizare servicii din august 2020, s-a convenit furnizarea de către societatea reclamantă a serviciilor de telecomunicaţii cu respectarea clauzelor contractuale, Alexander Zudor având dreptul să utilizeze serviciile contractate şi asumându-şi obligaţia să plătească tarifele aferente serviciilor potrivit clauzelor contractuale.

Compania a specificat că, având în vedere că Alexander Zudor nu s-a conformat avertismentului de plată, a fost emisă somaţia de plată şi factura de storno a discountului acordat, . Astfel, Digi Romania SA a apreciat că pretinsa creanţă este certă, lichidă şi exigibilă. S-a arătat că Alexander Zudor nu a depus formularul de răspuns completat corespunzător sau copii de pe înscrisurile de care înțelege să se folosească şi nici nu a răspuns prin orice alt mijloc adecvat.

Actorul condamnat pentru viol nu a făcut dovada stingerii creanței

Instanța a arătat că, conform prevederilor art. 1.350 C.Civ. orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat. Atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii. Totodată, potrivit art. 1.516 alin. 1 C.Civ. creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă şi la timp a obligaţiei, în caz contrar putând fi angajată răspunderea contractuală a debitorului.

Potrivit regulilor generale în materia probei plăţii, , după care se prezumă neexecutarea, revenind pârâtului sarcina de a face dovada stingerii creanţei prin plată sau prin price mod admis de lege. S-a menționat că Digi Romania SA a dovedit existenţa în patrimoniul său a unei creanţe certe, lichide şi exigibile, iar lui Alexander Zudor îi revenea obligaţia de a plăti echivalentul bănesc al serviciilor de care a beneficiat, obligaţie care nu a fost îndeplinită.

S-a specificat că, având în vedere contractul sus-menționat, însușit sub aspectul tuturor clauzelor de către părți, facturile emise de Digi Romania SA, instanţa apreciază că pârâtul Alexander Zudor datorează reclamantei suma solicitată și că, față de considerentele expuse anterior, urmează a admite acțiunea, decizie luată de Judecătoria Sectorului 5 pe 2 aprilie 2025.

O altă companie l-a chemat în instanță pe Alexander Zudor din cauza datoriilor

Nu este singurul dosar în care Alexander Zudor a fost dat în judecată pentru plata unor datorii. Pe 9 octombrie 2025, tot la Judecătoria Sectorului 5, Kredyt Inkaso Investmens RO SA, companie specializată în recuperarea de creanțe, a formulat o cerere de valoare redusă în contradictoriu cu Zudor. Următorul termen din dosar este programat pe 21 iunie 2026, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

Alexander Zudor i-a trimis mai multe mesaje pe Facebook fostei sale soții, cu care are doi copii. „Să știi că eu nu consider că m-am schimbat în rău față de omul pe care îl știai în libertate. Nu m-am lăsat influențat de mediul de aici și am avut tot timpul o preocupare și o luptă de a face ceva util din timpul pe care-l am la dispoziție. Din comportamentul tău de la momentul când am fost arestat și până în prezent, am înțeles că vrei să-i izolezi pe copii total de mine, făcând abstracție de tot ce am însemnat bun în viață și că vrei să îi faci să uite total de mine, ca de un lucru de care ei nu mai trebuie să-și amintească, acest lucru urmând să vă ajute pe voi să vă simțiți mai bine și să vă fie mai ușor”, a scris Zudor.

El a mărturisit că suferă enorm din cauza faptului că nu este lăsat să-și vadă copiii. „Consider că astfel de încercări și suferințe sunt dincolo de a fi umane și dincolo de ceea ce poate omul îndura, pentru că nu este vorba de suferința omului în sine, ci de cea a copiilor lui despre care el nu știe nimic și nu-și poate imagina decât ce poate fi mai rău în acest sens. Este un lucru pe care nici sistemul legislativ și nici cel de detenție atât de restrictive cât sunt ele, nu s-ar fi putut încrede să-l pună în aplicare sau să-l permită a se întâmpla, nici pentru mine și nici pentru copii, și un lucru în același timp pe care nu l-aș putea dori nici celui mai mare dușman”, a mai postat Alexander Zudor.