Actorul român condamnat pentru viol în serie și-a șocat avocatul: ”N-am văzut așa ceva în 16 ani de carieră”

Alexander Zudor, actorul-violator condamnat în 2021 după ce a agresat sexual trei femei, pe străzile din București, a ajuns la 50 de ani, și jură că perioada petrecută în închisoare i-a schimbat total viața.

Mama actorului Alexander Tudor ar fi suferit un infarct după o vizită la închisoare

Condamnat la 7 ani de închisoare pentru viol, Alexander Zudor s-a apucat de croitorie în penitenciar și a ajuns să efectueze ”lucrări avansate de tapițerie de mobilier de birou”. Bărbatul susține că și-a făcut o ”introspecție profundă” și s-a asigura că nu va mai ajunge niciodată să comită fapte precum cele pentru care a ajuns în spatele gratiilor.

Informațiile apar în cererea de eliberare pe care actorul Alexander Zudor a depus-o în instanță în vara anului 2025, care a fost respinsă de judecători. Potrivit datelor din dosar, Zudor a fost extrem de activ în închisoare: a pus în scenă o piesă de teatru, a participat la peste 100 de activități creditate și necreditate iar banii câștigați i-a redirecționat către victimele sale. În total, actorul trebuie să achite daune morale în valoare de 60.000 de lei, iar până în luna mai reușise să achite 12.500 de lei.

În fața judecătorilor, actorul a dezvăluit că mama lui, în vârstă de 82 de ani, a suferit un infarct la după o vizită la penitenciar. Din cauza problemelor de sănătate, femeia abia se mai deplasează. Alexander Zudor le-a spus magistraților că și-ar dori să fie liber pentru a fi alături de mama lui, dar și de cei doi copii minori.

Actorul condamnat pentru viol, către judecători: ”Nu mă voi mai întoarce niciodată la pușcărie”

”Știu că nu mă voi mai întoarce niciodată la pușcărie și că nu îmi voi mai pune niciodată în pericol familia, semenii, respectul și stima de sine. Și știu că nu voi mai răni niciodată. Am aflat că sunt, de fapt, o persoană mult mai puternică și îmi pot asuma responsabilitatea de a-mi relua atribuțiile pentru familie și pentru societate. Nu doresc decât să îmi reiau locul de odinioară și să repar cât mai mult din răul făcut. Am greșit, îmi asum greșelile și plătesc solicitând instanței să îmi dea șansa să fiu un om mai bun”, a declarat Alexander Zudor în instanță, potrivit datelor din dosar.

Actorul a fost apărat de un avocat din oficiu, care însă s-a declarat uimit de comportamentul deținutului. Acesta a solicitat eliberarea condiționată a condamnatului motivând că ”nu a văzut niciodată o dorință atât de mare de a se îndrepta”. Apărătorul a mai declarat că ”nu înțelege cum petentul-contestator a ajuns în poziția de a săvârși acele fapte”.

”Totodată solicită instanței să aibă în vedere faptul că aceasta are în față sa o persoană cu totul schimbată și apărarea crede că este prima persoană care a impresionat-o într-o astfel de speță în 16 ani de carieră”, se mai arată în dosarul consultat de FANATIK.

Magistrat, despre eliberarea actorului-violator înainte de termen: ”Ar fi o lipsă de reacție din partea statului”

Judecătorii au respins Alexander Zudor, fiind de părere că acesta ”nu s-a evidențiat în mod deosebit la locul de deținere și este cunoscut cu antecedente penale”. Eliberarea acestuia cu trei ani înainte de termen ar avea, din perspectiva magistraților, un efect contrar prevenției generale.

”A acorda liberarea condiționată petentului care a comis trei acte materiale distincte de viol (persoane vătămate diferite, la date diferite) nu ar fi de natură a avea un efect descurajant, ba din contră, ar dovedi o lipsă de reacţie din partea statului faţă de cei care încalcă normele legale și ar crea falsa impresie că astfel de fapte (de genul celor comise de către petent) sunt fapte puțin importante, de o gravitate redusă, care denotă o periculozitate puțin semnificativă a făptuitorului lor, ceea ce este, evident, absurd”, au subliniat judecătorii.

Cum a ajuns Alexander Zudor din reclamele electorale pentru PNL la condamnare pentru viol. Trei victime s-au plâns că au fost atacate în stradă

Alexander Zudor este un actor român devenit popular mai ales prin faptul că a apărut în zeci de reclame comerciale. În 2019, el a avut rolul principal într-un spot de campanie realizat de PNL pentru alegerile europarlamentare din același an.

Zudor a fost arestat la în decembrie 2020, după ce trei femei și au reclamat că au fost agresate sexual în plină stradă. Prima faptă a fost comisă la 1 decembrie 2020, când polițiștii secției 18 au fost sesizați de un bărbat că partenera acestuia a fost abordată de un necunoscut care, sub amenințarea unui cuțit, a condus-o într-o parcare și a întreținut relații sexuale împotriva voinței acesteia.

Patru zile mai târziu, o a doua victimă a dezvăluit că a fost amenințată cu un obiect ascuțit și obligată să meargă alături de agresor pe un teren viran din sectorul 5. În fine, pe 15 decembrie, o a treia femeie a reclamat că un bărbat a încercat s-o abuzeze sexual în liftul unui bloc din sectorul 4. Alexander Zudor a fost identificat și reținut la trei zile după ultima faptă.