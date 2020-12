Actorul și regizorul de filme Codin Maticiuc, eroul spitalelor din România. Renovează secții de pediatrie în locul statului și face campanii unice

Codin Maticiuc a demonstrat că este un adevărat erou al spitalelor din România datorită inițiativelor sale umanitare, prin care renovează secții de pediatrie în locul statului, iar acum se ocupă de cea de la Fundeni.

Actorul a fost de multe ori numit „băiat de bani gata” în lumea mondenă, însă și-a folosit resursele pentru a face fapte bune, iar proiectul cu renovarea spitalelor a fost inițiat anul acesta.

Codin Maticiuc a fost marcat de cazul unei fetițe bolnave în urmă cu câțiva ani, iar aceasta l-a inspirat să se ocupe de renovarea spitalelor publice pentru a salva viețile altor micuți.

Actorul și regizorul de filme Codin Maticiuc, eroul spitalelor din România

Codin Maticiuc este un adevărat exemplu pentru români datorită inițiativelor sale cu scop umanitar. Actor și regizor, acesta a reușit să adune sute de mii de euro pentru a face renovări în secțiile de pediatrie ale spitalelor.

În prezent, actorul se ocupă de renovarea secției de la Spitalul Fundeni, după ce un eveniment tragic de acum patru ani l-a marcat cumplit. În 2016, Codin Maticiuc împărțea cadouri prin saloane împreună cu reprezentanții unei asociații caritabile.

Acesta a întâlnit o fetiță care suferea de cancer în stadiu terminal și care nu mai avea nicio speranță. Fetița, care se numea Lăcrămioara, s-a stins din viață, iar Codin Maticiuc s-a hotărât să renoveze etajul 7 al Spitalului Fundeni, în memoria micuței.

Mai mult, actorul și-a tatuat pe brațul stâng „#fatadela702”, salonul unde a fost internată fetița bolnavă de cancer. Acesta și-a lansat un canal de YouTube în care postează clipuri video legate de proiectul său și face apel la urmăritori să-l ajute să crească.

Codin Maticiuc apelează la fani pentru susținere

„M-am gândit bine înainte să public aceste rânduri. Ce-mi doresc eu de Crăciun? Mai mult și mai mult îmi doresc sănătate, normal pentru familia mea, pentru toți cei dragi, pentru toți romanii în general. Doresc sănătate tuturor.

Astea sunt basme, o sa va cer vouă un cadou. M-am gândit bine care sa fie acela. Știți implicarea mea în renovarea spitalelor de stat prin #spitalepublicedinbaniprivati. Știți, sper, că am făcut rost de un număr de sms. Când l-am primit am făcut ce am spus ca n-o sa fac niciodată: mi-am făcut un canal de Youtube pe care sa postez un film de pe șantier de la Fundeni.

M-am gândit și să-l dau unui prieten cum ar fi Speak sau Matei Dima să-l posteze ei pe canalul lor ca sa fie mai vizibil. Apoi mi-am zis ca pe termen lung un canal pe care să vă țin mereu la curent cu ce fac în spitale e mai benefic.

Buuuuun, zis și făcut. Mi-am făcut canalul, am pus acel video de la Fundeni și am rugat toți prietenii să-l promoveze. Cu toate astea nu a făcut cine știe ce vizualizări căci, deh, canal nou și așa mai departe. Săptămâna următoare am făcut un video, o reacție a mea la ce s-a întâmplat cu Sebastian Coltescu, totodată și un tribute către Două Lozuri. Ăsta a mers ceva mai bine, fiind mai pe caterinca cum place romanului și nu cu spitale și copii bolnavi de cancer.

Am fost prima data la Fundeni, în 2016 de Crăciun. Atunci am întâlnit-o pe fata de la 702, care s-a stins două săptămâni mai târziu, pe care o am astăzi tatutată pe brațul stang și în memoria căreia construiesc astăzi băi în saloanele de copii.

Astăzi, patru ani mai târziu, tot de Crăciun vă cer vouă, cei care ma urmăriți aici, celor care v-am răspuns la mesaje, celor care cred ca fac bine ce fac un singur lucru: căutați blestematul ăsta de canal al meu și dați-mi un subscribe pentru ca atunci când mai postez cate ceva sa aibă vizibilitate. Mulțumesc. Ma înclin.

P.S. Canalul îl găsiți și la link-ul din bio”, a scris Codin Maticiuc pe Instagram.

Mihai Bendeac a donat pentru proiectul lui Codin Maticiuc

Mihai Bendeac a sărit în ajutorul lui Codin Maticiuc și este unul dintre principalii susținători ai proiectului. Astfel, 20% din banii pe care Bendeac îi câștigă din online vor ajunge la spitale.

„Dintre persoanele fizice, cel mai mult a donat prietenul meu Mihai Bendeac. I-am şi spus că îmi doresc ca, într-o bună zi, să fie primul în topul donatorilor, şi peste persoanele juridice. El sau altcineva, să văd un om cu bani cum dă mai mult decât firmele”, a declarat Codin Maticiuc, conform libertatea.ro.