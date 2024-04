Actorul uriaș din România care a picat la teatru. S-a dus la examen după ce a consumat alcool

Fără doar și poate, România nu duce deloc lipsă de actori talentați. Avem zeci de profesioniști care urcă pe marile scene și care au dus teatrul la rang de artă. Însă, pentru unii dintre ei, începuturile în ale actoriei nu au fost deloc unele ușoare.

Cum și-a început cariera unul dintre cei mai mari actori ai României

Actoria este una dintre cele mai frumoase forme de artă. În România, din ce în ce mai mulți tineri se îndreaptă către acest domeniu. Așa cum era de așteptat, marii actori le sunt sursă de inspirație.

Din categoria marilor actori face parte și Dorel Vișan. Ani la rând, acesta s-a dedicat marii sale pasiuni pentru actorie și a dat naștere unora dintre cele mai frumoase și complexe personaje.

în domeniul actoriei și de perioada studenției. Nici nu ar avea cum să uite astfel de momente, având în vedere că au fost primii săi pași către o carieră fulminantă.

Dorel Vișan are la activ peste 70 de filme, iar pentru fiecare dintre ele s-a dedicat trup și suflet. Maestrul în vârstă de 87 de ani este un profesionist în adevăratul sens al cuvântului, dar puțini sunt cei care știu cum a ajuns acesta pe drumul actoriei.

Dorel Vișan s-a prezentat la admitere după ce a consumat alcool

Dorel Vișan este absolvent al Facultății de Teatru din București. În momentul în care a susținut admiterea, mama actorului nu mai era în viață, însă tatăl său l-a susținut. În ciuda faptului că nimeni nu avea o părere bună despre artiști, Dorel Vișan și-a văzut de drumul său.

Deși visul său a fost să devină actor, . Actorul a picat probele și nu dă vina pe nimeni, decât pe el. Legat de momentul în care a fost declarat respins, maestrul are o poveste interesantă și amuzantă, în același timp.

Dorel Vișan avea emoții, așa că a decis să urmeze sfatul cuiva de a bea puțin alcool înainte de probe. În acest fel, se presupunea că va prinde curaj și va reuși să îi impresioneze pe toți. Ei bine, rezultatul a fost altul.

Maestrul a recunoscut, într-un interviu exclusiv pentru că a băut un pic mai mult alcool, iar admiterea nu a decurs deloc așa cum trebuia. A fost declarat respins, dar în al doilea an, a fost admis cu note foarte mari.

”Nu am intrat din prima, dar din vina mea.M-a învățat cineva, ca să fiu mai bun și mai nu știu cum, să folosesc un pic de alcool. Am folosit și nu a fost în avantajul meu. Dar al doilea an am intrat cu note foarte mari, fără alcool.”, a spus actorul pentru sursa precizată.