Actrița Kathryn Kates a murit la 73 de ani, după o luptă cu cancerul. A jucat în serialul Seinfeld

Actrița Kathryn Kates s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani, după o luptă cu o boală necruțătoare. A apărut în seriale celebre de televiziune, printre care “Orange is the New Black” sau sitcomul “Seinfeld”.

Moartea actriței a fost confirmată de reprezentanții ei de la Headline Talent Agency. Aceștia au declarat că decesul a avut loc sâmbătă, 22 ianuarie 2022, scrie .

Actrița Kathryn Kates a murit la 73 de ani

Kathryn Kates s-a luptat cu cancerul la plămâni, după ce boala a recidivat anul trecut. Actrița care a apărut a dus “o luptă grea” cu această boală, potrivit surselor din apropierea ei.

“Kathryn a fost clienta noastră de mulți ani și ne-am apropiat mult de ea în ultimul an, de când a aflat de recidivarea cancerului.

A fost întotdeauna incredibil de curajoasă și înțeleaptă și a abordat fiecare rol cu cea mai mare pasiune. Ne va lipsi foarte mult.”, au anunțat reprezentanții actriței de la Headline Talent Agency.

După ce au aflat vestea tragică, fanii au scris mesaje de condoleanțe. Un utilizator a scris pe Twitter: “Această inimă mare. Această forță incredibilă. Cu inima frântă. Te iubesc #KathrynKates.”

“Sunt atât de trist să aud despre moartea lui Kathryn Kates, o actriță cu o empatie, energie și bucurie extraordinare”, a mai scris un utilizator în mediul online.

“I-am admirat foarte mult munca și ea știa asta. I-am spus de multe ori și mă bucur că am făcut-o – actriță deschisă, adevărată, grijulie, memorabilă în fiecare parte.”, a mai scris cineva după vestea morții actriței americane.

În ce filme și seriale a apărut regretata actriță

Kathryn Kates și-a început cariera în lumea filmului la începutul anilor ’80. A avut un rol în filmul “Jinxed!” (1982) și a apărut în serialul “Matlock”, în 1991.

De asemenea, a apărut și în câteva episoade ale celebrului , difuzat pe postul NBC în perioada 1989 – 1998.

De-a lungul carierei a mai avut roluri secundare în seriale precum “Lizzie McGuire” (2001 – 2004), “ ” (2013 – 2019), “Shades of Blue” (2016 – 2018) sau “Law & Order: Special Victims Unit” (1999 – prezent).

În 2021, a câștigat titlul de “Cea mai bună actriță” la Festivalul NYCTV, pentru rolul din “Welcome to Sarajevo”. A interpretat rolul lui Angie DeCarlo în filmul “The Many Saints of Newark” (2021).

A avut mai multe roluri episodice, printre care cele din serialele “Judging Amy” (1999 – 2005), “Rescue Me” (2010) sau “Hunters” (2020 – prezent).