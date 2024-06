Actrița adorată de milioane de români care s-a căsătorit cu fostul iubit al celei mai bune prietene. La 48 ani a rămas văduvă

Rodica Mandache, actrița care a impresionat în lumea teatrului și filmului românesc, a vorbit despre secretele unei vieți de 80 de ani. Ea a mărturisit și ce își reproșează în plan personal, dar și cum a ajuns să se mărite cu fostul iubit al unei amice de-ale sale.

Rodica Mandache, vedeta care fură inimi

Rodica Mandache a fost , a jucat alături de Amza Pellea, și a fost iubită de milioane de români. Într-un interviu pe care l-a acordat revistei , actrița mărturisește că a trecut prin clipe grele, că are o serie de reproșuri să își facă, mai ales de felul în care a fost ca mamă, dar și cum și-a cucerit soțul.

”L-am cunoscut printr-o prietenă care era de o mare frumusețe. Ea era iubita lui și am fost o dată la el în vizită. Era fotograf la „Flacăra”, o meserie foarte importantă în vremurile alea. Era un artist cu foarte multe diplome, cunoscut mai mult în străinătate decât în România.

Mie mi se părea bătrân pentru că avea 29 de ani și eu 20 cred. Cu timpul ne-am mai întâlnit prin București, 2,3 ani așa. Într-o zi am mâncat împreună și nu cred că m-a cucerit propriu zis. Cred că era vorba de cineva cunoscut pe care îl iubeam foarte mult”, povestește Rodica Mandache.

Din păcate, căsnicia lor nu a durat atât cât și-ar fi dorit. Rodica Mandache a rămas văduvă la doar 48 de ani și a făcut tot ce i-a stat în putință să își crească fiica, pe Diana. Doar că, explică ea pentru sursa citată, nu i-a ieșit așa cum și-ar fi dorit.

”M-am străduit, dar nu am fost talentată. Nici nu am avut generozitatea asta să renunț la mine pentru ea. Meseria de actrița este foarte „egoistă”. Am crescut-o pe Diana cum am putut mai bine, am și rămas singure de foarte timpuriu. Ea mă uimește cu tot ce face. (…)

Am crescut-o așa cum am știut eu. Am și avut foarte multe nenorociri în viață pe care le-am trecut împreună. Este regizor la radio, nominalizată la Premiile Uniter de 4 ori, a luat și premiul anul acesta. Înseamnă că este în locul cel bun și face niște spectacole cu totul speciale”, mai spune actrița Rodica Mandache.

Rodica Mandache, dezvăluiri despre Florin Piersic și Amza Pellea

Când vine vorba despre personalitățile alături de care a jucat, Rodica Mandache vorbește despre actori precum Florin Piersic sau Amza Pellea. Și, spune ea, cei doi sunt, cu adevărat, epocali pentru istoria teatrului și cinematografiei românești.

”Nu e prietenie, este chiar o dragoste fierbinte. Florin Piersic nu seamănă cu ceilalți oameni, este un semizeu. Dacă o actriță era partenera lui i se întâmpla ceva nebănuit. Toate partenerele lui au strălucit pentru că el le era alături. Până să joc cu el în Visul unei nopți de vară eram o actriță bună, drăguță, cu viitor.

Unii spuneau că sunt și talentată. După ce am jucat cu el pur și simplu am fost ridicată sus, la etajul cel mai înalt, și acolo am rămas datorită piesei. Viața mea s-a schimbat”, spune Rodica Mandache despre Florin Piersic.

Nici despre nu are vorbe mai puțin onorante. Și, spune Rodica Mandache, deși a jucat un rol minor în Nea Mărin Miliardar, replicile pe care le-a schimbat cu Amza Pellea i-au apropiat, amiciția lor fiind una de durată.

”Eram o ziaristă străină care îi ia un interviu lui Amza Pellea. Îl știam foarte bine, mai jucasem cu el. Amza a fost, cum se spune la Hollywood, „iconic” din toate punctele de vedere. Era un om foarte bun, foarte cinstit în relații, te bucurai să lucrezi cu el”, povestește Rodica Mandache.