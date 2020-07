Actrița Andreea Perju a renunțat la sutien la mare. Cât de bine poate să arate după două nașteri – Foto

View this post on Instagram

Neata! De multe ori ne raportăm la feminitate și sexualitate, mic, mojic și cu frică. Am crescut și trăit cu falsa impresie că dacă te arăți prea mult ești de joasă speță, că e rușine, că vorbește lumea. Și sunt ferm convinsă că nu sunt singura care a simțit și a crescut cu asta. Și sunt ferm convinsă că e dureros să răscolești în copilărie, în relațiile pe care le iubești atât de mult dar care ți-au fost piatră de temelie iar temelia se zdruncină din rărunchi. Convingerea îmi vine din propriile trăiri și experiențe și nu mi-e frică, în sfârșit, s-o zic. Iar dacă ție ți-e teamă încă, probabil, prin mărturisirea mea, ai curaj să te uiți și la ale tale. Vreau să-mi cresc fetițele cu recunoștință pentru că sunt de sex feminin. Vreau să conștientizeze că asta e o binecuvântare și nu o rușine. Vreau să conștientizeze că întregul este format din bărbat și femeie și că, nici pe departe, bărbatul nu e TOT iar femeia cantitate neglijabilă. Recâștigați-vă încrederea în voi, fiți recunoscătoare pentru că dați viață, priviți-vă cu bunătate și acceptați-vă frumusețea. Bună dimineața! • •#andreeaperju

