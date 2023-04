Actrița Carmen Stănescu a murit acum 5 ani! Cum și-o amintește Eugen Cristea: ”Îmi spunea: tâmpitule”

Actrița Carmen Stănescu a murit acum 5 ani, ocazie cu care Eugen Cristea ne povestește detalii neștiute despre marea doamna a teatrului românesc. Culmea, actorul nu ascunde că ara ”alintat” cu cuvinte care pot părea dure și, mulțumindu-i și acum, face dezvăluri fierbinți despre artista care a murit pe 11 aprilie 2018.

Actrița Carmen Stănescu a murit acum 5 ani! Cum și-o amintesc Eugen Cristea și Silviu Biriș

Carmen Stănescu a murit acum 5 ani și este amintită de actorii Eugen Cristea și Silviu Biriș. Ei ne dezvăluie detalii despre marea doamnă a teatrului românesc, Carmen Stănescu.

Plecată acum 5 ani dintre noi, celebra actriță a lăsat în urmă zeci de roluri minunate și amintiri frumoase alături de colegii și prietenii ei. Astăzi, 11 aprilie, la 5 ani de la moartea lui Carmen Stănescu, Eugen Cristea își amintește că apelativul cu care marea doamna a teatrului romanescu îl ‘alinta’ era ‘tâmpitule’.

Dar și că era de o generozitatea și de o vioiciune ieșită din comun. Silviu Biriș ne povestește despre cuplul Carmen Stănescu-Damian Crâșmaru, soțul celebrei actrițe, și ne spune că dânsa avea strălucirea marilor vedete.

Eugen Cristea: ”Am crescut cu doamna Carmen Stănescu”

Marea actriță Carmen Stănescu s-a născut pe data de 29 iulie 1925 și puțină lume știe că, înainte să devină celebra actriță pe care o știm cu toții, a practicat multe sporturi. Unul dintre ele a fost și tir-ul unde, timp de 5 ani, a făcut parte din echipa națională.

“Fără să exagerez pot spune că am crescut cu doamna Carmen Stănescu. Copil mic fiind am fost siderat de celebrul spectacol ‘Bădăranii’, pus în scenă de Sică Alexandrescu, unde Carmen Stănescu era uluitoare. Am văzut-o apoi în ‘O scrisoare pierdută’ unde intrase în rolul Zoe, după Elvira Godeanu pe care o cunoscusem personal. După care am devenit, ca să zic așa, coleg cu marea doamna a teatrului, Carmen Stănescu.

M-am împrietenit imediat cu dumneai. Alături de Damian Crâșmaru, omul care a stat alături de ea până în ultima secundă, au reprezentat un cuplu redutabil.

Amândoi s-au axat mai mult pe teatru, s-au dedicat lui mai mult decât filmului. Doamna Carmen Stănescu a făcut foarte mult film, televiziune, scheciuri, monologuri, adevărate demonstrații de dicție” declară, în exclusivitate pentru FANATIK, .

Carmen Stănescu, descrisă clar: “A fost una dintre cele mai vioaie actrițe pe care le-am văzut”

Între anii 1944 și 1948 a făcut ‘Conservatorul regal de muzică și artă dramatică’ din București și în anul 1945 a debutat în rolul Ecaterina Ivanovna din ‘Frații Karamazov’. A jucat, de asemenea, în multe filme dintre care amintim: ‘Bădăranii’, ‘Doi vecini’, ‘Puterea dragostei’ și ‘Războiul independenței’.

“Doamna Carmen Stănescu a fost una dintre cele mai vioaie actrițe pe care le-am văzut vreodată, plină de energie și de bună dispoziție, de eleganță și bună-creștere, un etalon de educație.

Era un personaj statuar, era ca o statuie, avea cea mai expresivă ținută fizică și morală. Iar dincolo de toate astea, de bază a fost mereu profesionalismul dânsei. Și dau un mic exemplu: juca, alături de Mihai Fotino, un spectacol care dura deja de zeci de ani. Dar dânsa venea la cabină cu minim 2 ore înainte ca să repete textul în totalitate”, declară actorul Eugen Cristea, în exclusivitate pentru FANATIK.

Carmen Stănescu, decorată de Majestatea sa Regele Mihai

În decursul vieții, marea actriță Carmen Stănescu a publicat o carte, ‘Destăinuiri’, în anul 2003. În anul 1952 a luat titlul de Maestră a Sportului, iar în anul 1964 i s-a acordat titlul de Artist emerit al poporului. 2013 i-a adus, de la , Decorația Regală ‘Nihil Sine Deo ‘.

“Când eram adolescent am văzut-o într-un spectacol, ‘O femeie cu bani’ se numea, și exista o legendă în legătură cu această reprezentație. Se spunea că, atunci când se afla că vine acest spectacol în provincie, se spărgeau geamurile de la casa de bilete. Toți oamenii vroiau să o vadă jucând. Eu l-am văzut de trei ori și, după 60 de ani, tot îl mai țin minte. Pe vremea aceea teatrul era o mare familie nu ca acum, mai spre divorț așa.

Doamna Carmen Stănescu era genul de om care, atunci când trecea pe culoarele teatrului noi, ce mai tineri, ne lipeam de perete. Cred că am spus tot cu asta.Nimeni nu ne obliga să facem asta dar așa simțeam”, mai spune cunoscutul actor Eugen Cristea.

“Formula de adresare a doamnei Carmen față de mine era ‘Tâmpitule’“

Carmen Stănescu a debutat cu un rol dramatic, în ‘Frații Karamazov’. Dar Sică Alexandrescu, ‘tatăl vieţii mele de comedie în teatru’ așa cum spunea marea actriță, a văzut în ea un mare potențial pentru comedie, așa că la acest gen a rămas.

Carmen Stănescu declara într-un interviu că toată viața s-a suprasolicitat și i-a suprasolicitat pe alții devenind, uneori, foarte obositoare. Era în stare să repete zile și ore în șir pentru că repetiția, spunea mare artistă, ‘este mama succesului’.

“O chestie drăguță este cum se purtau actorii vechi cu noii veniți. De exemplu, formula de adresare a doamnei Carmen față de mine era ‘Tâmpitule’. I se lărgea față într-un zâmbet când mă saluta: ‘Bună, tâmpitule, ce faci?’. Regretăm, și eu și soția mea, dispariția dânsei și a soțului dumneaei, le păstrăm o amintire nemaipomenită”, declară în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Eugen Cristea.

Silviu Biriș: “Avea o strălucire a marilor vedete”

, a jucat împreună cu marea actriță Carmen Stănescu și își aduce aminte întâmplări de la repetițiile și reprezentațiile la ‘Egoistul’. Mărturisește că fiecare apariție a celebrei acrițe era o creație și că era o persoană foarte serioasă și asumată.

“Pe doamna Carmen Stănescu am urmărit-o, ca orice tânăr sau copil crescut înainte de anii ’90, în emisiunile de televiziune și Revelioanele pe care TVR le organiza. M-a fascinat cu aplombul ei, avea o prezența care trecea micul ecran. Avea o strălucire a marilor vedete. Am întâlnit-o în Teatrul Național când am lucrat cu dânsa, fiecare apariție a ei era o creație. Nu cred că acestă mare actriță a făcut vreun rol ca și cum ar fi fost ‘de serviciu’.

Indiferent de întindere, făcea o creație. A fost o întâlnire cu unul din marii regizori care venise la conducerea Teatrului Natioanal și a avut un discurs unde a spus că noi, actorii, trebuie să ne smerim. ‘Dacă cineva se crede un mare actor să se ridice în picioare și să spună’. Și Carmen Stănescu s-a ridicat și a zis ‘eu sunt o mare actriță’ , apoi a plecat”, povestește, în exclusivitate pentru FANATIK, actorul Silviu Biriș.

“A avut un mic flirt cu mine. ‘Biriș, tu semeni cu fotbalistul ăla’ “

Carmen Stănescu era, așa cum singură declara, o mare sentimentală. Și-a dorit mereu să ajute oamenii, chiar dacă a muncit toată viața, își găsea timp să facă lucruri bune și folositoare pentru semenii ei. În ciuda anilor de repetiții și spectacole, marea doamna a teatrului românesc a rămas optimistă și entuziastă până la final.

“Nu numai talentul o caracteriza dar și o mare seriozitate, abnegație, devotament. Prima oară când am repetat cu dânsa, față în față, a fost în spectacolul ‘Călătorii cu mătușa mea’.

Ea deținea rolul principal, iar eu eram un actor la început de carieră. A avut un mic flirt cu mine. ‘Biriș, tu semeni cu fotbalistul ăla’. Nu mai știu care, nu mă pricep la fotbal dar ea, fiindcă făcuse și sport de performanță, știa exact numele lui.

Am primit-o ca pe un compliment. Tot atunci, la premieră, am avut o intervenție în urma căreia am luat aplauze la scenă deschisă. S-a întors către mine și mi-a zis ‘Bravo, le luași’, ceea ce însemna că se bucura pentru mine. Îți dădea curaj, simțeai lângă ea siguranță.

Timpul repetițiilor a fost unul absolut măiastru. Avea o regulă, ea nu repetă în doi timpi, repeta de la ora 10 dimineață până la 1, 3 ore, dar era acolo sută la sută, erau 3 ore efervescente” mărturisește Silviu Biriș.

“Nu știu ce era în intimitatea lor, toți avem greutăți dar la ei nu se vedea”

Celebra acriță Carmen Stănescu s-a stins din viață la vârsta de 92 de ani, în data de 11 aprilie 2018, lăsând în urmă un soț minunat, pe Damian Crâșmaru, care a decedat anul următor morții ei. Cel mai mare regret al marii artiste a fost că nu a avut copii, datorită unor sarcini toxice, iar soțul ei și-ar fi dorit mult de tot acest lucru.

“Avea umor, a jucat foarte multă comedie, dar avea și acest dar de a fi o mare tragediană. Despre cuplul Carmen Stănescu-Damian Crâșmaru pot să spun că erau doi copii surâzători.

Nu știu ce era în intimitatea lor, toți avem greutăți dar la ei nu se vedea. Fiecare întâlnire cu ei era o primăvară. Am făcut foarte multe turnee, cu ‘Egoistul’, și erau foarte discreți cu relația lor. Se retrăgeau după spectacol și mergeau în cameră ”, declară actorul Silviu Biriș, în exclusivitate pentru FANATIK.