Actrița Carmen Tănase, acuze dure! „Oamenii sunt în pragul psihozelor, a disperării”

Actrița Carmen Tănase nu a ezitat și a lansat mai multe acuze dure! Artista a acceptat să vorbească despre ce a însemnat perioada de pandemie pentru un actor, dar şi despre felul în care a fost gestionat totul.

Îndrăgita actriță spune că nu se îndoiește de existența virusului, dar este nemulțumită de panica din jurul acestuia și felul în care a fost menținută aceasta

„Nu se vede prea bine. Nu văd bine lumea asta. O văd gri, pustie, plictisitoare, restrictivă. Fiecare încearcă să-şi facă sărbătorile cât mai colorate cu putinţă, dar nu prea iese. (…)

Ce a nemulțumit-o pe actrița Carmen Tănase!

Anul 2020 a început foarte bine din punct de vedere profesional şi a durat puţin pentru că de prin martie s-a cam terminat.

Din data de 9 martie, cu uşoare zvâcniri în vară, zvâcniri în vară, zvâcniri în aer liber, a stagnat. Am repetat în speranţa că într-o bună zi vom putea să şi arătăm şi ce am repetat”, a spus Carmen Tănase la Aleph News.

Actrița a contestat nu o dată măsurile luate de guvernanţi și a ținut să explice și ce anume a supărat-o cel mai tare în această perioadă.

„Cel mai tare m-a supărat exagerarea ieşită din comun. Nu am contestat nici o secundă existenţa bolii, pentru că aşa mi s-a pus în cârcă, ci măsurile absolut aberante.

Decizia de a închide o planetă ar fi presupus, în mintea mea, să fie o nenorocire atât de mare încât să nu poată fi controlată absolut deloc. Aşa am judecat eu.

În clipa în care există această boală care, în proporţie de 98%, este vindecabilă şi în multe, foarte multe cazuri, nu ştiu ce procent din acest 98% cu un simplu paracetamol sau deloc, consider că măsurile sunt absolut exagerate deoarece, din asta, a decurs un dezastru: economic, de toate felurile…uman, omenesc. Oamenii sunt în pragul psihozelor, a disperării”, a adăugat Carmen Tănase.

Actrița nu s-a oprit aici și a transmis și cum ar fi arătat o relaţie corectă între cetăţeni şi guvernanţi chiar și în vreme de COVID-19.

„ Aş fi văzut corect să se întâmple lucrurile aşa cum s-au întâmplat şi până acum în cazul atâtor afecţiuni care au produs morţi. Unele într-un număr mult mai mare decât asta.



Fiecare să îşi facă treaba, în sensul că, în clipa în care ai nişte simptome, de o anumită boală, te duci la medic, îţi dă un tratament, dacă eşti de internat, te internează, dacă nu eşti de internat te duci acasă, dar viaţa continuă, merge mai departe.

Eu continui să spun ce am rezolvat dacă suntem în colapsul acesta economic şi vom fi mulţi ani de aici în colo pentru că lucrurile nu s-ai terminat?



Şi ce am rezolvat cu asta? Ce am rezolvat cu frica, cu groaza băgată în oameni? Eu ştiu că frica este vibraţia cea mai de jos pe care o poate traversa un om şi generează foarte multe lucruri.

În momentul în care îţi este frică, eşti foarte vulnerabil din toate punctele de vedere. Sistemul imunitar e la pământ în clipa în care îţi este frică tot timpul de ceva. De zece luni de zile este o panică absolut continuă. Nu face bine asta!”, a mai spus Carmen Tănase.