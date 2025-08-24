News

Actrița celebră care a ajuns să fie exorcizată. Agentul său a închis-o într-o cameră cu un șaman, iar rezultatul a fost unul șocant

O actriță celebră din China a ajuns să fie exorcizată. Cum a fost posibil așa ceva și care e motivul din spatele deciziei?
Valentina Vladoi
24.08.2025 | 14:01
Actrita celebra care a ajuns sa fie exorcizata Agentul sau a inchiso intro camera cu un saman iar rezultatul a fost unul socant
Cine este actrița celebră care a ajuns să fie exorcizată. Sursă foto: Instagram, Freepik / colaj Fanatik

Actrița chineză Zhao Lusi este cea care a ajuns să fie exorcizată. Aceasta a dezvăluit public că agenția care o reprezintă a forțat-o să facă acest pas, având în vedere că suferă de depresie.

ADVERTISEMENT

Cine este Zhao Lusi

Pentru cei care nu știu, Zhao Lusi, cunoscută și sub numele de Rosy Zhao, a fost numită una dintre vedetele de top născute după 1995 din China. Aceasta și-a suspendat ulterior activitatea din cauza depresiei.

Deși avea în față o carieră înfloritoare, tânăra nu a mai putut continua. Menționăm faptul că aceasta și-a făcut debutul în emisiunea de varietăți Mars Intelligence Agency în 2016.

ADVERTISEMENT

Nu a durat mult, iar ulterior a ajuns să apară și în seriale de televiziune precum ”The Romance of Tiger and Rose” și ”Hidden Love”. Astfel, numele ei a devenit cunoscut în mai multe părți ale globului, nu doar în China.

Cum a ajun să fie exorcizată actrița chineză

Odată diagnosticată cu depresie, tânăra a decis să renunțe la cariera sa. Agenția care o reprezintă însă ar fi forțat-o să facă o exorcizare, aceasta urmând să funcționeze precum un ”tratament” în cazul depresiei.

ADVERTISEMENT
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea...
Digi24.ro
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea care a dus la dispariția dinozaurilor, ar putea fi inevitabilă

Cum a ajuns actrița chineză să fie exorcizată? Zhao Lusi povestește că a fost închisă într-o cameră de un șaman. Acesta i-ar fi spus continuu că este posedată de un spirit malefic, notează South China Morning Post (SCMP).

ADVERTISEMENT
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac
Digisport.ro
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac

Semnalul de alarmă tras de actriță

Iar mărturisirile sale au generat mari controverse pe internet. Nu doar că această exorcizare nu a funcționat pentru actrița chineză, dar aceasta s-a simțit și destul de traumatizată după cele întâmplate.

De asemenea, ea a stârnit o discuție aprinsă în mediul online. Actrița a adus în discuție în primul rând posibilele abuzuri, dar și stigmatizarea legată de sănătatea mintală în China.

ADVERTISEMENT

Cât depre boala de care suferă, actrița nu a dezvăluit niciodată ce s-a întâmplat în viața ei. Pe de altă parte, în spațiul public este bine cunoscut faptul că aceasta s-a îmbolnăvit din cauza depresiei la finele anului trecut. De atunci și până acum, Zhao Lusi a decis să își suspende întreaga activitate.

Deși agenția care o reprezintă a crezut că o va ”salva” prin această exorcizare, s-ar părea însă că actrița nu a avut niciun rezultat, ci doar o experiență cât se poate de traumatizantă.

Și-au cumpărat bilete la Disneyland și sperau la o vacanță de vis, dar...
Fanatik
Și-au cumpărat bilete la Disneyland și sperau la o vacanță de vis, dar ce a urmat a fost complet neașteptat. Coșmarul trăit de o întreagă familie
Suntem aproape de o nouă pandemie: „Vedem istoria repetându-se”. Cazurile s-au înmulțit în...
Fanatik
Suntem aproape de o nouă pandemie: „Vedem istoria repetându-se”. Cazurile s-au înmulțit în ultimele zile, după avertismentul OMS
Panică la o nuntă din Rm. Vâlcea. Un bărbat a tras două focuri...
Fanatik
Panică la o nuntă din Rm. Vâlcea. Un bărbat a tras două focuri de armă spre maşina miresei
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă...
iamsport.ro
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă ar fi așa, ce să-mi asum?`
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!