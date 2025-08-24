Actrița celebră care a ajuns să fie exorcizată. Agentul său a închis-o într-o cameră cu un șaman, iar rezultatul a fost unul șocant

Actrița chineză Zhao Lusi este cea care a ajuns să fie exorcizată. Aceasta a dezvăluit public că agenția care o reprezintă a forțat-o să facă acest pas, având în vedere că suferă de depresie.

Cine este Zhao Lusi

Pentru cei care nu știu, Zhao Lusi, cunoscută și sub numele de Rosy Zhao, a fost numită una dintre vedetele de top născute după 1995 din China. Aceasta și-a suspendat ulterior activitatea din cauza depresiei.

Deși avea în față o carieră înfloritoare, tânăra nu a mai putut continua. Menționăm faptul că aceasta și-a făcut debutul în emisiunea de varietăți Mars Intelligence Agency în 2016.

Nu a durat mult, iar ulterior a ajuns să apară și în seriale de televiziune precum ”The Romance of Tiger and Rose” și ”Hidden Love”. Astfel, numele ei a devenit cunoscut în mai multe părți ale globului, nu doar în China.

Cum a ajun să fie exorcizată actrița chineză

Odată diagnosticată cu depresie, tânăra a decis să renunțe la cariera sa. Agenția care o reprezintă însă ar fi forțat-o , aceasta urmând să funcționeze precum un ”tratament” în cazul depresiei.

Cum a ajuns actrița chineză să fie exorcizată? Zhao Lusi povestește că a fost închisă într-o cameră de un șaman. Acesta de un spirit malefic, notează .

Semnalul de alarmă tras de actriță

Iar mărturisirile sale au generat mari controverse pe internet. Nu doar că această exorcizare nu a funcționat pentru actrița chineză, dar aceasta s-a simțit și destul de traumatizată după cele întâmplate.

De asemenea, ea a stârnit o discuție aprinsă în mediul online. Actrița a adus în discuție în primul rând posibilele abuzuri, dar și stigmatizarea legată de sănătatea mintală în China.

Cât depre boala de care suferă, actrița nu a dezvăluit niciodată ce s-a întâmplat în viața ei. Pe de altă parte, în spațiul public este bine cunoscut faptul că aceasta s-a îmbolnăvit din cauza depresiei la finele anului trecut. De atunci și până acum, Zhao Lusi a decis să își suspende întreaga activitate.

Deși agenția care o reprezintă a crezut că o va ”salva” prin această exorcizare, s-ar părea însă că actrița nu a avut niciun rezultat, ci doar o experiență cât se poate de traumatizantă.