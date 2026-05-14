Actrița celebră de la Hollywood s-a lăsat vrăjită de opera lui Brâncuși. Apariție spectaculoasă lângă sculptura românului pentru Nicole Kidman, una cele mai frumoase femei din lume

Nicole Kidman este fascinată de una dintre sculpturile lui Constantin Brâncuşi. Americanii au surprins-o pe celebra actriţă în timp ce "era pierdută" în complexitatea operei sculptorului român. Suma fără precedent la care e evaluată opera.
Marian Popovici
14.05.2026 | 09:00
Nicole Kidman, fascinată de o sculptură a lui Constantin Brâncuşi! Suma fără precedent la care este evaluată opera.
Casa Christie’s din New York va scoate la licitaţie una dintre sculpturile lui Constantin Brâncuşi. „Danaida” reprezintă un cap de bronz cu patină maro şi foiţă de aur, operă ce datează din 1913 şi care este estimată să se vândă cu o sumă record la licitaţia din luna mai. Dar până acolo, opera face alte „victime”.

Nicole Kidman, fasciunată de „Danaida” lui Brâncuşi: „Ca și cum statuia ar fi pe cale să dezvăluie niște secrete importante”

Americanii au surprins-o pe actriţa Nicole Kidman în timp ce se uita fascinată la sculptura lui Constantin Brâncuşi. Superstarul de la Hollywood s-a plimbat minute în şir în jurul sculpturii, privind-o fix. Apoi s-a aplecat să observe detaliile operei create de sculptorul român în 1913:

„Nicole Kidman chiar știe cum să se piardă într-o operă de artă… într-un nou videoclip pentru casa de licitații Christie’s, actrița dezvoltă o legătură stranie cu una dintre sculpturile lor.

Când pune ochii pe sculptura „Danaida” de Constantin Brâncuși, NK începe să aibă imagini cu alte opere de artă celebre într-un montaj psihic. Și apoi, luminile clipesc și ea dansează în jurul sculpturii, privind-o fix în timp ce se învârte în jurul ei. La un moment dat, își dă părul după ureche și se apleacă… ca și cum statuia ar fi pe cale să dezvăluie niște secrete importante”, notează americanii de la TMZ.

Danaida lui Brâncuşi. Sursa foto: Hunter Abrams

Sculptura lui Brâncuşi, evaluată la 100.000.000 de dolari

„Danaida” este una dintre sculpturile emblematice ale lui Constantin Brâncuşi. A fost inspirată de portretul Domnișoarei Pogany, având ochi mari, frunte înaltă și o formă ovoidală a capului. Versiunea din bronz cu patină brună și foiță de aur, cea care a fascinat-o pe Nicole Kidman, a fost scoasă la licitaţie în luna mai.

Iar suma estimată la licitaţie pentru această sculptură este fără precedent: 100.000.000 de dolari. Lucrarea provine din colecţia lui Samuel Irving Newhouse, care a cumpărat-o cu 18,2 milioane de dolari de la casa Christie’s în 2002

„Danaida” este expusă publicului la Christie’s New York până pe 18 mai şi face parte din Colecția S.I. Newhouse oferită în cadrul ediției din mai a casei de licitații. Alături de sculptura lui Brâncuşi, sesiunea de vânzări cuprinde între 35 şi 40 de lucrări, din colecţia magnatului Samuel Irving Newhouse.

Nicole Kidman este considerată una dintre cele mai frumoase actriţe din lume. Are dublă cetăţenie, americană şi australiană, şi a câştigat Premiul Oscar în 2002 pentru rolul Virginiei Woolf din filmul The Hours. Între 1990 şi 2001 a fost căsătorită cu Tom Cruise, iar din 2006 a fost căsătorită cu Keith Urban până în acest an.

  • 1913 e anul în care a fost creată statueta „Danaida”
  • 1957 este anul în care s-a stins din viaţă Constantin Brâncuşi
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
