Actrița din Avengers care a fugit pe străzi înainte de meciul Scoția – Brazilia. Ce s-a întâmplat

ADVERTISEMENT

O celebră actriță de la Hollywood, extrem de cunoscută pentru rolurile sale din seriile Avengers, a fost surprinsă alergând pe străzi înainte de meciul Scoția – Brazilia, ultimul din Grupa C de la Cupa Mondială. Născută în țara britanică, aceasta s-a grăbit să ajungă la meciul jucat pe Hard Rock Stadium din Miami Gardens. Ce a pățit însă pe drum.

Cum a fost surprinsă pe străzile din SUA, înainte de meciul Scoția – Brazilia, o celebră actriță din Avengers: ”Suntem blocați! Mergem pe jos”

Aproape 65.000 de fani au asistat joi, 25 iunie, în Florida, la meciul dintre Scoția și Brazilia de la Campionatul Mondial de Fotbal. Printre aceștia s-a aflat și vedeta de la Hollywood Karen Gillan (38 de ani). Născută pe 28 noiembrie 1987 la Inverness, în nordul Scoției, aceasta a avut o favorită clară la meciul de peste ocean.

ADVERTISEMENT

Din păcate pentru frumoasă actriță, naționala țării sale a fost spulberată de Vinicius Jr, Cunha, Casemiro și de colegii lor. A fost un sec 3-0, în urma căruia europenii tremură serios pentru ocuparea celor mai bune 8 locuri 3 care duc în faza șaisprezecimilor de finală la CM 2026. Gillan nu a avut emoții doar pe stadion, ci și înainte de meci.

Vedeta de la Hollywood a fost nevoită să alerge ca să ajungă la timp la . Asta după ce a rămas blocată în traficul aglomerat din Miami. Tânăra a publicat o serie de filmulețe în care se vedea alergând pe marginea drumului. ”Suntem complet blocați în trafic, așa că mergem pe jos până la stadion. Haide Scoția! Mergem pe jos pentru voi. Cred că va trebui să alergăm”, a spus Gillan pe .

ADVERTISEMENT

Într-un alt clip video, actrița surprinde momentul în care vede stadionul în apropiere. ”Vedem stadionul. Suntem atât de aproape… de fapt, nu suntem deloc aproape. Uitați-vă, toată lumea aleargă. Văd mai mulți scoțieni, hai să alergăm prin trafic”, spune aceasta. La un moment dat, aceasta a urcat într-un autobuz școlar american pentru ultima porțiune. În timp ce se apropia de stadion, se auzeau fanii europeni cântând: ”Scotland’s on fire, your defence is terrified”. După ce, în final, a ajuns la meci, a postat un alt mesaj: ”Nu pot să cred că am reușit!”.

ADVERTISEMENT

Karen Gillan (and Vincent Van Gogh lol) in the crowd with the rest of the Scotland fans. What a woman 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿😍 — Clairey Westside (@ClaireyWestside)

Cine este Karen Gillan și în ce producții cinematografice celebre a jucat

În ultimii ani, Karen Gillan și-a exprimat în mai multe rânduri mândria față de originile sale scoțiene. Ea susține constant echipele sportive ale Scoției, indiferent de disciplină. . Se pare că nu este deloc așa, iar vedeta de la Hollywood este atașată de naționala lui McTominay și McGinn.

ADVERTISEMENT

Gillan s-a afirmat în lumea mondenă ca model. Ulterior, a devenit celebră la nivel mondial pentru rolul Amy Pond din serialul Doctor Who (2010–2013), alături de Matt Smith. A ajuns apoi la Hollywood, unde a jucat în mari producții Marvel. În afară de Doctor Who, ea este faimoasă pentru rolurile din Guardians of the Galaxy, Jumanji și seria Avengers.