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Actrița din Avengers care a fugit pe străzi înainte de meciul Scoția – Brazilia. Ce s-a întâmplat

Imagini de necrezut în Miami, înainte de meciul Scoția - Brazilia, ultimul din Grupa C de la Cupa Mondială. De ce a fugit pe străzi o celebră actriță din Avengers.
Adrian Baciu
27.06.2026 | 08:15
Actrita din Avengers care a fugit pe strazi inainte de meciul Scotia Brazilia Ce sa intamplat
SPECIAL FANATIK
Vedeta din Avengers care a fugit să ajungă la meciul naționalei Scoției cu Brazilia: ”Suntem blocați! Mergem pe jos”. Sursa foto: X / Hepta / colaj Fanatik
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O celebră actriță de la Hollywood, extrem de cunoscută pentru rolurile sale din seriile Avengers, a fost surprinsă alergând pe străzi înainte de meciul Scoția – Brazilia, ultimul din Grupa C de la Cupa Mondială. Născută în țara britanică, aceasta s-a grăbit să ajungă la meciul jucat pe Hard Rock Stadium din Miami Gardens. Ce a pățit însă pe drum.

Cum a fost surprinsă pe străzile din SUA, înainte de meciul Scoția – Brazilia, o celebră actriță din Avengers: ”Suntem blocați! Mergem pe jos”

Aproape 65.000 de fani au asistat joi, 25 iunie, în Florida, la meciul dintre Scoția și Brazilia de la Campionatul Mondial de Fotbal. Printre aceștia s-a aflat și vedeta de la Hollywood Karen Gillan (38 de ani). Născută pe 28 noiembrie 1987 la Inverness, în nordul Scoției, aceasta a avut o favorită clară la meciul de peste ocean.

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Din păcate pentru frumoasă actriță, naționala țării sale a fost spulberată de Vinicius Jr, Cunha, Casemiro și de colegii lor. A fost un sec 3-0, în urma căruia europenii tremură serios pentru ocuparea celor mai bune 8 locuri 3 care duc în faza șaisprezecimilor de finală la CM 2026. Gillan nu a avut emoții doar pe stadion, ci și înainte de meci.

Vedeta de la Hollywood a fost nevoită să alerge ca să ajungă la timp la meciul Scoției cu Brazilia. Asta după ce a rămas blocată în traficul aglomerat din Miami. Tânăra a publicat o serie de filmulețe în care se vedea alergând pe marginea drumului. ”Suntem complet blocați în trafic, așa că mergem pe jos până la stadion. Haide Scoția! Mergem pe jos pentru voi. Cred că va trebui să alergăm”, a spus Gillan pe Instagram.

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Într-un alt clip video, actrița surprinde momentul în care vede stadionul în apropiere. ”Vedem stadionul. Suntem atât de aproape… de fapt, nu suntem deloc aproape. Uitați-vă, toată lumea aleargă. Văd mai mulți scoțieni, hai să alergăm prin trafic”, spune aceasta. La un moment dat, aceasta a urcat într-un autobuz școlar american pentru ultima porțiune. În timp ce se apropia de stadion, se auzeau fanii europeni cântând: ”Scotland’s on fire, your defence is terrified”. După ce, în final, a ajuns la meci, a postat un alt mesaj: ”Nu pot să cred că am reușit!”.

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Cine este Karen Gillan și în ce producții cinematografice celebre a jucat

În ultimii ani, Karen Gillan și-a exprimat în mai multe rânduri mândria față de originile sale scoțiene. Ea susține constant echipele sportive ale Scoției, indiferent de disciplină. Până la acest turneu final, nu părea să fie o fană foarte activă a fotbalului. Se pare că nu este deloc așa, iar vedeta de la Hollywood este atașată de naționala lui McTominay și McGinn.

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Gillan s-a afirmat în lumea mondenă ca model. Ulterior, a devenit celebră la nivel mondial pentru rolul Amy Pond din serialul Doctor Who (2010–2013), alături de Matt Smith. A ajuns apoi la Hollywood, unde a jucat în mari producții Marvel. În afară de Doctor Who, ea este faimoasă pentru rolurile din Guardians of the Galaxy, Jumanji și seria Avengers.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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