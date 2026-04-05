Actrița din Baywatch a trecut peste relația cu Carlos Alcaraz. Cu cine se iubește frumoasa Brooks Nader

În 2024 a divorțat de Billy Haire, dar Brooks Nader nu a rămas singură prea multă vreme. O perioadă s-a vehiculat că actrița din Baywatch este apropiată de tenismenul Carlos Alcaraz, dar se pare că a trecut peste relație. Descoperă cu cine se iubește, în realitate, frumoasa vedetă de origine americană.

Brooks Nader, o nouă relație după separarea de Carlos Alcaraz

Brooks Nader (29 ani) și Carlos Alcaraz (22 ani) ar fi format un cuplu în urmă cu ceva timp, deși niciunul dintre ei nu a confirmat sau infirmat. O sursă a dezvăluit . Aceasta a precizat că modelul adoră să fie în lumina reflectoarelor și ar face orice pentru popularitate.

În plus, aceeași persoană a subliniat că . În trecut a fost surprinsă și alături de câștigătorul de la Miami Open 2026, Jannik Sinner. A avut mai multe legături amoroase după ce a pus capăt mariajului, care s-a finalizat în urmă cu aproape 2 ani.

S-a întâlnit câteva luni cu Prințul Constantin Alexios al Greciei. Povestea de dragoste s-a încheiat în vara lui 2025, ulterior având aventuri cu Kevin Costner, Carlos Alcaraz și cu starul NFL Tom Brady. În prezent, actrița din remarke-ul Baywatch a fost surprinsă alături de un actor de origine galeză.

Brooks Nader nu ascunde faptul că are sentimente pentru Taron Egerton (36 ani). Cei doi au fost filmați împreună pentru prima oară în data de 28 martie, când au ieșit la o întâlnire romantică. O sursă a declarat pentru revista că cei doi „au avut mai multe întâlniri în ultima vreme”.

„Îi place să petreacă timp cu el. Pur și simplu se bucură de situație, dar cu siguranță este îndrăgostită de el. Este foarte fermecător cu accentul său britanic”, a spus această persoană. Pe de altă parte, actorul care a jucat în Kingsman a susținut că este „plăcut să fie în preajma” lui Brooks Nader.

Cum au fost surprinși cei doi îndrăgostiți

Brooks Nader a profitat de o mică pauză pe care a avut-o de la filmările serialului Baywatch. Modelul și actorul britanic au decis să ia cina la restaurantul Capo din Santa Monica și apoi, s-au retras la un hotel de lux aflat în apropierea acestei locații. Au stat pe verandă ore întregi.

Nu s-au sfiit să-și arate emoțiile, delectându-se cu gesturi tandre. Așadar, formează un cuplu oficial, deși nu au făcut nicio declarație pe marginea acestei povești de dragoste. De asemenea, cei doi ar fi petrecut un weekend întreg împreună. Au ieșit la restaurant, dar și la cinema.

Au vizionat cel mai recent film al lui Ryan Gosling, Project Hail Mary, în Los Angeles. Brooks Nader nu a postat până acum imagini cu noul partener de viață. Blondina se concentrează pe carieră și pe contractele de imagine care îi aduc venituri constante în conturi.