Actrița din Baywatch, ”dată afară” din tribunele de la Cupa Mondială 2026. Cum a reacționat vedeta

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O actriță care a putut fi urmărită în producția Baywatch a recunoscut că a fost ”dată afară” din tribunele de la Cupa Mondială 2026. Iată cum a reacționat, de fapt, vedeta în momentul în care a fost surprinsă în această ipostază.

Moment incredibil pentru o actriță la Campionatul Mondial 2026

Alexandra Daddario (40 de ani) este o vedetă originară din Statele Unite ale Americii. Modelul și-a făcut un nume important în industria cinematografică și a devenit celebră în ultima perioadă. E renumită pentru rolurile pe care le-a interpretat în „Baywatch” și „The White Lotus”. E născută peste Ocean, dar are o altă echipă favorită de fotbal.

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În urmă cu puțin timp s-a aflat că . Ulterior, a avut parte de un moment stânjenitor după ce a urmărit o partidă. Aflată la meciul dintre Anglia și Norvegia, din sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026, a fost ”dată afară” din tribune. A dezvăluit acest lucru pe social media.

Potrivit , beneficia de un bilet exlusiv într-o lojă corporate de lux. Așadar, locul privilegiat pentru duelul disputat la Miami a fost unul pe care și l-ar dori foarte mulți suporteri, însă actrița a vrut să facă o schimbare. S-a gândit să fie mai aproape de fanii care au venit în număr mare pe stadion și a trecut direct la fapte.

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Prin urmare, a încercat să se strecoare în zona tribunelor, printre fanii englezi. Alexandra Daddario s-a gândit că va avea parte de o priveliște mai bună asupra meciului, însă lucrurile nu au trecut neobservate. Un steward a văzut că actrița și-a părăsit locul și a ajutat-o să ajungă, din nou, la el. Astfel, a escortat-o înapoi spre zona în care avea acces.

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„Am fost dată afară după ce am încercat să mă strecor în tribune”, a scris vedeta, pe contul oficial de Instagram. Mesajul a fost lăsat în dreptul unei poze în care vedeta americană apare în timp ce este condusă de un bărbat în lojă. Apoi, vedeta și-a arătat simpatia pentru echipa lui Harry Kane prin intermediul unor filmări.

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Cu cine a stat actrița în loja de pe stadion

„Sferturi”, a completat Alexandra Daddario, pe social media. Renumita nu a fost singură în loja specială de pe stadion. A împărțit spațiul cu o personalitate cunoscută în fotbalul britanic. Sursa menționată mai sus arată că este vorba despre Ollie Palmer (34 ani), fostul atacant al celor de la Crawley.

Celebrul britanic are contract pe două sezoane cu Swindon Town, după ce anterior a jucat la Wrexham. A plecat în 2025, atacantul profitând din plin de această schimbare. Datorită pasiunii sale urmărește cu sufletul la gură partidele din Campionatul Mondial, fanii remarcând replica pe care i-a dat-o actriței americane.

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În secțiunea de comentarii a glumit pe seama imaginilor în care vedeta de la Hollywood a fost scoasă din tribune. „Nu mă mai filma. Te rog!”, a scris fotbalistul, care de-a lungul carierei a jucat pentru AFC Wimbledon, Mansfield Town și Grimsby. În tribune au mai fost și alte personalități, cum ar fi Mick Jagger și Maya Jama.