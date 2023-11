Actrița din Las Fierbinți care nu are nume. Râzi mereu la glumele ei, dar nimeni nu știe cum o cheamă

”Las Fierbinți” este unul dintre cele mai de succes seriale de comedie de la noi din țară. Ani la rând, producția cu Bobonete în rol principal a pus zâmbete pe chipurile a milioane de români. Însă, există personaje pe care publicul nici acum nu știe cum le cheamă.

Marea enigmă din serialul ”Las Fierbinți”

. De ani de zile de când rulează pe PRO TV, serialul a stârnit hohote de râs și a portretizat unele dintre cele mai comune întâmplări din familiile de români.

Publicul serialului de la PRO TV savurează fiecare episod și se bucură din plin de fiecare replică pe care o aud din partea actorilor. Însă, cu siguranță, cu toții au observat că există un personaj al cărui nume nimeni nu îl cunoaște nici până acum.

Singura actriță al cărui personaj nu a căpătat niciun nume este soția lui Firicel, interpretată de actrița Liliana Mocanu. Cunoscută de către toți sub apelativul ”nevasta lui Firicel”, personajul Lilianei nu are nici măcar o poreclă.

De-a lungul timpului, numele acestui personaj a creat adevărate controverse. Nimănui nu i-a venit să creadă că aceasta nu are un nume și că scenaristul a trecut cu vederea peste acest aspect important.

Toate personajele sunt definite de caracterul puternic

Personajul interpretat de Liliana Mocanu . Se pare că scenaristul a scăpat asta din vedere și nici nu a mai revenit asupra lui.

Numele acestui personaj nu este singurul care a rămas nepus la punct în acest serial. Sunt mai multe detalii pe care cei din producție le-au omis în mod intenționat. Dar, asta nu înseamnă că acțiunea nu curge la fel de lin ca și până acum.

Deși a avut anumite gânduri de a reveni asupra unui nume pe care să îl dea personajului interpretat de Liliana, scenaristul a ajuns la concluzia că nu ar mai avea sens. Cei de acasă deja se obișnuiseră ca ”nevasta lui Firicel” să nu aibă nume, așa că schimbarea ar fi fost destul de greu de asimiliat de către public.

Totuși, faptul că personajul interpretat de Liliana Mocanu nu are un nume a venit la pachet cu multe provocări. Atât cei din echipa de producție, cât și colegii de platou ai actriței au întâmpinat anumite dificultăți.

Se pare că nu este deloc ușor să construiește un dialog cu un personaj care nu are nume. Dar, ”nevasta lui Firicel” are o imagine atât de puternică în serial, încât nu mai are nevoie de introduceri.