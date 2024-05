Actrița din Las Fierbinți care va deveni mamă. Mai are 3 luni până naște

Familia ”Las Fierbinți” va deveni mai numeroasă cu un membru. Una dintre cele mai iubite actrițe din serialul fenomen este însărcinată și mai are puțin până îl va aduce pe lume pe copilul ei.

Anca Dumitra mai are trei luni și naște

Anca Dumitra este una dintre cele mai iubite actrițe din serialul ”Las Fierbinți”. De-a lungul timpului, aceasta a evoluat sub ochii fanilor, iar acum urmează să le facă cunoștință tuturor cu bebelușul ei.

, iar aceasta reprezintă cea mai emoționantă perioadă din viața ei. Actrița mai are puțin timp de așteptat până își va putea strânge la piept bebelușul.

Toată perioada sarcinii a fost o etapă uimitoare pentru Anca Dumitra. Aceasta s-a bucurat din plin de fiecare lună în parte. Atât ea, cât și soțul ei, Manfred Spendier sunt nerăbdători să facă cunoștință cu puiul lor.

Actrița din ”Las Fierbinți” ca deveni mămică peste trei luni. În tot acest timp, se pregătește emoțional pentru întâlnirea cu bebelușul ei.

Actrița din Las Fierbinți abia așteaptă să își întâlnească bebelușul

Pe zi ce trece, Anca Dumitra arată din ce în ce mai bine, iar fanii au putut observa asta pe paginile social media ale actriței. Aceasta a postat câteva imagini cu burtica de gravidă și se pare că sarcina îi priește din plin.

Din fericire, perioada sarcinii a fost una ușoară pentru actrița din ”Las Fierbinți”. Vedeta nu s-a confruntat cu stări de rău, ci doar cu câteva stări de greață la început.

Acum, Anca Dumitra se simte foarte bine, dar are mare emoții pentru ziua cea mare. Întâlnirea cu bebelușul ei este cel mai important eveniment, așa că se asigură că totul decurge ca la carte.

”Mă simt foarte bine. Nu am nicio problemă, nicio treabă, nicio greață. Trimestrul unu a fost un pic dificil, dar nu ceva exagerat, au fost mici grețuri, dar acum totul este foarte bine. Am energie, am poftă de mâncare.”, a declarat Anca Dumitra într-o emisiune TV, potrivit

s-au căsătorit religios anul trecut, pe 29 aprilie, într-un cadru de vis. În ziua cea mare, celor doi miri le-au fost aproape cele mai importante persoane și familia.