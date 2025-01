Actrița din România care și-a prins iubitul cu o bună prietenă. Cum a reacționat: “A fost un șoc”

Actrița din România care și-a prins iubitul alături de o bună prietenă. Întâmplarea a fost un șoc pentru ea și a vorbit despre cum a reacționat atunci.

Actrița din România care și-a prins iubitul împreună cu o bună prietenă. Care a fost reacția ei

de la Pro TV, a vorbit despre o întâmplare neplăcută din viața sa, petrecută cu ceva timp în urmă.

Vedeta se concentrează, în prezent, pe viața profesională, iar în viitorul apropiat vor avea premiera două spectacole în care joacă. Rolul îi amintește de un episod petrecut cu un fost partener.

La un moment dat, și-a prins iubitul alături de altă femeie, care era chiar prietena ei. Întâmplarea a fost un șoc pentru actriță, mai ales că era foarte apropiată de persoana respectivă.

Aceasta și-a prins prietena alături de iubitul ei seara, la ora 22, însă aceasta a încercat să se apere și i-a spus că doar aveau o simplă discuție.

“Lucrez la trei spectacole, două vor avea premiera pe 20 și 24 februarie. Am rolul unei femei care e îndepărtat de mine, e o fată care nu are cea mai bună intenții, o prietenă pe care nu ți-ai dori să o ai.

În piesă, îi cam fur bărbatul prietenei mele, iar eu în niciun caz nu aș putea face asta. În viața reală, da, mi s-a întâmplat să aflu că o prietenă foarte apropiată era acasă la iubitul meu, la ora 22.

Când am întrebat eu foarte frumos, ca o doamnă, căci intenția mea era să o iau de păr, desigur, mi-a spus că că au discutat lucruri legate de Amazon", a declarat Diana Sar.

Ce i-a spus iubitul ei după acel episod

Diana Sar a aflat că prietena ei este acasă la iubitul ei chiar de la el. După acest moment, vedeta a decis să pună punct relației de prietenie.

“Eu de la el am aflat, iar cu ea am rupt imediat prietenia și atât, nu am mai avut alte discuții! După ceva ani, i-am zis că sunt ok cu asta, a trecut.

Eram cu acel iubit de aproape un an. Eu i-am trimis trimis un mesaj vocal, iar el mi-a spus că nu poate asculta fix atunci, pentru că ea era la el”, a mai spus actrița.

După această întâmplare, Diana Sar a învățat să nu mai aibă atât de multă încredere în oamenii din jurul ei. Aceasta nu se aștepta ca tocmai bună prietenă să-i facă asta.

De altfel, iubitul ei de atunci i-a spus că nu s-a întâmplat nimic între el și prietena Dianei Sar. Acel moment a reprezentat un mare șoc pentru vedetă.

“Prima reacție a fost la el, pentru că la un bărbat te aștepți, dar la prietena mea nu mă așteptam. Cu el am continuat, pentru că el a spus că nu s-a întâmplat nimic. După acest episod, nu am mai fost așa naivă. La ea chiar nu mă așteptam.

A fost un șoc pentru mine! Dacă era orice altă fată, nu aveam nimic cu ea, pentru că nu ar fi avut vină, dar ea era o prietenă”, a continuat ea.