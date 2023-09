Actrița din România care și-a urât partenerul. A scris istorie alături de el, dar a refuzat să îl întâlnească 32 ani

Teodora Mareș a fost considerată una dintre cele mai frumoase actrițe de anii ’80. Rolul pentru care a rămas în memoria colectivă este cel al Ioanei Popa din pelicula Declarație de dragoste a lui Nicolae Corjos. A făcut istorie alături de Adrian Păduraru, dar în realitate nu l-a suportat și a refuzat să se mai întâlnească cu el mai bine de trei decenii.

Teodora Mareș, actrița din România care și-a urât partenerul de film

Teodora Mareș a fost una dintre cele mai frumoase actrițe ale anilor ’80. A jucat în Declarație de dragoste, filmul din anul 1985 regizat de

a interpretat-o pe Ioana Popa, o adolescscentă care se îndrăgostește de Povestea lor de dragoste a scris istorie și mulți și i-au dorit împreună.

Realitatea, însă, a fost cu totul alta. Teodora Mareș și Adrian Păduraru nu s-au suportat și se certau aproape tot timpul atunci când nu filmau. Iar când nu se ciondăneau, se ignorau în totalitate.

Au reușit, totuși, să păcălească publicul, ceea ce înseamnă că jocul actoricesc a fost unul impecabil. Dar după succesul colosal, Teodora Mareș a refuzat să-și mai întâlnească partenerul din Declarație de dragoste timp de 32 de ani.

„Vă spun sincer că în aceşti 32 de ani am refuzat să mai joc alături de el. Declaraţie de dragoste a avut un impact atât de mare încât nu am mai vrut să fiu asociată cu personajul de atunci, nici cu el, ca şi cuplu. Drept pentru care am declinat toate ofertele. De data am zis că e ok.

Cineva s-a gândit la mine, am primit un telefon de la Adrian care se cunoaşte cu regizorul. Am acceptat pentru că-l văzusem pe Tedy Necula într-un interviu şi mi-a plăcut.

De regulă ştiu să citesc printre rânduri şi am simţit că are calităţi şi potenţial. Am citit scenariul şi mi-a plăcut foarte mult. Am zis da fără nici o urmă de îndoială”, a declarat Teodora Mareș, conform

Marele regret al actriței

Un lucru pe care puțini îl știu este că Teodora Mareș că își dorea să studieze medicina, dar după ce a a ajuns să urmeze studii de teatru în timpul liceului, la Brăila, s-a îndrăgostit de actorie.

