“Aș putea să joc un personaj de 25 de ani”, spunea în urmă cu ceva timp actrița Jane Seymour pentru a demonstra ca la cei 70 de ani este într-o formă de invidiat.

Jane Seymour a devenit cunoscută în România mai ales pentru rolul din serialul Dr. Quinn. A câștigat un premiu Emmy, două premii Globul de Aur și o stea pe Hollywood Walk of Fame.

Dacă în plan profesional a avut o carieră de succes, în plan personal actrița a suferit enorm. A trecut prin patru căsnicii și a divorțat de fiecare dată pentru că bărbații săi aveau alte relații.

ADVERTISEMENT

Actrița din serialul Dr.Quinn, dezvăluiri dureroase. Jane Seymour a fost căsătorită de patru ori, dar ultimul divorț aproape a distrus-o

s-a născut în Marea Britanie în 1951. A decis să-și ia numele de scenă Jane Seymour după una dintre soțiile lui Henric al VIII-lea. A debutat la doar 13 ani pe scenă.

A avut o carieră strălucită câștigând de-a lungul anilor mai multe distincții. , două premii Globul de Aur, o stea pe Hollywood Walk of Fame și Ordinul Imperiului Britanic.

ADVERTISEMENT

Frumoasa actriță a fost urmărită de ghinion în viața personală. S-a căsătorit de patru ori, dar de fiecare dată a divorțat. Jane Seymour s-a măritat prima dată în anul 1971 cu Michael Attenborough. După doi ani s-au despărțit. Au urmat Geoffrey Planer și David Flynn. Ultima dată a spus “Da” în 1993. Credea că și-a găsit fericirea alături de James Keach, dar viața i-a mai dat o lovitură.

“Nu eu am fost cea care a pus capăt căsniciilor. Ei și-au găsit pe altcineva”, spunea actrița într-un interviu.

ADVERTISEMENT

Aceasta a recunoscut faptul că ultimul divorț a fost foarte dureros și aproape a distrus-o. Și asta pentru că, o cunoștea pe femeia cu care soțul ei avea o relație. Au fost căsătoriți din 1995 până în 2013, iar divorțul s-a pronunțat în anul 2015. Încă de la început se zvonea că James Keach ar fi avut o relație, dar actrița a recunoscut doar după pronunțarea divorțului.

Jane Seymour a povestit că nu a știut niciodată că fostul său soț a fost nefericit. A încercat din răsputeri să-și salveze căsnicia, dar și-a dat seama cu nu are de ce să lupte pentru un astfel de om.

ADVERTISEMENT

“Au fost făcute alegeri cu care nu am putut trăi. Am crezut că vom fi căsătoriți pentru totdeauna, dar James a făcut o alegere cu care nu eram la curent. A găsit pe altcineva. M-am simțit oribil, am fost devastată. O cunoșteam, așa că a fost înfricoșător”, a recunoscut actrița din serialul Dr. Quinn.

Jane Seymour a rămas fără niciun ban

Și cel de-al treilea soț i-a dat o lovitură cumplită. A lăsat-o fără niciun ban și cu datorii de 9 milioane de dolari.

ADVERTISEMENT

“Când am aflat totul dispăruse. A fost îngrozitor. M-am simțit trădată”, a declarat Seymour pentru Entertainment Tonight.

Salvarea ei a fost un nou rol și un contract pe cinci ani. Serialul se numea Dr.Quinn, Medicine Woman.

Vedeta are patru copii și trei nepoți.