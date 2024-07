Actrița din serialul turcesc cu o mulțime de fani a ajuns în România. Ce a atras-o la țara noastră: “Simt o simpatie extraordinară”

Actrița din faimosul serial turcesc, ”O dragoste”, este adorată de mulți fani din România. Ea și-a făcut apariția recent la un post de televiziune din România unde și-a exprimat empatia față de țara noastră.

Actrița din serialul turcesc cu o mulțime de fani a ajuns în România

Sibel Taşçıoğlu este o actriță renumită pentru rolurile sale în Ea se află în România pentru a promova îndrăgita producție „O dragoste”, care se află deja la al treilea sezon. De asemenea, actrița a dezvăluit motivul pentru care și-a dorit foarte mult să ajungă în România.

Invitată în platoul Știrilor Kanal D, Sibel a dezvăluit motivul pentru care a ales să viziteze țara noastră. Ea spune că România era pe lista ei de ceva timp și că vrea să ajungă la castelul Bran.

„Aveam de mult plănuit să vin în România. Simt o simpatie extraordinară pentru mitul lui Dracula si este o mare bucurie să am ocazia să vin să vizitez România si să ajung și la Bran”, a declarat Sibel Taşçıoğlu, potrivit

Actrița Sibel Taşçıoğlu, în vârstă de 47 de ani, a interpretat numeroase roluri remarcabile de-a lungul carierei sale. Telespectatorii români au cunoscut-o pentru prima dată în 2015, cu ocazia serialului turcesc „Yaman”.

Sibel Taşçıoğlu, despre sezonul trei al serialului „O dragoste”

În prezent, Sibel Taşçıoğlu interpretează rolul lui Pembe Unal în serialul „O dragoste”, difuzat pe Kanal D. Sezonul doi al acestei producții s-a încheiat recent, iar actrița este nerăbdătoare în sezonul trei.

„Acest serial pare că prezintă o poveste specifică din Turcia, dar de fapt vine cu o poveste universală, în care oricine se poate regăsi si acesta este motivul pentru care consider că serialul se bucură de un asemenea succes.

Eu sunt născută în Bursa, un oras mai conservator, si acest lucru m-a ajutat să înteleg mai bine personajul Pembe. Nu mi-a fost greu să îi dau viață, seamană cu oamenii cu care am crescut. Personajul Pembe este unul legat strâns de familie si in cazul ei se aplică tot ceea ce am vazut aproape de mine, încă din copilărie.

Primele două sezoane au avut un succes urias si sezonul trei va fi si mai puternic. Păstrăm surprizele pentru momentul difuzării, sunt convinsă că telespectatorii așteaptă noul sezon, continuarea povestii, cu mare interes, curiozitate”, a povestit actrița la Știrile de la Kanal D, potrivit sursei citate.