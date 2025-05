Actrița Eugenia Șerban, marcată de drama fiului consumator. „M-au judecat că l-am reprimit înainte când aveam ordin de protecție”

Actrița Eugenia Șerban se confruntă, de peste 15 ani, cu drama fiului consumator de droguri. Luptă zi de zi pentru a-și ține unicul copil departe de viciile care aproape i-au distrus viața. La 32 de ani, băiatul ei este sub cheie, pentru a nu mai putea vinde lucruri din casă.

Cunoscuta actriță de film și teatru, . A fost diagnosticată în 2019, cu două forme agresive de cancer, unul ginecologic și altul la sân. După care, a fost nevoită, cu sufletul sfâșiat, să recunoscă faptul că fiul ei, Lorans, este dependent de druguri. Deși, totul se petrecea sub ochii ei de mulți ani, mai exact de când acesta era minor, vedeta nu a putut să vorbească public despre viciile lui.

Abia în 2024, după un episod extrem, în care actrița a fost nevoită să ceară ajutor organelor de ordine și să solicite un ordin de protecție împotriva propriului ei fiu, a simțit că trebuie să facă totul public. Asta ca o datorie pentru tinerii care trec prin aceeași suferință precum unicul ei copil.

Astăzi, vedeta face confesiuni, cu ochii în lacrimi, despre drama fiului consumator de droguri.

„Primul lucru pe care îl fac, de cele mai multe ori, este să aprind candela, pe care într-o anumită perioadă nu puteam să o aprind, pentru că eram supărată pe Dumnezeul meu și candela nu stătea aprinsă. Dar încet, încet am reînvățat drumul către, doamne, doamne, partenerul meu de drum, cum îi spun eu, și după care îmi fac cafea. Și, pe urmă, îmi încep ziua, depinde.

Există ceva frumos pentru mine, prietenii, copilul. Cu toate supărările pe care mi le-a adus, indiferent de situație, îl voi iubi la fel de mult pentru că e copilul meu. A făcut 32 de ani. Mă supără. Des. Dar își aduce aminte destul de des să-mi spună că mă iubește. Și atunci supărarea devine puțin mai lină. Nu este încă foarte bine, dar sper că va veni ziua în care să fie foarte bine. E un drum greu.”, a povestit Eugenia Șerban, .

„Am văzut o degradare foarte mare și nu îmi doream să-l pierd”

Întrebată despre ordinul de restricție emis de poliție anul trecut, . Aceasta explică faptul că nu a putut să îl respecte deoarece nu putea să privescă liniștită în direcția fiului ei când vedea că se degradează, conștientizând că există riscul să-l piardă.

Deși a fost criticată și pusă la zid, ea admite că situațiile limită te determină să iei decizii pe care nu le poți anticipa până nu te ajungi în mijlocul problemei.

„Nu mai există și nici nu l-am ținut până la capăt pentru că este copilul meu. Indiferent dacă sunt persoane care nu m-au înțeles de ce l-am reprimit acasă. L-am reprimit pentru că nu vreau să-l pierd. Am văzut o degradare foarte mare și nu îmi doream să-l pierd. Fiecare dintre noi reacționăm diferit atunci când suntem puși în anumite situații. Când primim un diagnostic de boală, cum este cancerul, când ne lovim de o astfel de problemă, așa cum este cea a băiatului meu, și reacțiile pot fi diferite. Dar toți spun că dacă s-ar întâmpla cu copilul meu, eu nu aș accepta. N-ai de unde să știi.

De când au început primele probleme, au trecut 15 ani. Eu până anul trecut nu am vorbit niciodată despre asta. Foarte adevărat că până acum 2 ani nu a fost niciodată atât de rău. Acum 15 ani, el era încă sub tutela mea, pentru că era perioada aia când nu putea să decidă el tot, și atunci eu aveam un cuvânt de spus. Atunci am luat eu hotărârile și a fost bine o perioadă. Dar se știe că este un drum greu, anevoios. L-am ținut o perioadă chiar plecat din țară, pentru că riscul la recăderi este foarte mare.”, a mai sus actrița.

Cauza problemelor cu care se confruntă fiul Eugeniei Șerban

În cadrul podcastului, Burcusu a adus discuția și despre pierderea fostului soț, tatăl lui Lorans, ca un motiv al derapajului de acum 15 ani. De asemenea, Eugenia este întrebată dacă dă vina pe ea pentru ceea ce se întâmplă cu unicul ei copil

„A contribuit foarte tare, da, pierderea tatălui. Un tânăr la 17-18 ani când își pierde unul din părinți și mai ales el fiind băiat tatăl, înseamnă dărâmarea fundației. Și e greu. Noi eram divorțați de când Lorans era foarte mic. Avea doi ani. Mi-a fost greu datorită suferinței lui Lorans, da. (…)

Ei, există om care să nu se învinovățească în niciun fel? Era, de asemenea, perioada când filmam destul de mult. Nu era singur acasă. Întotdeauna am avut pe cineva în casă, cu el. Toți muncim. Nimeni nu-și permite să stea acasă și să crească pur și simplu copilul. Copilul nu se crește cu aer.

Numai că, într-adevăr, ceea ce trăim noi acum nu mai este ca pe vremea părinților noștri. Când aveau un program foarte clar de muncă, de opt ore, când weekend-urile erau în familie, când se potriveau de cele mai multe orele libere cu ale copiilor și făceau lecțiile împreună, pentru că nu era atât de grea viața ca acum. N-aveai ce să faci cu bani. Și dacă vroiai să cumperi foarte multe lucruri, n-aveai de unde. Și atunci ce puteai să faci decât să petreci timp cu copilul tău.”, a mai explicat Eugenia Șerban.

Drama fiului consumator – „Nu mai are cheia de la acasă. Nu intră și iese decât atunci când sunt eu”

Cu inima strânsă și vizibil afectată, Eugenia Șerban mărturisește că dependența fiului ei a venit la pachet și cu un alt viciu, și anume, jocurile la casino. Motiv pentru care, ani de zile i-a vândut tot ce prindea prin casă. Astăzi, aflându-se încă într-o luptă continuă cu drogurile și cu pariurile, a ajuns să-și țină fiul închis în casă. Actrița povestește că Lorans poate ieși doar dacă îi permite, singura cheie fiind la ea.

„Pentru viața lui, în primul rând. În fiecare zi îmi este teamă pentru fiul meu. Și dacă un părinte spune că nu-i adevărat, nu cred. Am sințit că nu este ok atunci când… când am hotărât să iau ordinul de protecție. Nu atunci a început să vândă lucruri din casă. Nu, atunci era apogeul. Când a început, a început acum 15 ani să vândă.

Întotdeauna un viciu atât de complicat nu vine singur. Ele vin mai multe la pachet. Consumatorii, marea majoritate, sunt și dependenți de casino. Pentru că ei au impresia că jucând la casino vor face foarte mulți bani și vor avea și mai mulți bani pentru droguri. Deci are și viciul ăsta.

Acum da, locuiește cu mine. Nu mai are cheia de la acasă. Nu intră și iese decât atunci când sunt eu.”, mai precizează, îndurerată, vedeta.