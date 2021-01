Actrița Georgeta Luchian Tudor, soția lui Tudor Gheorghe a murit. Anunțul a fost făcut de reprezentanţii Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, pe pagina de Facebook.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Georgeta Luchian Tudor a încetat din viață la vârsta de 86 de ani. Peste 55 dintre ei i-a trăit alături de celebrul Tudor Gheorghe, alături de care avea un fiu.

Georgeta Luchian Tudor s-a născut la Brăila, la data de 6 septembrie 1934. Inițial a dorit să ajungă ziaristă, dar „teatrul a câștigat în ea una dintre actrițele de rasă, de a cărei noblețe artistică s-au bucurat generații de spectatori craioveni și nu numai”, anunță sursa menționată mai sus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Actrița Georgeta Luchian Tudor, soția lui Tudor Gheorghe, a murit

„Alice nu știe să moară…Teatrul Național „Marin Sorescu” anunță cu tristețe plecarea la cele veșnice a actriței Georgeta Luchian Tudor, una dintre actrițele emblematice ale unei instituții pe care a slujit-o cu un talent ieșit din comun. Instituția este alături în aceste momente de soțul ei, artistul Tudor Gheorghe”, se arată în postarea instituției.

„A debutat la Naționalul craiovean în rolul Fanchette, în spectacolul „Nunta lui Figaro” de Beaumarchais (1963). Farmec, gingășie, generozitate, așa a fost caracterizată în anii ce au venit, când a fost distribuită în roluri feminine complexe: Maria Lothundiaz (Valetul de cupă de H. de Balzac), Cenușăreasa (Pantofiorul de aur de E. Lițu), Dona Anna (Țărăncuța din Getafe de Lope de Vega), Cellia (Volpone de Ben Johnson), Dona Angela (Doamna nevăzută de Calderon de la Barca), Păuna (O piatră de hotar de Ion D. Sîrbu), Ara (Arca Bunei Speranțe de Ion D. Sîrbu), Clarice (Slugă la doi stăpâni de Goldoni), Sanda Augustin (Amurgul acela violet de Ion D. Sîrbu), Marion (Marion Delorme de V. Hugo), Domnișoara Nastasia (Domnișoara Nastasia de G. M. Zamfirescu), Nora (Nora de H. Ibsen), Viorica (Micul infern de Mircea Ștefănescu) etc”, mai adaugă reprezentanții Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova.

ADVERTISEMENT

Actrița a împărțit scena și cu omul alături de care a trăit 56 de ani. Tudor Gheorghe i-a fost alături în piesa „Micul infern”.

„Au fost ani frumoși, petrecuți lângă femeia care m-a îngrijit, m-a iubit și mă susține (…) În anii studenţiei am întâlnit-o prima oară. Era de o frumuseţe absolută şi m-a fascinat din prima clipă. Mă duceam de fiecare dată să o văd în spectacole.Când am revenit în Craiova, după terminarea Institutului de Teatru, am reîntâlnit-o. Din toamna lui 1966 şi până astăzi nu ne-am mai despărţit. Ea a fost cel mai important cenzor al meu, m-a învăţat să gătesc, să fac din bucătărie micul meu refugiu”, a povestit, în trecut, Tudor Gheorghe, potrivit Unica.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Secretul căsniciei noastre e acela că nu am îmbinat niciodată profesia cu viaţa de familie. Împreună avem un fiu, pe Tudor Adrian, care ne-a dăruit un nepot”, a adăugat acesta.

„În noiembrie 2013, Teatrul Național a sărbătorit-o la împlinirea a 50 de ani petrecuți în lumea pe care a iubit-o atât, alături de colegii săi de scenă Leni Pințea-Homeag, Emil Boroghină, Valeriu Dogaru. (…) A plecat în această iarnă tristă, dar versurile sale, ca și amintirea unei actrițe depline, rămân: ‘Am fost întrebată de ce uneori femeile surâd. Şi am răspuns: pentru că plâng prea mult, în fiecare zi, pentru toate durerile lumii, nu numai pentru cele ale lor. Dar, doamnelor, domnişoarelor, pentru că este ziua noastră, vă doresc să surâdeţi mai mult, chiar şi atunci când vă doare inima… Pentru că surâsul e un balsam’”, au încheiat reprezentații teatrului din Craiova.

ADVERTISEMENT