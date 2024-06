Actrița Irina Movilă, dezvăluiri exclusive din viața personală: “Nu e bine așa, mai am de lucru cu mine”. Exclusiv

Irina Movilă este de părere că, în meseria de actor, nu poți spune niciodată că ești mulțumit. Recunoaște că emoțiile nu i-au dispărut niciodată și ne spune ce îi lipsește, astăzi, teatrului românesc.

Irina Movilă dezvăluie greutățile vieții de actor

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, actrița Irina Movilă ne povestește cât de emoționată era atunci când urca pe scenă, cum îi tremurau mâinile. A primit distincția de “Cea mai valoroasă speranță a cinematografului european”, dar acest lucru nu a schimbat-o, emoțiile au rămas la fel de puternice.

Celebra actriță recunoaște că este, uneori, prea protectivă cu fiica ei și că nu tocmai bine așa. Irina Movilă ne spune ce îi lipsește, astăzi, teatrului românesc și care este hobby-ul ei.

“Este că un pariu pe care vrei să-l câștigi de fiecare dată”

Cum era Irina Movilă din Pepe și Fifi și cum este cea de astăzi? Ce simți că ai câștigat și ce crezi că ai pierdut?

-Am pierdut tinerețea și un anumit fel de vulnerabilitate. În ceea ce privește emoțiile și astăzi le am pe scenă, nu ai cum să funcționezi altfel. Este ceva ce se declanșează odată cu apropierea momentului când ști că o să vină lumea în sală și tu va trebui să stai în fața lor. Să exiști acolo ca și când ei nu ar exista, dar tocmai pentru că există.

Este ca un pariu pe care vrei să-l câștigi de fiecare dată. Cu cât publicul este mai talentat, cu atât suntem și noi mai talentați. Este, în mod evident, un schimb. Felul în care spectatorul te caută, te invită să îi oferi este, după mine, cel mai important lucru.

Irina Movilă despre cea mai mare distincție primită: “Acest premiu nu m-a schimbat, nu am devenit nici mai bună nici mai proastă”

Pentru rolul Fifi ai câștigat premiul pentru “Cea mai valoroasă speranță a cinematografului european”. Cum te-ai simțit? Au început să sune telefoanele mult mai des decât înainte?

-Au început să sune telefoanele mai des și cred că asta nu e neapărat o meteahnă românească sau a breslei noastre. Cred că e cam la fel peste tot. Asta nu însemna că, înainte, nu eram la fel de căutată. Acest premiu nu m-a schimbat, nu am devenit nici mai bună nici mai proastă după ce l-am primit.

Doar că a fost o victorie neașteptată. Era al doilea an consecutiv când premiul acesta îi revenea României. Am fost foarte încântată de faptul că președintele juriului era Andrei Concealovski, un regizor pe care îl iubeam și respectam foarte mult.

În momentul în care am primit acest premiu, psihologic vorind, a fost un lucru pe care nu l-am mai trăit niciodată în viață. Pur și simplu am fost încercată de niște sentimente foarte contradictorii care au creat, în momentul acela, un fel de bulversare.

“Eram foarte timidă, aveam dificultăți de comunicare cu cei din jurul meu”

De ce teatru? Ai știut din prima că asta vrei să faci sau a fost o întâmplare?

-Nu am știut chiar de mică, de prin liceu s-a întâmplat. Eu am făcut liceul Caragiale și, pe această cale, îi aduc un omagiu dirigintei mele care a înființat acolo o trupă de teatru, dans și poezie. Aveam în liceu o sală de spectacole iar acolo, pentru prima dată, mi-am dat seama că am ceva de spus.

cu cei din jurul meu. Această întâmplare a comunicării pe calea spectacolului mi-a revelat, de fapt, ce aș vrea să fac.

Din a câtă încercare ai intrat la facultate?

-Pe vremea aceea erau foarte puține locuri. Când am intrat, eram 625 de fete pe 8 locuri, 4 la zi și 4 la seral. . În primul an am picat prima sub linie, în al doilea an am picat eliminatoriile și am intrat abia în al treilea. Dacă nu intram atunci, nu mai dădeam niciodată la teatru.

Există o energie creatoare la tinerețe, care nu seamănă cu cea de mai târziu. Dintre cei care au dat de multe ori să intre, într-o proporție destul de mare, nu au mai făcut această profesie.

Irina Movilă, o actriță sinceră: “Și acum îmi tremură mâinile”

Erai extraordinar de emotivă. Cum ai reușit să te îmbărbătezi, să nu-ți mai tremure mâinile?

-Și acum îmi tremură mâinile. Acum reușesc, mai bine decât atunci când eram tânără, să mă eliberez mai repede de suprasarcină care îmi stă în cocoașă când vine ora premierei sau a spectacolului.

Cu cât reușești să-ți câștigi această libertate cu atât ai mai mai multă bucurie. Cred că faci și lucrurile mai bine. Dar această treabă se câștigă foarte greu, mai ales la oamenii cu geografia mea interioară.

Există prietenii adevărate în această lume? Sau invidia și răutatea sunt prea mari?

-Eu nu am prieteni în breasla mea, dar asta nu înseamnă că e din cauza breslei. Cred că e din cauza mea. Sunt oameni pe care îi admir, îi apreciez enorm, dar nu am ajuns la nivelul de ceea ce consider eu că înseamnă prietenie.

Asta nu înseamnă că nu am oameni apropiați, dar nu pot spune că-mi sunt prieteni. Ne respectăm, colaborăm foarte bine, ne ajutăm și în meserie și în particular, dar nu este prietenie. Eu înțeleg altceva prin prietenie. Este un cuvânt foarte mare pentru mine și de acceea pot spune că n-am mulți prieteni.

Profesional vorbind, când ai fost cea mai fericită? Dar cea mai dezamăgită?

-Profesional sunt fericită ori de câte ori întâlnesc parteneri de lucru cu care sunt compatibilă. Asta mă stimulează foarte mult. Nu înseamnă, însă, că nu pot lucra și cu alții, dar întru-un fel puțîn diferit. Când spun parteneri de lucru mă refer la actori, regizori sau scenografi.

Dezamăgirile sunt dese și de mai multe naturi. Unele pleacă de la un anumit tip de orgoliu pe care, dacă nu-l ai, nu cred că poți face meseria asta. Alte dezamăgiri pleacă de la un soi de condescendență minimalizantă cu care suntem priviți ca breaslă și evaluați ca aport seminficativ în starea națiunii noastre.

Irina Movilă pune punctul pe i: “Lipsa fondurilor generează foarte multe din problemele instituției ‘teatrul românesc’ “

În prezent, ce simți că îi lipsește teatrului românesc?

-Primul lucru care mi-a venit în cap a fost franchețea. Dar trebuie să specificăm ce anume mă întrebi. Despre spectacolul ‘teatrul românesc’ sau despre ‘instituția teatrul românesc’. Pentru că, de mă întrebi de instituție, o să-ți spun că “peștele de la cap se impute”.

În continuare lipsa fondurilor generează foarte multe din problemele instituției ‘teatrul românesc’. Când nu poți face angajări de oameni tineri, de care ai nevoie, când nu poți să faci un anumit décor și trebuie să te supui unor limite ce țin de partea pecuniară…E rău pentru cine încearcă să facă artă de spectacol în ziua de ai.

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mică?

-Multe prostii făceam. Era să dau foc la casă, am pictat toți pereții după ce mama zugravise. Pe vremea aceea se găseau, cu greu, ornamente de pom. Eu le-am găsit ascunse într-un dulap și am smuls toate florile de pe ghirlandă. Avea mama niște mănuși de piele pe care le-am pictat până au devenit scoarță. În rest, mă băteam cu sora mea, ca turcii (râde, n. red.).

Cui îi spuneai secretele tale, mamei să tatei?

-Amândoi au fost alături de mine. Nu m-am putut niciodată feri de tata chiar dacă, fată fiind, ai crede că îmi era mai simplu să vorbesc cu mama. Nu pot să spun că am avut un preferat în a comunica nefăcutele.

Irina Movilă recunoaște: “În meseria asta nu apuci niciodată să zici că ești mulțumită și performantă”

Cum a fost perioada liceului? Erai timidă sau cel mai rebelă?

-Cred că am fost cea mai timidă în perioada liceului. Și multă parte din facultate. Am simțit, la un moment dat, că începe să fie bine. În meseria asta nu apuci niciodată să zici că ești mulțumită și performantă, dar ajunsesem să am un fel de încredere în mine. Să am puterea să mă las liberă, să fac, să gândesc, să greșesc.

Noi toți, la început, punem o mare presiune pe noi și, din păcate, așa a fost constituția mea psihică. Asta nefiind neapărat un lucru bun ci, mai degrabă, unul greșit.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Eu eram olimpică la română și, cu un an înainte, fusesem la olimpada pe țară. Luasem o mențiune specială pentru creativitate. Anul următor profesoara m-a trimis iar, dar nu avusesem timp să citesc. Așa că am deschis o carte să copiez, chiar la olimpiadă. Mi-a fost atât de rușine încât am lipsit de la școală o săptămână. Nu știam cum să o mai privesc pe profesoara de română.

Ce m-a deranjat cel mai tare e că nu aș fi avut nevoie să copiez. A fost îngrozitor. De aia am învățat-o pe Ana, fata mea, să nu copieze. Mai bine să greșească, dar pe munca ei.

Irina Movilă își amintește de prima iubire: “Până în clasa a 8-a ne-am bătut căachiorii, rău de tot, cu farse nasoale”

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-În clasa a 8-a. Eu am fost la o școală experimentală, cu trei grupe. O clasă de fete, una de băieți și una mixtă. Abia în clasa a 5-a au mixat și restul de clase așa că, până în clasa a 8-a, ne-am bătut că chiorii, rău de tot, cu farse nasoale. Veneau mereu părinții la școală din cauza asta.

Asta a durat până în clasa a 8-a când a dat îndrăgosteala peste noi. Am fost atât de îndrăgostită de acel băiat încât am vrut să d u la același liceu cu el, Sava de astăzi. Profesoara de matematică și tata nu m-au lăsat. Totuși, am luat cea mai mare medie de intrare din toată școala, nota 10 la tot.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Pe ce i-am cheltuit nu, dar știu cum i-am câștigat. După liceu am dat la Drept și am picat sub linie. Atunci am decis, la 18 ani și 2 luni, să mă angajez la un institut de proiectări. Eram desenator tehnic. Atunci am câștigat și primul salariu.

“Nu e bine așa, mai am de lucru cu mine”

Cum este mama Irina Movilă? Când fetița ta era mică erai mama relaxată sau mai panicată?

-Nici acum nu o scap pe Ana din ochi și nu e bine așa. Mai am de lucru cu mine. Ana n-a fost rea ca mine, nu a stricat nimic. Este ascultătoare, pâinea lui Dumnezeu. Eram mereu după ea, când ai un copil târziu este foarte complicată ecuația psihică. Din fericire am un copil cuminte și muncitor.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, cum ai reușit să mergi mai departe?

-Este un lucru mult prea intim ca să pot să-ți răspund. În general am trecut peste toate momentele grele pentru că sunt un om credincios.

Ce nu știe lumea despre tine?

-Pictez mobile. Asta de când mi-am dorit foarte mult să-mi fac casă și nu aveam suficiente fonduri sau iau toate lucrurile care-mi plăceau. Am început să le fac eu. Comandam un tip de mobilier brut sau restauram anumite obiecte, le dădeam altă față. Am vrut, la un moment dat, să fac o expoziție și la teatru.

A existat vreun moment în viață ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

-Nu, din punctul meu de vedere, marele meu defect este că mă subevaluez și sunt foarte supărată pe mine din cauza asta.

Unde te putem vedea în perioada următoare?

-La Teatrul Național mă puteți vedea în Pescărușul, Nora, D’ale carnavalului, Casa curată, Exil și Trei surori. Iar la Opera Națională în piesă Jurnalul unei iubiri.