Actrița Lia Bugnar, prima declarație după ce Theo Rose a confirmat relația cu Anghel Damian: “Nu am nicio treabă cu genul ăsta de situație”

Dramaturg, regizor, scenarist și actriță, Lia Bugnar are prima reacție după ce Anghel Damian, cel despre care se știa că este partenerul ei de viață, a fost surprins sărutându-se cu Theo Rose.

Actrița Lia Bugnar, prima reacție despre imaginile cu Theo Rose și Anghel Damian sărutându-se

Despre Lia Bugnar (53 ani) și Anghel Damian (31 ani), noul iubit al cântăreței Theo Rose, se știe că s-au cunoscut pe platourile de filmare, unde jucau rolurile a doi străini care se îndrăgostesc la metrou. Au trecut de atunci aproape 9 ani, presărați cu de toate: iubire, prejudecăți și încercări. Au trăit discret și rare au fost ocaziile în care au vorbit public despre povestea lor de iubire. În 2020, Lia Bugnar făcea, pentru prima dată, dezvăluiri despre relația cu Anghel Damian, la vremea aceea actor și scenarist al serialului Vlad, difuzat de Pro TV.

Lia povestea, în paginile , ce îi place cel mai mult la tânărul partener de viață. “În afară de faptul că e deștept, frumos, talentat, bogat? N-aș putea să-ți spun”, declara aceasta despre Anghel Damian, pe care îl considera “mai deștept ca mine și, de multe ori, mai matur”.

Ce spuneau Lia Bugnar și Anghel Damian despre diferența de vârstă dintre ei

“Uit mereu că suntem născuți la așa distanță încât e de mirare că suntem contemporani. Oamenii care șușotesc că așa ceva nu se cuvine nu trebuie să înțeleagă nimic. Pot șușoti în continuare dacă șușotitul îi binedispune”, spunea Lia Bugnar cu privire la diferența de 22 de ani existentă între ea și bărbatul cu care Theo Rose a fost surprisă de

Un an mai târziu, și Anghel Damian mărturisea în că secretul relației cu Lia Bugnar constă într-o “compatibilitate mișto de stil și caracter și un simț ascuțit al micului compromis (al amândurora)”.

Scenaristul serialului Clanul spunea, la acea vreme, că “prejudecățile dese și gălăgioase” cu privire la povestea lor de iubire au dispărut cu trecerea timpului. Câteva luni mai târziu, apărea în emisiunea La Măruță, de la Pro TV, unde spunea despre relația cu Lia Bugnar că este “fericită și armonioasă”, dar recunoaștea că pe scenă e greu să separe lucrurile între ei.

“Eu am învățat enorm de mult de la ea. Ne-am cunoscut pe scenă, unde am avut o relație antagonică, dar în viață a fost altceva. Trăim împreună, lucrăm împreună, e o relație fericită și armonioasă. Asta-i tot ce contează”, povestea Anghel Damian, în direct.

La câteva luni de la mărturisirile făcute de acesta, cancan.ro a publicat imagini în care Anghel Damian și Theo Rose apar sărutându-se în plină stradă! Fotografiile sunt cu atât mai surprizătoare cu cât și despre artistă se știa că este implicată într-o relație cu Alex Leonte, nepotul celebrului nea Mărin.

“Chiar nu simt nevoia să știe lumea”

Ce spune Lia Bugnar despre imaginile cu Anghel Damian și Theo Rose? Contactată de FANATIK, aceasta a preferat să joace cartea discreției și să nu facă dezvăluiri despre relația cu cel despre care spunea, până nu demult, că este “deștept, frumos, talentat și matur”.

“Nu e genul meu de lectură și nici nu va începe să fie de acum încolo. Eu nu sunt protagonistă a nimic, nici măcar nu știu despre ce vorbiți. În al doilea rând înțeleg că este dintr-o zonă de cancan… Scuze, am goluri mari în cultură, dar de golul de cultură cancan nu mi-e rușine.

Eu nu am făcut nicio declarație ever privind viața personală. Dacă dumneavostră îmi arătați interviuri în care povestesc despre viața personală, eu le mănânc. Chiar nu simt nevoia să știe lumea, nu am nicio treabă cu genul ăsta de situație…”, a declarat actrița Lia Bugnar, pentru FANATIK, după ce Anghel Damian a fost surprins împreună cu Theo Rose.

Theo Rose, primele declarații despre relația cu Anghel Damian

De cealaltă parte, Theo Rose și-a asumat relația cu Anghel Damian și a confirmat despărțirea de Alex Leonte. Artista și vedeta Pro TV a susținut chiar că fostul iubit a fost pus în temă cu noutățile din viața ei amoroasă, lucru contrazis de

“Reiese că relația mea cu Alex s-a încheiat, respectiv că altcineva a apărut în viața mea, lucruri adevărate, doar că erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii apropiați de mine. (…)

Nimeni nu a înșelat pe nimeni! Alex știa de existența lui Anghel, noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis și o să fim alături unul altuia. Ne-am despărțit cât se poate de frumos, am fost cât se poate de sinceră și de corectă cu Alex. El vă poate confirma chestia asta”, a spus Theo Rose, pe Instagram.