Actrița Luminița Gheorghiu a murit. Carieră impresionantă, cu roluri în ”Moromeții” sau ”Moartea domnului Lăzărescu”

Este doliu în cinematografia românească. A încetat din viață actrița Luminița Gheorghiu, câștigătoare a trofeului ”Ursul de Aur” în 2013.

ADVERTISEMENT

Actrița Luminiţa Gheorghiu a murit. Carieră impresionantă, cu numeroase roluri și distincții

În vârstă de 71 de ani, actrița a murit duminică, scriu cei de la care notează surse apropiate familiei. Conform sursei citate, Luminița Gheorghiu suferea de mai mulţi ani de o maladie care a făcut-o să renunțe la multe dintre aparițiile publice.

De-a lungul carierei sale, actrița a jucat roluri precum cel al ”Catrinei” din filmul ”Moromeţii“ și asistenta din ”Moartea domnului Lăzărescu“ al lui Cristi Puiu.

ADVERTISEMENT

Până în anul 2013, Luminiţa Gheorghiu a evoluat pe scena Teatrului Bulandra, dar a avut o carieră extraordinară mai ales în cinematografie.

Născută pe 1 septembrie 1949, aceasta a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Capitală în 1972, la clasa profesorului Ion Cojar şi a debutat în teatru cu rolul Mărioara, într-o piesă montată de Alexandru Tocilescu pe scena Teatrului Cassandra.

ADVERTISEMENT

După absolvire, a fost repartizată la Teatrul Mihai Eminescu din Botoşani, iar în 1975 s-a mutat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ. Un an mai târziu a devenit actriţă a Teatrului Bulandra din Bucureşti.

Luminița Gheorghiu a câștigat ”Ursul de Aur” în 2013

În 2013, aceasta a câștigat Ursul de Aur cu filmul ”Poziţia Copilului“. La Festivalul Internațional de Film de la Berlin din urmă cu opt ani, aceasta a concurat cu nume celebre din cinematografia europeană, precum Juliette Binoche și Catherine Deneuve.

ADVERTISEMENT

Lungmetrajul regizat de Radu Călin Nezter a concurat alături de alte 18 pelicule, semnate de nume celebre ale cinematografiei.

”Nu m-am gândit niciodată la asta…. Dar ce pot să vă spun e că la „Poziţia copilului“ a fost cea mai de întindere partitură a mea. Şi, filmând zi după zi, trebuie să fii tot timpul atent (bine, trebuie să fii foarte atent şi când filmezi un rol de trei zile)…

ADVERTISEMENT

Din afară pare un lucru foarte dificil, dar eu ştiam foarte bine ce am de făcut. Am lucrat mult, eu cu mine, şi a fost timp de discuţii şi cu regizorul, mai ales că Netzer a dat foarte multe probe până şi-a ales toată distribuţia. Aşa am avut timp să discutăm, să repetăm, să ne punem de acord, să ne contrazicem, să apară şi năbădăile… Dar aveam o siguranţă.

Scenariul era foarte bun, iar eu, ca la fiecare rol, de altfel, mai ales dacă am timp, îmi caut multe variante, mai multe soluţii pentru o scenă sau alta”, spunea îndrăgita actriță, într-un interviu acordat pentru ”Weekend Adevărul”.

ADVERTISEMENT

Numele Luminiţei Gheorghiu este legat de noul val al cinematografiei româneşti, după apariţia în filmul ”Moartea domnului Lăzărescu“, în regia lui , unde a jucat rolul asistentei de pe ambulanţă.

Actrița a mai lucrat cu Cristi Puiu pentru pelicula ”Marfa şi banii“ (2001), producţie care este considerată cea cu care a început noul val al cinematografiei româneşti.