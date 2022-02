Primăria din Lorca a decretat trei zile de doliu, după ce actrița Margarita Lozano s-a stins din viață la vârsta de 90 de ani.

Aceasta a fost una dintre cele mai apreciate actrițe din Spania și de-a lungul timpului a lucrat cu cei mai mari regizori din Europa.

În 1969, a primit rolul principal în filmul Baltagul, în regia lui Mircea Mureșan.

Doliu în cinematografie. Actrița spaniolă Margarita Lozano a murit. Toți românii o știu din Baltagul

“Inima i-a slăbit încet, nu a suferit”, a declarat arhitectul spaniol Simon Angel Ros, bun prieten al actriței.

Margarita Lozano a fost una dintre cele mai apreciate actrițe din Spania. S-a născut în anul 1931 la Tetouan, în Maroc și a fost fiica unui soldat care era staționat în acea regiune.

Margarita Lozano a fost pasionată mai întâi de modă, dar a abandonat studiile după ce În anul 1961, aceasta a jucat în drama Viridiana, regizată de Luis Bunuel, Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes. Margarita Lozano fost extrem de apreciată mai ales de regizorii italieni.

A lucrat cu Sergio Leone în Pentru un pumn de dolari, unde a jucat alături de Clint Eastwood (1964), cu Pier Paolo Pasolini în Porcheria (1969) sau frații Taviani în The Night of the Shooting Stars, Kaos și Good Morning Babylon.

În anul 1969, Margarita Lozano a primit rolul principal în filmul Baltagul regizat de Mircea Mureșan. Filmul a fost o coproducție româno-italiană. Personajele Victoria Lipan și Calistrat Bogza au fost interpretate de actori străini aceștia fiind dublați. La acel moment, criticii de film au apreciat interpretarea actriței din Spania. Aceștia au spus că a înțeles foarte bine personajul și i-a conferit Victoriei tragismul și determinarea eroinelor antice.

Margarita Lozano s-a retras din lumina reflectoarelor

Margarita Lozano a decis să renunțe la cariera sa și s-a dedicat în totalitate familiei. A revenit însă în anii 1980, atunci când a jucat în mai multe filme ale fraților Taviani, sau în La messe est finie a lui Nanni Moretti.

Autoritățile din Lorca, locul unde a copilărit actrița, au anunțat că au decretat 3 zile de doliu în memoria acesteia.

“Primăria din Lorca a decretat trei zile de doliu după dispariția actriței și fiicei adoptive a orașului, Margarita Lozano”, au anunțat autoritățile pe Twitter.