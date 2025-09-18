Actuala ediție de Champions League revoluționează fotbalul: „Este ceva unic!”

De la un sezon la altul, fotbalul evoluează, iar din această ediție a UEFA Champions League, iubitorii sportului rege vor avea parte de o experiență cu totul inovatoare. Meciurile vor fi transmise pe o platformă de streaming, iar telespectatorii se vor bucura de câteva funcții noi, implementate cu ajutorul

ADVERTISEMENT

Experiență inedită pentru iubitorii fotbalului din Europa

Partidele de Champions League – doar cele din ziua de marți – vor putea fi urmărite atât la TV, cum s-a întâmplat și până acum, cât și pe platforma de streaming Prime, care a cumpărat drepturile de transmisie de la UEFA.

Pentru a atrage cât mai mulți clienți, Prime a implementat o strategie nouă. Practic, telespectatorii vor putea vedea pe ecranele dispozitivelor lor atât meciurile în sine, cât și o selecție de statistici extrem de interesante, legate de joc.

ADVERTISEMENT

Grație inteligenței artificiale, numele jucătorilor care se află în posesia mingii va fi afișat pe ecran, astfel încât fanii își vor da seama mai ușor de felul în care se dispută partida. În plus, viteza și traiectoria șuturilor vor fi calculate și prezentate în timp real.

„Este ceva unic pentru fotbalul european”

Mutarea este una curajoasă, dar extrem de inovatoare. Meciurile din Champions League vor semăna într-o oarecare măsură cu cele din . Desigur, cei care nu își doresc să treacă atât de rapid la această schimbare pot alege să vadă în continuare partidele la TV.

ADVERTISEMENT

„Am vrut să oferim o alternativă care nu perturbă experiența principală de vizionare, ci oferă o nouă perspectivă. Este ceva unic pentru fotbalul european și este conceput pentru fanii care sunt cu adevărat interesați de statistici.

ADVERTISEMENT

Știm că acest lucru nu va fi pe placul tuturor, dar vrem să oferim ceva care îmbunătățește cu adevărat ceea ce pot vedea fanii”, a declarat Andrew Hornet, CEO-ul Prime, conform The Sun.