Actuala ediție de Champions League revoluționează fotbalul: „Este ceva unic!”

Noua ediție de Champions League vine la pachet cu o revoluție în materie de streaming. Inteligența artificială își face loc și în fotbal.
Alex Bodnariu
18.09.2025 | 18:48
Actuala editie de Champions League revolutioneaza fotbalul Este ceva unic
Fotbal sau FIFA!? Fanii sportului rege au parte de o surpriză. Platforma de streaming a pregătit o revoluție

De la un sezon la altul, fotbalul evoluează, iar din această ediție a UEFA Champions League, iubitorii sportului rege vor avea parte de o experiență cu totul inovatoare. Meciurile vor fi transmise pe o platformă de streaming, iar telespectatorii se vor bucura de câteva funcții noi, implementate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Experiență inedită pentru iubitorii fotbalului din Europa

Partidele de Champions League – doar cele din ziua de marți – vor putea fi urmărite atât la TV, cum s-a întâmplat și până acum, cât și pe platforma de streaming Prime, care a cumpărat drepturile de transmisie de la UEFA.

Pentru a atrage cât mai mulți clienți, Prime a implementat o strategie nouă. Practic, telespectatorii vor putea vedea pe ecranele dispozitivelor lor atât meciurile în sine, cât și o selecție de statistici extrem de interesante, legate de joc.

Grație inteligenței artificiale, numele jucătorilor care se află în posesia mingii va fi afișat pe ecran, astfel încât fanii își vor da seama mai ușor de felul în care se dispută partida. În plus, viteza și traiectoria șuturilor vor fi calculate și prezentate în timp real.

„Este ceva unic pentru fotbalul european”

Mutarea este una curajoasă, dar extrem de inovatoare. Meciurile din Champions League vor semăna într-o oarecare măsură cu cele din celebrul joc video FIFA. Desigur, cei care nu își doresc să treacă atât de rapid la această schimbare pot alege să vadă în continuare partidele la TV.

„Am vrut să oferim o alternativă care nu perturbă experiența principală de vizionare, ci oferă o nouă perspectivă. Este ceva unic pentru fotbalul european și este conceput pentru fanii care sunt cu adevărat interesați de statistici.

Știm că acest lucru nu va fi pe placul tuturor, dar vrem să oferim ceva care îmbunătățește cu adevărat ceea ce pot vedea fanii”, a declarat Andrew Hornet, CEO-ul Prime, conform The Sun.

