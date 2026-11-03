Acum 2 ani pierdea cu FCSB, iar azi face spectacol în Champions League!

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LASK Linz a renăscut după ce a fost eliminată de FCSB în play-off-ul Europa League. Austriecii au schimbat totul din temelii și au ajuns să facă spectacol în UEFA Champions League.

FCSB a provocat declinul lui LASK Linz

În august 2024, după 1-1 în Austria, , în play-off-ul Europa League. Meciul avea o încărcătură aparte pentru ambele echipe, dar totul s-a năruit pentru austrieci în minutul 90+3, când Darius Olaru a marcat golul victorie după o acțiune individuală excepțională.

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De atunci, a început un adevărat haos la LASK, iar speranța că clubul va atinge noi culmi europene era tot mai departe. Mai exact, a avut schimbări multiple la nivelul băncii tehnice. A fost adus chiar secundul lui Jose Mourinho, în speranța că va avea performanțele lui „The Special One” de la debut. Numai că, după 3 luni de la instalare, Joao Sacramento ocupa penultimul loc în campionat, așa că plecarea lui de la echipa a fost iminentă.

LASK a găsit antrenorul potrivit care a schimbat tot

În acel moment, conducerea clubului și-a dat seama că nu are nevoie de oameni care au stat în umbra unor antrenori legendari, ci de tehnicieni cu principii solide care cunosc campionatul Austriei. Așa că alesul a fost Dietmar Kuhbauer, care avea să schimbe total parcursul lui LASK.

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Dietmar Kuhbauer și-a pus amprenta rapid în jocul echipei. A pus accent pe intensitate, recuperarea rapidă a mingii, disciplina defensivă și tranzițiile ofensive, iar rezultate nu au ezitat să apară. „Drumul” a atins apogeul în 2026, când LASK a câștigat eventul, Cupa și campionatul. Clubul a fost o adevărată realizare în istoria clubului. Nu mai fusese câștigat de 61 de ani.

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Datorită acestor performanțe, LASK și-a dat seama că Dietmar Kuhbauer este antrenorul potrivit, așa că angajamentul acestuia a fost prelungit până în vara lui 2029.

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LASK boss Dietmar Kuhbauer is taking in the sights at Celtic Park ahead of kick-off 📷🏟️🍀 And he’s now selected his team to face the Hoops ⬇⬇⬇ https://t.co/LPtHE2ncyQ https://t.co/XpRJOhB3kw — Daily Record Sport (@Record_Sport)

Cum a fost construit lotul după eliminarea cu FCSB

După câștigarea eventului, LASK și-a vândut jucătorii tineri de valoare. Cea mai importantă plecare a fost cea a fundașului Modou Keba Cisse, transferat la Aston Villa pentru o suma de 5,5 milioane de euro.

Cu toate acestea, nu au fost neglijate achizițiile. Printre jucătorii aduși s-au numărat mijlocașul ofensiv Krystof Danek, de la Sparta Praga, pentru aproximativ 1,8 milioane de euro, și atacantul Ramiz Harakate, pentru aproximativ 1,5 milioane de euro. Pe lângă asta, l-au convins și pe Sasa Kalajdzic, adus sub forrmă de împrumut în vara lui 2025 de la Wolverhampton, să semneze cu LASK. Atacantul a jucat un rol decisiv în câștigarea celor două trofee interne, cu 7 goluri și 11 pase decisive.

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Însă, un pas major în strategia de transferuri o reprezintă parteneriatul strategic pe care LASK l-a făcut cu Ajax Amsterdam, în aprilie 2026. Colaborarea urmărește dezvoltarea scoutingului, identificarea talentelor, pregătirea antrenorilor și dezvoltarea jucătorilor. Pentru austrieci, asocierea cu un club cunoscut pentru academia sa reprezenta o oportunitate de a îmbunătăți procesele de selecție și formare a fotbaliștilor.

Calificarea miraculoasă în UEFA Champions League

Momentul care a încununat toată munca de doi ani a venit în august 2026, în play-off-ul Champions League. LASK a pierdut prima manșă împotriva lui Celtic Glasgow, în Scoția, scor 0-3. Șansele de calificare păreau reduse, iar situația a devenit imposibilă în retur, când Callum McGregor a deschis scorul pentru Celtic în minutul 21. Austriecii erau conduși cu 0-4 la general și se pregăteau de o umilință. Doar că, ceea ce s-a întâmplat ulterior este demn de un scenariu SF. Moses Usor a egalat în minutul 32, Robert Ljubičić a făcut 2-1 imediat după pauză, iar Samuel Adeniran a înscris pentru 3-1 în minutul 58. LASK avea în continuare nevoie de două goluri, iar în minutul 90, Florian Flecker a reaprins speranța. A marcat pentru 4-1 și a trimis partida în prelungiri. Momentul decisiv a venit în minutul 109, când Adeniran a înscris din nou, stabilind scorul final, 5-1. Austriecii s-au calificat cu 5-4 la general și au obținut prima participare din istoria clubului în faza principală a UEFA Champions League.

Succesul a avut și o importanță financiară majoră. Calificarea în faza principală a Champions League a asigurat clubului perspectiva unor venituri importante, inclusiv suma fixă de participare de peste 18 milioane de euro, la care se adaugă eventualele bonusuri pentru rezultate și alte distribuții UEFA.

Victoria excepțională cu Sporting, dovada că reconstrucția a funcționat

Pe 21 octombrie 2026, LASK a obținut prima victorie din istoria sa în faza principală a Champions League, 3-2, în deplasare cu Sporting Lisabona. Tot cu emoții, precum calificarea în grupa principală a competiției.

Partida a început prost pentru austrieci. Luis Suárez a deschis scorul pentru Sporting în minutul 5, din penalty. LASK a reacționat rapid, iar Christoph Lang a egalat în minutul 15. În repriza secundă, LASK a preluat conducerea prin Sassa Kalajdzic, în minutul 63. Cinci minute mai târziu, Krystof Daněk a înscris pentru 3-1.

Sporting a redus diferența în minutul 89, prin același Luis Suarez, însă elevii lui Dietmar Kuhbauer au rezistat până la final și a obținut o victorie istorică. Dovadă că proiectul care s-au angrenat în urmă cu 2 ani, când a fost eliminată de FCSB, a dat roade.