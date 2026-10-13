Acum 25 de ani participa la „Vrei să fii milionar”, astăzi scrie istorie în Champions League! Povestea incredibilă a lui Valdas Dambrauskas

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Sabah Baku este una dintre poveștile frumoase din acest an din Liga Campionilor. Echipa din Azerbaidjan, înființată în 2017, a reușit prima victorie în faza principală a competiției, un 2-0 sec contra Slaviei Praga. Ca povestea să fie și mai interesantă, antrenorul lituanian Valdas Dambrauskas a participat în emisiunea „Sesi nuliai – milijonas” („Șase zerouri – un milion”) acum 26 de ani.

Valdas Dambrauskas a participat în emisiunea „Sesi nuliai – milijonas” („Șase zerouri – un milion”) în 2000

Azerii debutaseră în UCL cu un 0-4 pe Old Trafford, contra celor de la Manchester United, însă au avut nevoie de un singur meci pentru a se redresa. Astfel, la 9 ani de la înființare, Sabah Baku a reușit primele puncte în Liga Campionilor după 2-0 cu Slavia Praga.

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Un nume necunoscut publicului european, dar vedetă locală la el în Lituania încă din 2020, când a participat la emisiunea „Sesi nuliai – milijonas” („Șase zerouri – un milion”), o emisiune concurs care se aseamănă cu celebra emisiune „Vrei să fii milionar”. Deși nu a reușit să câștige emisiunea și a plecat acasă cu aproximativ 1.150 de euro (4000 de litas lituanieni)

Deși suma nu este impresionantă, Dambrauskas a folosit atunci banii pentru a călători în Anglia și a urma studii de antrenorat. Avea doar 25 de ani și visa să se facă antrenor, iar acum a avut ocazia să scrie istorie în Liga Campionilor. Bani cheltuiți cu cap, ar spune unii.

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Antrenorul lui Sabah Baku a câștigat 1.000 de euro la un concurs și a plecat în Anglia să studieze antrenoratul

Antrenorul a dat dovadă că este un tip răbdător și după ce și-a făcut ucenicia la echipe precum Manchester United, Fulham și Brentford a ajuns să antreneze în Liga a 9-a din Anglia pe Kingsbury London Tigers. A progresat în carieră și a trecut pe la formații ca Hajduk Split, Zalgiris, Gorica, Ludogoret, OFI Creta, Omonia sau Diosgyor, înainte de a ajunge la Sabah Baku, echipă cu care a luat campionatul în 2026.

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În momentul în care și-a văzut visul împlinit, . „Este o seară grozavă. Le mulțumesc fanilor. Jucătorii au jucat excelent. Sabah Baku este cea mai bună echipă pe care am antrenat-o în cariera mea. Ne-am calificat în faza principală a celui mai bun turneu din lume. Astăzi, sunt cel mai fericit antrenor din lume. Voi sărbători această zi”, declara Valdas Dambrauskas, după victoria în fața lui Hapoel Beer Sheva, în play-off-ul UEFA Champions League.