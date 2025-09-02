„Acum au cele mai mari șanse să câștige campionatul!”. Primele reacții după ce U Craiova a dat o dublă lovitură pe piața transferurilor

: Adrian Rus și Monday Etim. Specialiștii FANATIK au reacționat în direct pe seama mutărilor puse la cale de olteni.

Universitatea Craiova domină mercato din SuperLiga. Cele mai tari reacții după ultimele transferuri ale oltenilor

se îndreaptă către final, însă echipele forțează ultimele mutări pentru consolidarea loturilor. Universitatea Craiova este de departe campioana transferurilor în această fereastră.

Marian Aliuță și Robert Niță au reacționat în direct după ce au aflat că oltenii semnează cu Adrian Rus, , și Monday Etim. Specialiștii FANATIK consideră că Mirel Rădoi are acum un lot capabil să lupte pe toate fronturile.

„Mirel îl cunoaște foarte bine. L-a avut la tineret pe Adrian Rus!”

„Eu cred că Mirel știe foarte bine, cred că-l cunoaște foarte bine, l-a avut la tineret pe Adrian Rus. Este un fundaș bun, tânăr, de echipa națională și cred că va fi un câștig pentru Craiova. Mai ales că acum este angrenată și în cupele europene și în campionat, este nevoie de jucători, să existe concurență și să poată să ducă pe ambele fronturi, pentru că nu va fi ușor. Mai ales că ei nu sunt obișnuiți să joace atâtea meciuri, va fi ceva diferit de până acum.

O să acumuleze oboseală și vor fi jucători cum fac și cei de la FCSB. Joacă unii în campionat și unii joacă în cupele europene. Îi rotește. Are și o bancă bună, care până acum nu a avut-o. și este un câștig pentru el, pentru că pe celălalt, nu îl știu pe nigerian, poate va da lovitura și cu acest nigerian. Acum rămâne de văzut, dar probabil știe mai bine, i-a văzut, mai ales pe acest nigerian și cred că este un câștig pentru Craiova, pentru că au nevoie de jucători care să îi schimbe, cum au și cei de la FCSB”, a spus Marian Aliuță inițial.

„Devin echipa cu cele mai mari șanse în momentul de față de a câștiga campionatul!”

„Bravo lor, sunt angrenați în trei competiții, nu va fi ușor de rezistat. Problema la Craiova era și am spus-o și înainte de meciul de calificare cu turcii, dacă nu se calificau pentru că deja aveau un lot numeros, cu jucători de valoare, echilibrat lotul numeric și valoric, jucători de valori apropiate, jucători cu personalitate, jucători care își doreau și aveau nevoie de minute. Cu calificarea, eu am spus în momentul în care Craiova s-a calificat că ei devin, și uitându-mă în clasament, că ei devin echipa cu cele mai mari șanse în momentul de față de a câștiga campionatul.

Din punct de vedere al vestiarului, va fi liniște. Rădoi are capacitatea de a gestiona un vestiar greu. Toți jucătorii vor fi mulțumiți pentru că vor avea minute indiferent de competiție și atunci pe fondul ăsta dă rezultate bune și omogenitatea și ideile lui Rădoi sunt mult mai ușor de pus în practică de către jucători. Craiova mută bine, aduce un jucător rus care a lucrat cu… Eu sunt foarte curios să-l văd pe Florin Ștefan pentru că el după perioada aia foarte bună când era pe buzele tuturor și căpitan de echipă, era în echipa națională, era cu Rădoi foarte, foarte bine… el are o perioadă în care nu se ridică la nivelul așteptărilor. Acum, odată cu transferul la Craiova și lucrând cu un antrenor care tot timpul i-a dat încredere și știe cum să-l pună în valoare!”, a spus și Robert Niță.

„Este un jucător nigerian (n.r. – Monday Etim) care, hai că vă dau niște detalii, joacă și aripă dreaptă și nouar și aripă stânga, adică pe tot frontul de atac. Acum, dacă te uiți pe Assad și la Nsimba…”, a precizat moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

