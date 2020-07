Acum e milionar, dar a început de jos! Care a fost primul salariu primit de David Beckham la Manchester United

David Beckham, Paul Scholes sau Gary Neville au devenit simboluri ale lui Manchester United după ce au reşit să câştige tot ce se putea sub comanda inegalabilului sir Alex Ferguson.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Promoţia ’92, cum a fost numită, a inclus nume care au devenit staruri şi superstaruri ale fotbalului englez şi mondial. Totuşi, la debutul lor în Premier League, tinerii fotbalişti au avut nişte salarii extrem de mici, doar 230 de lire sterline pe săptămână. Adică 11.960 de lire pe an.

Mai puţin de 1.000 de lire pe lună au câştigat David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, fraţii Gary şi Phil Neville sau Nicky Butt. Iar acest lucru s-a întâmplat la cererea managerului sir Alex Ferguson.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am început cu 46,75 lire pe săptămână şi 4 lire bonus la victorie“

Cel care a dezvăluit informaţia, în cadrul unui podcast pentru clubul de pe Old Trafford, a fost Keith Gillespie, tânăr promiţător în academia lui United şi coleg cu toţi ceilalţi la momentul respectiv.

„Am început cu 46,75 lire pe săptămână ca juniori. Ne bucuram la prime de 4 lire pentru victorie şi 2 lire pentru egal la juniori. Cu sir Alex, chiar şi după ce am semnat contracte de profesionişti, eu Beckham, Scholes, Butt, Gary Neville, primeam 230 de lire săptămânal“, a mărturist Gillespie.

ADVERTISEMENT

„Toţi debutasem la echipa mare şi făceam parte din lotul lărgit, dar antrenorul credea cu tărie că trebuie să trecem la următorul nivel înainte de a câştiga consistent. Ne-a ţinut cu picioarele pe pământ“, a continuat fostul fostul mijlocaş, acum în vârstă de 45 de ani.

În cazul lui Beckham, suma pare o glumă, o idee de neconceput. Mai ales că el a atins statutul de megastar de la o vârstă fragedă. În prezent, este patronul lui Inter Miami, în MLS, şi are planuri măreţe cu echipa sa. De asemenea, împreună cu o parte dintre colegii de juniorat, Neville, Scholes, Giggs şi Nicky Butt, deţine Salford City, o formaţie din liga a patra engleză.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În acest moment, averea cumulată a celor şase, David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt, Gary şi Phil Neville, este estimată la puţin peste 600 de milioane de dolari. Dintre acestea, 460 de milioane este averea estimată a lui David Beckham

Alex Ferguson în rol de impresar

Spre deosebire de colegii lui, Gillespie nu a rămas la Manchesterul care a dominat Anglia. El s-a transferat la Newcastle în 1995, pentru 1,5 milioane de lire. „Impresarul“ care i-a obţinut un contract bănos a fost chiar antrenorul sir Alex Ferguson.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am ajuns la hotel, în Sheffield, am luat telefonul şi am sunat-o pe mama. După ce a răspuns i-am explicat cum stau lucrurile, iar Ferguson a luat receptorul şi i-a zis mamei: ‘Auziţi, e ok dacă mă ocup eu de transfer şi fac pe impresarul?’. Mama şi-a dat acordul şi îmi aduc aminte că managerul mi-a zis să nu scot niciun cuvânt la negocieri“, a povestit Gillespie.

„Aveam 230 de lire, iar în sezonul următor îmi creştea la 250 de lire, dar îmi aduc aminte că stăteam la masă cu sir Alex, cu Kevin Keegan (nr.r. – managerul lui Newcastle), Freddy Shepherd – preşedintele – şi Freddie Fletcher – directorul executiv. Stăteam cu capul plecat şi l-am auzit pe sir Alex: ‘Buuuun, Keith are 600 de lire pe săptămână acum şi vrem ca voi să dublaţi această sumă’. Am ridicat capul şi el a zis iar ‘600 de lire!’, aruncându-mi o privire care însemna ‘Taci, nu zice nimic!’. Newcastle a fost de acord imediat“, a rememorat „clientul“ de ocazie al „impresarului“ Alex Ferguson.