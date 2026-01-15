Acum e totul clar! Cătălin Cîrjan și-a anunțat decizia, după ce ucrainenii i-au făcut o ofertă de milioane de euro lui Dinamo

ADVERTISEMENT

Dinamo a primit o ofertă de 4 milioane de euro de la Metalist Harkov pentru transferul lui Cătălin Cîrjan. Deși suma este una mare pentru SuperLiga, atât clubul, cât și jucătorul s-au împotrivit mutării. La scurt timp după refuz, căpitanul „câinilor” a oferit prima reacție.

Cătălin Cîrjan, prima reacție după ce a picat transferul de 4 milioane de euro

. Chiar dacă i s-a propus un salariu de patru ori mai mare, căpitanul „câinilor” a refuzat transferul la Metalist Harkov.

Ulterior refuzului, formația din Ucraina a plusat și a oferit 4,5 milioane de euro în schimbul jucătorului, dar și un salariu mai mare. De această dată Cătălin Cîrjan a refuzat categoric. Întrebat despre această situație,

La scurt timp după toate aceste discuții, Cătălin Cîrjan a venit cu o postare pe rețelele de socializare în care și-a liniștit urmăritorii. Concret, căpitanul „câinilor” a scris: „Pregătiți de luptă, cu voi lângă noi”, semn că nu vrea să o părăsească pe Dinamo în această iarnă.

Ce a declarat Andrei Nicolescu despre transferul lui Cătălin Cîrjan

Andrei Nicolescu a confirmat că Cătălin Cîrjan a primit o ofertă. Oficialul de la Dinamo a precizat că fotbalistul va pleca doar dacă suma atinge cel puțin 5 milioane de euro. În plus, căpitanul echipei va avea ultimul cuvânt în cazul unui eventual transfer.

„Da, e oficial, din Ucraina, de la Metalist Harkov. Azi, pe la ora 14-15, a venit oferta. Discuţii au mai fost, dar n-a mai venit oficial ceva, e prima dată când vine ceva din Ucraina. Suma e de patru milioane, da.

Noi am declarat că el e foarte important, iar dacă ar fi să plece ar fi pe cinci, nu pe patru. E important ce doreşte şi el. Nici board-ul meu nu ştiu ce doreşte, urmează să se decidă cumva. În primul rând, cumva decizia trebuie să fie a board-ului, dar noi avem o relaţie specială cu Cătă şi e important să fie şi el ok cu asta. Cred că ştia de la impresar. Nu e decis el, nu e hotărât şi e foarte din scurt ca să hotărâm”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit .

. Deși fotbalistul încasează 15.000 de euro la Dinamo, acesta a preferat să rămână alături de echipa sa de suflet.