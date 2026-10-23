„Acum Filipe Coelho nu a mai greșit tactica”. Ce i se reproșează antrenorului Craiovei după 3-1 cu D’Escaldes

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Universitatea Craiova a învins-o pe Inter d’Escaldes, scor 3-1, dar prestația oltenilor a readus în discuție alegerile tactice ale lui Filipe Coelho. Vivi Răchită a analizat victoria din Andorra și i-a reproșat antrenorului portughez modul în care a abordat precedentele confruntări europene, în special pe cele cu Levski Sofia, din preliminariile UEFA Champions League.

Reproșuri la adresa lui Filipe Coelho după Inter d’Escaldes – Universitatea Craiova 1-3

Prestația oltenilor cu Inter Escaldes a fost pusă sub lupă la FANATIK SUPERLIGA. Vivi Răchită s-a declarat mulțumit de rezultatul campioanei României, dar a profitat de ocazie pentru a critica strategia folosită de Filipe Coelho în confruntările cu Levski din turul 2 preliminar Champions League. Răchită e de părere că lusitanul a greșit atunci când a ales o abordare prudentă împotriva bulgarilor.

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„M-am bucurat. Eu sunt convins că Filipe Coelho a greșit tactica la meciurile cu Levski, mai ales la meciul de acasă, când a pus echipa să aștepte. A așteptat până a dat Levski două goluri, care au dus la ratarea acelei calificări. Dacă, la ce jucători are U Craiova, ce lot are, ce condiții, să te duci cu două zile înainte în Andorra, eu zic că abordarea cu Levski a fost greșită.

Craiova a ratat o mare șansă de a ajunge acolo unde ne dorim cu toții, să avem o echipă în grupele Champions League. Eu cred că U Craiova de acum, cu echipa pe care o are, putea ajunge în grupele UCL. Și uite că am ajuns în a treia competiție, în Conference, și așteptăm ca U Craiova să mai facă puncte, deoarece suntem foarte, foarte jos din punct de vedere al coeficienților. Și, din patru echipe în Europa, vom ajunge iar cu trei”, a declarat Vivi Răchită, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Marius Mitran a remarcat diferența de abordare a oltenilor

Analiza lui Vivi Răchită a fost completată de Marius Mitran, care a remarcat diferența dintre atitudinea Universității Craiova în meciul din Andorra și Jurnalistul a apelat la o comparație amuzantă pentru a evidenția contrastul dintre cele două abordări. „E bancul ăla: ‘Știi, mi-am luat o mașină’. ‘Ce culoare e?’ ‘Fii atent. Ca să îți explic ce culoare e. Știi cum e soarele la apus?’ ‘Da’. ‘Exact așa e culoarea mea, doar că pe verde’.

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Așa a fost și cu începuturile de meci, apropos de ce spune Vivi. E foarte bună observația lui. Craiova a început exact cum nu a început cu Levski. După 16 minute, acasă, era 0-2”, a intervenit Marius Mitran. „Eu nu vreau să fiu răutacios. Acum 30 de ani când m-am dus în vacanță în Andorra, recepționalul fugea. Îl întreb ‘Nu îmi dai cheile?’ ‘Nu, că am meci, în cupele europene’”, a declarat Sabin Ilie.

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„Marius, eu cred că FIlipe l-a surprins pe Felip (n.r. – Ortiz). Ăia se așteptau ca noi să stăm în terenul nostru și am făcut exact invers”, a mai spus Vivi Răchită.