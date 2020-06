Acum îl vezi zilnic la televizor, dar sigur nu îl recunoști de când era mic: ”Vin dintr-o familie modestă”

Unele vedete autohtone nu au avut o copilărie tocmai ușoară, ba dimpotrivă au trecut prin greutăți și probleme care i-au făcut mai puternici, mai determinați. Este și cazul unui prezentator celebru al postului Antena 1 care este extrem de apreciat de telespectatori.

Dani Oțil, căci despre el este vorba, are viața la care poate nici nu îndrăznea să viseze, o carieră de succes, o relație de dragoste care se îndreaptă spre altar și tot și-ar mai putea dori, însă lucrurile nu au stat așa dintotdeauna. Sportivul a comparat viața din anii inocenței cu cea de acum.

Colegul lui Răzvan Simion a povestit că a cunoscut greul în perioada copilăriei și de multe ori se ducea la antrenamente flămând, visând mai mereu la ceva dulce, în special la ciocolata pe care o vedea în vitrinele magazinelor și se întreba când va gusta din ea.

Cum arăta Dani Oțil când era mic. Prin ce greutăți a trecut

Dani Oțil (39 de ani) este unul dintre cei mai apreciați prezentatori de televiziune, dar și unul dintre cei mai râvniți burlaci din showbiz-ul românesc. Puțină lume știe că prezentatorul Antena 1 are un frate, Dorin Oțil, de curând publicând în mediul online o imagine împreună cu acesta și femeia care le-a dat viață.

„Când eram mici, știam că orice se întâmplă, mama ne protejează și rezolva orice. Azi sunt mare. Aș vrea să fie invers. Nu e. De ce nu e? Nu mai vreau să fiu mare”, este mesajul pe care vedeta l-a scris în dreptul imaginii cu fratele și mama sa.

Iată că anii au trecut și experiențele l-au făcut pe sportivul originar din Reșița să vadă viața cu alți ochi, dar și să devină o personalitate extrem de apreciată în lumea sportului, cât și în televiziune unde face echipă de mai bine de 13 ani cu prietenul său, Răzvan Simion.

„Când sunt la pământ, pentru că uneori intervine oboseala, de foarte multe ori mă gândesc la locul de unde am plecat. Eu vin dintr-o familie modestă, iar acum am o maşină absolut superbă cu care merg la curse, am mecanici, am un buget, am un combinezon cu numele meu, adică trăiesc o poveste grozavă.

În Reşiţa erau curse stradale şi dacă m-ai fi întrebat atunci dacă vreodată o să fac aşa ceva, eu aş fi spus nu, pentru că eu cu creierul meu de copil şi cu nevoile de atunci nu puteam suprapune un asemenea vis peste realitatea mea.

Eu m-am învăţat cu greul din copilărie, când eram tot timpul flămând, făceam două-trei antrenamente pe zi la sport şi mi-era tot timpul foame, dar mai ales mi-era poftă de ceva dulce.

Mi-aduc aminte şi acum cum mă lipeam de geamul consignaţiei de la colţul străzii şi mă uitam la ciocolată prin geam şi nu ştiam când o să o mănânc.

Acum am un om care îmi aduce cafeaua în fiecare dimineaţă, la aceeaşi oră, cu fix aceeaşi cantitate de zahăr şi atunci nu m-ar bate Dumnezeu să zic că nu am chef de muncă?”, a mărturisit la un moment dat prezentatorul „Neatza cu Răzvan și Dani” pentru Adevărul.