Acum poți da lovitura! Biletul european, cheia pentru un câştig de peste 12.500 de lei

Lupta pentru careul de aşi din Europa League şi Conference League îşi va afla învingătorii joi, 14 aprilie. Niciuna dintre cele opt “duble” nu şi-a găsit o formaţie care să rezolve problema calificării din tur, astfel că manşa a doua promite spectacol şi goluri.

Biletul european de 12.500 lei la pariuri. Toate sferturile din sferturi

Temele ni le-am făcut, am analizat cu atenţie toate meciurile şi am ales cu grijă pronosticurile. Credem că am fost inspiraţi, iar acum mai avem nevoie doar de puţin noroc. Opt meciuri nu sunt multe pentru un bilet la pariuri, s-au văzut altele şi mai “stufoase”, dar verzi la final.

Cotele sunt măricele, între 1,72, cea mai mică, şi un 2,45 la AS Roma – Bodo/Glimt, cea mai mare. Am mizat 50 de lei pe o cotă totală de 233, iar Superbet a venit cu un SuperBonus de 1.666,50 lei. Total câştig potenţial: 12.776,51 lei.

Multe goluri în Europa League

Primele ponturi de pe biletul european vin din Europa League, competiţia mai importantă dintre cele două. Principala favorită la trofeu, Barcelona, are nevoie de un succes, la orice scor, contra lui Eintracht Frankfurt. În Germania, s-a terminat 1-1, astfel că totul se decide pe Camp Nou. Iar catalanii evoluează mult mai bine pe teren propriu decât o fac în deplasare. Orice alt rezultat în afară de o victorie a gazdelor ar fi o mare surpriză, dar noi mizăm şi pe goluri. Xavi a reuşit să dea un suflu nou echipei, dovadă inclusiv acel 4-0 din El Clasico. Trei reuşite pe tabelă aşteptăm şi în meciul cu Eintracht, indiferent dacă oaspeţii vor marca sau nu. Iar “1 şi peste 2,5 goluri” are cota 2,00.

Tot cotă 2,00 am ales şi la Atalanta – RB Leipzig. Turul, tot în Germania, ca şi în dubla anterioară, s-a terminat cu acelaşi scor, 1-1. Şansele la calificare sunt împărţite, cu un uşor avantaj pentru gazde la casele de pariuri. Se anunţă o partidă echilibrată şi spectaculoasă. Sunt două formaţii care dispun de ofensive percutante şi, tocmai de aceea, pariem pe “GG3+”.

1-1 a fost scorul preferat în prima manşă, pentru că şi West Ham – Lyon s-a încheiat astfel. În Franţa, “ciocănarilor” le va fi mult mai greu decât pe teren propriu. Mai ales că Lyon a obţinut calificarea de fiecare dată în ultimele 5 duble europene eliminatorii în care a remizat în deplasare. Cum regula golului din deplasare nu mai contează, Lyon nu poate să apere rezultatul şi va fi nevoită să joace. Englezii pot să înscrie, chiar dacă nu trec prin cea mai bună formă. Nu excludem deloc prelungirile la acest meci, dar o vedem pe Lyon favorită. Mizăm pe “1X şi peste 1,5 goluri” (cotă 1,75).

Rangers – Braga, singurul meci din Europa League care nu pleacă de la egal

Ultimul sfert din Europa League le pune faţă în faţă pe Rangers şi pe Braga. şi fără golgheterul Morelos, au de recuperat un gol. În urmă cu două sezoane, contra aceleiaşi Braga, câştigau cu 3-2 pe Ibrox. „Acasă” au făcut spectacol şi în runda precedentă, 3-0 cu Steaua Roşie, după ce anterior eliminaseră Dortmundul lui Haaland, 4-2 afară şi 2-2 pe teren propriu. Numai meciuri cu multe goluri. Pariem şi acum pe “minumum 3 goluri în meci”, pentru care Superbet oferă cota 2,08.

Conference League aduce 3 „GG”-uri pe biletul european

Dacă turul sferturilor din Europa League a stat sub semnul lui “1-1”, în a treia competiţie continentală s-a marcat mai mult, dar a fost şi o remiză albă. Leicester – PSV s-a terminat 0-0, iar totul se va decide la Eindhoven. PSV pare sigură de un finiş în primele două poziţii din Eredivisie şi, deci, de un nou sezon european. Leicester, în schimb, stă prost în Premier League şi singura şansă de a vedea Europa anul viitor e să câştige Conference League. O misiune grea, dar nu imposibilă, ţinând cont de celelalte nume din competiţie. Iar totul se poate nărui în Olanda. E genul de meci care are şanse mari să necesite 120 de minute, dar e greu de crezut că tabela va rămâne nemodificată şi data aceasta. “GG”-ul e pariul nostru, de cotă 1,72.

Tot “GG” am luat şi la PAOK – Marseille. Pe francezi îi aşteaptă un infern la Salonic. Însuşi Răzvan Lucescu, antrenorul gazdelor, a avertizat. Iar grecii au cerut UEFA ca fanii francezilor să nu facă deplasarea. Dacă în tribune ar putea fi război, la fel se va întâmpla şi pe gazon. Se pleacă de la 2-1 pentru Marseille, care trebuie să înscrie ca să îşi securizeze calificarea. Pe de altă parte, PAOK a marcat în tur, afară. O poate face şi acasă. Aşadar, “GG” (cotă 1,95) pare alegerea optimă.

Cel mai spectaculos meci din tur a fost în Cehia. Slavia Praga – Feyenoord s-a terminat 3-3. Nu de puţine ori, după o asemenea primă manşă, s-a marcat foarte puţin la retur. Dar nu credem că va f cazul şi acum. Cele două formaţii sunt construite pe atac. “GG3+” e pontul nostru de cotă 1,95.

Jose Mourinho şi coşmarul Bodo/Glimt

Şi închidem biletul european cu AS Roma – Bodo/Glimt. Norvegienii se transformă încet, încet în coşmarul lui Jose Mourinho. Cele două s-au întâlnit în grupe, iar Lucrurile nu au fost prea roz nici pe Olimpico, de unde norvegienii au plecat neînvinşi, 2-2.

În turul sferturilor, surpriză din nou. Nordicii s-au impus cu 2-1 şi au de apărat un avantaj de un gol. În trei meciuri directe, Jose Mourinho are zero victorii cu semianonimii de la Bodo/Glimt. Statistica nu poate să rămână aşa şi mizăm pe o tresărire de orgoliu a italienilor, dar şi pe minimum trei reuşi în poarta oaspeţilor. “Peste 2,5 goluri AS Roma” are cea mai mare cotă de pe biletul european: 2,45.

În concluzie, cele 8 partide de pe biletul european îţi pot aduce un câştig important. 50 de lei investiţi, un SuperBonus de 1.666,5 lei de la Superbet şi weekendul poate să vină cu 12.500 de lei în conturile.

